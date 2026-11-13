Özbekistan — Rusya 2:3: Nikolay Komliçenko, Özbekistan maçından sonra ne dedi?

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Özbekistan — Rusya 2:3: Nikolay Komliçenko, Özbekistan maçından sonra ne dedi?

Taşkent'teki Pahtakor Stadyumu'nda Özbekistan ve Rusya milli takımları arasında oynanan hazırlık maçı, inanılmaz bir dramaya ve konuk ekibin 3:2'lik geri dönüş galibiyetine sahne oldu.

Karşılaşmada oyuna sonradan dahil olup rakip fileleri iki kez havalandıran ve takımına galibiyeti getiren Rusya milli takımı forveti Nikolay Komliçenko maç sonrası izlenimlerini paylaştı.

«Takıma maksimum katkı sağlamak nasip oldu»

Gazeteci Aleksandr Yerşov'a verdiği röportajda forvet oyuncusu, maçtaki olumlu duygularını vurgularken, aynı zamanda oyunun derinlemesine analiz edilmesi gerektiğini özellikle belirtti.

«Duygularım daha çok olumlu yönde. Çünkü oyuna sonradan girip takıma maksimum düzeyde yardım etmek ve beklenen sonucu almak nasip oldu. Şimdi iyi bir moralle bir sonraki maç için Krasnodar'a gidiyoruz. Kazandığınızda, bir sonraki karşılaşmaya hazırlanmak daha kolay oluyor. Herkesi galibiyetten dolayı tebrik ederim. Ancak bu maçı oldukça ciddi bir şekilde analiz edeceğimizi düşünüyorum», dedi Komliçenko.

Maçın öne çıkanları

Veriler ve detaylar

Kahramanlık

Nikolay Komliçenko oyuna girip duble yaptı

Maç sonucu

Özbekistan — Rusya 2:3 (geri dönüş galibiyeti)

Gelecek planları

17 Kasım'da Krasnodar şehrinde Venezuela ile maç

Teknik direktör ve takımın sonucu

Maçı derinlemesine analiz edip hatalar üzerinde çalışmak hedefleniyor

Sıradaki sınav — Venezuela maçı

Taşkent'teki kıran kırana geçen mücadelenin ardından Rus futbolcular kamplarına dönerek bir sonraki hazırlık aşamasına geçtiler. Rusya milli takımının bir sonraki hazırlık maçı 17 Kasım'da Krasnodar şehrinde Venezuela milli takımına karşı oynanacak.

Sizce Nikolay Komliçenko'nun oyuna sonradan dahil olup takıma galibiyet getirmesi, onun gelecekteki maçlarda ilk 11'de yer almasını sağlayabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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