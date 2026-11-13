«Fiziksel olarak zayıf kaldık»: Eldor Shomurodov, Rusya maçındaki mağlubiyeti değerlendirdi

Taşkent'teki Paxtakor Stadyumu'nda Rusya milli takımına karşı oynanan hazırlık maçı (2-3), milli takımımız için büyük bir tecrübe olurken aynı zamanda ciddi dersler çıkarılmasına vesile oldu. İlk başta 2-0 öne geçip sonunda üstünlüğü kaybeden temsilcilerimizin performansı birçok tartışmaya yol açtı.

Maçın ardından Özbekistan milli takım kaptanı ve tarihi golcüsü Eldor Shomurodov gazetecilerin sorularını yanıtlarken mağlubiyetin nedenlerine, yorgunluğa ve takımdaki yenilenme süreçlerine değindi.

«Bazı anlarda fiziksel olarak zayıf kaldık»

Deneyimli forvet, takımda bir rehavet veya aşırı özgüven olmadığını, ancak bazı fiziksel zorlukların hissedildiğini özellikle vurguladı:

«Kendimize aşırı güvendik diyemem. Ancak bazı anlarda fiziksel olarak zayıf kaldık, şu an biraz yorgunluk da olduğunu düşünüyorum. Eksiklik herkeste olur. Bence bu eksiklikleri gidermek için sadece daha fazla çalışmamız gerekiyor», dedi Shomurodov.

Shomurodov'un görüşleri Temel analiz ve sonuçlar Fiziksel durum Maç boyunca yorgunluk belirtileri ve bazı anlarda fiziksel düşüşler gözlemlendi Kadro ve gençler Milli takıma yeni genç oyuncuların katılması ve onların uyum sürecine ihtiyaç duyması Hedef ve çalışma Eksiklikleri gidermek için sadece daha fazla antrenman yapmak gerekiyor Kaptanlık statüsü 98 maç ve 47 golle milli takım tarihinin en golcü oyuncusu

«Genç oyuncularla birbirini hissetmek için zaman gerekiyor»

Ayrıca kaptan, takımdaki yapısal değişikliklere ve zaman kısıtlılığına dikkat çekti. İfadesine göre, şu anda milli takıma birçok yeni ve genç oyuncu dahil edildi ve sahada birbirlerini tam olarak anlayabilmeleri için belirli bir süreye ihtiyaçları var.

Hatırlatmak gerekirse, 31 yaşındaki forvet Eldor Shomurodov, Özbekistan milli takım tarihinin en iyi golcüsü konumundadır. Uluslararası arenada 98 maçta forma giymiş ve rakip fileleri 47 kez havalandırmıştır.

Sizce, Eldor Shomurodov'un belirttiği gibi, genç oyuncuların uyum süreci ve fiziksel yorgunluğun gelecekteki resmi maçlarda etkisini göstermemesi için teknik heyet ne tür önlemler almalı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!