Fabio Cannavaro, Rusya maçının ardından düzenlenen basın toplantısında neler söyledi?

Rusya milli takımına karşı oynanan ve inanılmaz bir dramla 2-3'lük mağlubiyetle sonuçlanan hazırlık maçının ardından, Özbekistan milli takımı teknik direktörü Fabio Cannavaro basın toplantısına katıldı. Ünlü uzman; maçtaki hatalar, skor üstünlüğünün kaybedilmesi ve takımın eksiklikleri hakkında açık görüşlerini dile getirdi.

«Futbol sadece güzel oyundan ibaret değil»

Karşılaşma sırasında 2-0 öne geçip sonunda mağlup olmalarına değinen Cannavaro, takımın oyun temposunu düşürdüğünü vurguladı.

«Eğer bir takım yüksek presle oynuyorsa, stoperlerin de aynı şekilde hareket etmesi gerekir. Savunmadaki temel hatamız genellikle duran toplarda ceza sahası içinde yaşanıyor. Genel olarak iyi bir oyun sergiledik. 2-0 öndeyken tempoyu biraz düşürdük. Hakem bitiş düdüğünü çalana kadar futbol oynamak gerekir. Futbol böylesine acımasız. İyi bir oyunla bile mağlup olabilirsiniz», dedi teknik direktör.

Basın toplantısının ana konuları Teknik direktörün görüşleri ve sonuçları Temel hata 2-0'dan sonra temponun düşmesi ve duraksama Savunmadaki sorunlar Duran toplardaki eksiklikler ve uzun pas hataları Deneyim meselesi Güçlü rakiplere karşı oyunu kontrol etmede deneyim eksikliği Küme ve sistem Gelecekte 3'lü stoper dizilişine dönme ihtimali

«Sorun sistemde değil, deneyim eksikliğinde»

Gazetecilertarafından sorulan savunma hattındaki taktiksel değişiklikler ve 3-4-3 dizilişine dönüş hakkındaki soruları yanıtlayan İtalyan uzman, mağlubiyetin nedeninin sadece diziliş olmadığını belirtti.

«Elbette, son 10 dakikada 3 savunmacıyla oynanabilir. Ancak sorun sistemde değil. Burada deneyimimiz eksikti ve maçı kontrol edemedik. Uzun toplarda çok hata yaptık», dedi Cannavaro.

Ayrıca, bu tür güçlü rakiplere karşı oynanan maçlarda her şeyden önce karakterini ortaya koymak ve sahada korkusuzca futbol oynamak gerektiğini ekledi. Teknik direktör, maçı bir kez daha derinlemesine analiz edip gerekli sonuçları çıkaracağını belirtti.

Sizce Fabio Cannavaro yönetimindeki milli takımımızın gelecekteki resmi maçlarda bu tür hataları tekrarlamaması için neleri değiştirmesi gerekiyor? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın!