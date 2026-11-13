Özbekistan — Rusya 2:3: Nikolay Komliçenko, Özbekistan maçından sonra ne dedi?

«Duygularım daha çok olumlu yönde. Çünkü oyuna sonradan girip takıma maksimum düzeyde yardım etmek ve beklenen sonucu almak nasip oldu. Şimdi iyi bir moralle bir sonraki maç için Krasnodar'a gidiyoruz. Kazandığınızda, bir sonraki karşılaşmaya hazırlanmak daha kolay oluyor. Herkesi galibiyetten dolayı tebrik ederim. Ancak bu maçı oldukça ciddi bir şekilde analiz edeceğimizi düşünüyorum», dedi Komliçenko.