Husanov olmadan ve yeni lejyonerlerle: Cannavaro Kasım kampına kimleri çağırdı?

Özbekistan milli futbol takımı teknik direktörü Fabio Cannavaro Kasım ayındaki uluslararası FIFA günleri kapsamında düzenlenecek hazırlık kampına çağrılan futbolcuların tam listesini açıkladı.

Kasım ayındaki bu kamp kapsamında milli takımımız iki ciddi sınavdan geçecek: ilk olarak 12 Kasım günü Taşkent'teki Paxtakor Stadyumu'nda Rusya milli takımıyla karşılaşılacak, ardından 17 Kasım günü Doha şehrinde Suudi Arabistan ile bir başka prestijli hazırlık maçı oynanacak.

Husanov ve Shomurodov hakkında resmi açıklama

Açıklanan listede taraftarların dikkatini çeken temel değişiklikler savunma ve hücum hattındaki liderlerle ilgili oldu:

Abduqodir Husanov kadro dışı: Yetenekli stoperin fiziksel durumu ve iyileşme süreci göz önüne alınarak, sağlığını riske atmamak adına bu kampa dahil edilmemesine karar verildi;

Eldor Shomurodov geç katılacak: Takım kaptanı resmi kadroya dahil edildi ancak önemli ailevi nedenlerden dolayı antrenmanların ilk günlerini kaçıracak ve kampa biraz daha geç katılacak.

Milli takımın tam kadrosu

Teknik direktör tarafından çağrılan futbolcular mevkilerine göre şu şekilde sıralandı:

Kaleciler:

Abduvohid Ne’matov (Nasaf)

Vladimir Nazarov (Paxtakor)

Edem Nemanov (Dinamo Semerkant)

Samandar Muratbayev (Nasaf)

Savunma Oyuncuları:

Rustam Ashurmatov (İstiklal, İran)

Dilshod Murtazoyev (Nasaf)

Muhammadrasul Abdumajidov (Paxtakor)

Mahmud Mahamadjonov (Dinamo Mahaçkale, Rusya)

Sherzod Nasrullayev (Paxtakor)

Behruz Karimov (Lugano, İsviçre)

G‘iyos Rizaqulov (Qizilqum)

Jahongir O‘rozov (Rubin, Rusya)

Orta Saha Oyuncuları:

Umarali Rahmonaliyev (Sabah, Azerbaycan)

Abror Ismoilov (Neftçi)

Doston Hamdamov (Paxtakor)

Akmal Mozgovoy (Paxtakor)

Aziz G‘aniyev (Baniyas, BAE)

Odil Hamrobekov (Traktör, İran)

Abbos Fayzullayev (Başakşehir, Türkiye)

Jasur Jaloliddinov (Navbahor)

Ruslan Jiyanov (Navbahor)

Sherzod Esanov (Buhara)

Aziz Xolmurodov (OKMK)

Nodir Abdurazzoqov (OKMK)

Azizbek To‘lqinbekov (Bunyodkor)

Behruz O‘ktamov (Surhan)

Diyor Xolmatov (Navbahor)

Forvetler:

Eldor Shomurodov (Başakşehir, Türkiye)

Azizbek Amonov (Dinamo Semerkant)

Husayn Norchayev (Navbahor)

Gençlere ve lejyonerlere büyük güven

Fabio Cannavaro'nun kadrosuna bir dizi genç yetenek, özellikle İsviçre'nin Lugano kulübü savunma oyuncusu Behruz Karimov ve yerel ligde istikrarlı performans sergileyen genç futbolcular dahil edildi. Rusya ve Suudi Arabistan gibi güçlü takımlara karşı oynanacak maçlar, teknik direktör için yeni taktiksel şemaları denemek ve yedek oyuncuların hazırlık seviyesini değerlendirmek adına belirleyici bir sınav alanı olacak.