Husanov olmadan ve yeni lejyonerlerle: Cannavaro Kasım kampına kimleri çağırdı?

·2·Spor
Husanov olmadan ve yeni lejyonerlerle: Cannavaro Kasım kampına kimleri çağırdı?

Özbekistan milli futbol takımı teknik direktörü Fabio Cannavaro Kasım ayındaki uluslararası FIFA günleri kapsamında düzenlenecek hazırlık kampına çağrılan futbolcuların tam listesini açıkladı.

Kasım ayındaki bu kamp kapsamında milli takımımız iki ciddi sınavdan geçecek: ilk olarak 12 Kasım günü Taşkent'teki Paxtakor Stadyumu'nda Rusya milli takımıyla karşılaşılacak, ardından 17 Kasım günü Doha şehrinde Suudi Arabistan ile bir başka prestijli hazırlık maçı oynanacak.

Husanov ve Shomurodov hakkında resmi açıklama

Açıklanan listede taraftarların dikkatini çeken temel değişiklikler savunma ve hücum hattındaki liderlerle ilgili oldu:

  • Abduqodir Husanov kadro dışı: Yetenekli stoperin fiziksel durumu ve iyileşme süreci göz önüne alınarak, sağlığını riske atmamak adına bu kampa dahil edilmemesine karar verildi;

  • Eldor Shomurodov geç katılacak: Takım kaptanı resmi kadroya dahil edildi ancak önemli ailevi nedenlerden dolayı antrenmanların ilk günlerini kaçıracak ve kampa biraz daha geç katılacak.

Milli takımın tam kadrosu

Teknik direktör tarafından çağrılan futbolcular mevkilerine göre şu şekilde sıralandı:

Kaleciler:

  • Abduvohid Ne’matov (Nasaf)

  • Vladimir Nazarov (Paxtakor)

  • Edem Nemanov (Dinamo Semerkant)

  • Samandar Muratbayev (Nasaf)

Savunma Oyuncuları:

  • Rustam Ashurmatov (İstiklal, İran)

  • Dilshod Murtazoyev (Nasaf)

  • Muhammadrasul Abdumajidov (Paxtakor)

  • Mahmud Mahamadjonov (Dinamo Mahaçkale, Rusya)

  • Sherzod Nasrullayev (Paxtakor)

  • Behruz Karimov (Lugano, İsviçre)

  • G‘iyos Rizaqulov (Qizilqum)

  • Jahongir O‘rozov (Rubin, Rusya)

Orta Saha Oyuncuları:

  • Umarali Rahmonaliyev (Sabah, Azerbaycan)

  • Abror Ismoilov (Neftçi)

  • Doston Hamdamov (Paxtakor)

  • Akmal Mozgovoy (Paxtakor)

  • Aziz G‘aniyev (Baniyas, BAE)

  • Odil Hamrobekov (Traktör, İran)

  • Abbos Fayzullayev (Başakşehir, Türkiye)

  • Jasur Jaloliddinov (Navbahor)

  • Ruslan Jiyanov (Navbahor)

  • Sherzod Esanov (Buhara)

  • Aziz Xolmurodov (OKMK)

  • Nodir Abdurazzoqov (OKMK)

  • Azizbek To‘lqinbekov (Bunyodkor)

  • Behruz O‘ktamov (Surhan)

  • Diyor Xolmatov (Navbahor)

Forvetler:

  • Eldor Shomurodov (Başakşehir, Türkiye)

  • Azizbek Amonov (Dinamo Semerkant)

  • Husayn Norchayev (Navbahor)

Gençlere ve lejyonerlere büyük güven

Fabio Cannavaro'nun kadrosuna bir dizi genç yetenek, özellikle İsviçre'nin Lugano kulübü savunma oyuncusu Behruz Karimov ve yerel ligde istikrarlı performans sergileyen genç futbolcular dahil edildi. Rusya ve Suudi Arabistan gibi güçlü takımlara karşı oynanacak maçlar, teknik direktör için yeni taktiksel şemaları denemek ve yedek oyuncuların hazırlık seviyesini değerlendirmek adına belirleyici bir sınav alanı olacak.

Özbekistan Milli TakımıFabio CannavaroEldor ShomurodovAbduqodir HusanovFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

“Eğer Serie A'dan bir teklif gelirse...”: Fabio Cannavaro'nun ses getiren röportajının detayları“Eğer Serie A'dan bir teklif gelirse...”: Fabio Cannavaro'nun ses getiren röportajının detaylarıDün 23:05Fabio Cannavaro İtalya'ya dönmek mi istiyor? Teknik direktörden Sky Sport'a çarpıcı açıklamalarFabio Cannavaro İtalya'ya dönmek mi istiyor? Teknik direktörden Sky Sport'a çarpıcı açıklamalarDün 15:37Ciddi Sınav: “Beyaz Kurtlar”ın Kasım Ayındaki Rakipleri ve Maç Saatleri Belli OlduCiddi Sınav: “Beyaz Kurtlar”ın Kasım Ayındaki Rakipleri ve Maç Saatleri Belli Oldu5 Kasım 11:28Shomurodov'dan duble, Norchayev'den gol: Fergana'da İran 3-1 mağlup edildi (video)Shomurodov'dan duble, Norchayev'den gol: Fergana'da İran 3-1 mağlup edildi (video)24 Eylül 21:07Özbekistan milli takımı hocası yeni bir iş mi arıyor? Yabancı basında ses getiren haberÖzbekistan milli takımı hocası yeni bir iş mi arıyor? Yabancı basında ses getiren haber23 Ekim 12:44Cannavaro kariyeri hakkında: «Hayatımdaki en güzel dönemlerden birini yaşıyorum»Cannavaro kariyeri hakkında: «Hayatımdaki en güzel dönemlerden birini yaşıyorum»11 Ekim 15:48
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti