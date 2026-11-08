Manchester City'nin mağlup olduğu maçta Abdukodir Khusanov en yüksek puanı aldı (video)

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında «Manchester City» deplasmanda «Nottingham Forest» ile karşılaştı ve beklenmedik bir şekilde 1-3 mağlup oldu. Ancak «City»nin kötü geçen bu maçında Özbek savunma oyuncusu Abdukodir Khusanov için kişisel kariyerinde tarihi bir dönüm noktası oldu.

22 yaşındaki oyuncumuz ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika boyunca sahada kalarak takımının mağlubiyetine rağmen prestijli Flashscore.com istatistik portalı tarafından maçın en iyi «City» oyuncusu seçildi.

Flashscore analizi: 7,4 puan ve takımda mutlak rekor

İstatistik platformu uzmanları, Özbek yeteneğin performansını yüksek değerlendirdi:

En yüksek puan — 7,4: Flashscore uzmanları Abdukodir Khusanov'un performansına 7,4 puan verdi. Bu skor, söz konusu maçta «Manchester City» forması giyen tüm oyuncular arasındaki en yüksek sonuç oldu;

İki pozisyonda ustalık: Teknik heyetin talimatıyla maça sağ bek olarak başlayan Khusanov, devre arasındaki taktiksel değişikliklerin ardından asıl mevkisi olan stoper bölgesine döndü ve maç boyunca rakip forvetlere karşı cesurca mücadele etti.

Nottingham'daki mücadelenin kronolojisi

Enzo Maresca'nın öğrencileri için maç ilk dakikalardan itibaren zor geçti:

Delap'ın dublesi ve Cunha'nın golü: «Orman Korucuları»nda Cunha 6. dakikada perdeyi açarken, Liam Delap 18 ve 73. dakikalarda fileleri havalandırarak duble yaptı;

Cherki'den cevap golü: «City» adına tek gol 52. dakikada Rayan Cherki'den geldi ancak bu, takımı mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

Puan durumu ve bir sonraki maç

Bu mağlubiyetin ardından «Manchester City»nin şampiyonluk yarışındaki durumu zorlaştı: