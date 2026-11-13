Rusya karşısındaki mağlubiyet pahalıya patladı: Özbekistan milli takımı FIFA sıralamasında geriledi

Taşkent'teki Paxtakor Stadyumu'nda Rusya milli takımına karşı oynanan dramatik ve çekişmeli hazırlık maçının ardından FIFA dünya sıralaması güncellendi. Bu müsabakanın sonucu, her iki takımın da sıralama puanlarını ve konumlarını doğrudan etkiledi.

Özbekistan ve Rusya takımlarının performansları nasıl değişti?

Fabio Cannavaro öğrencilerinin Rusya karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen maçı 3-2 kaybettiklerini biliyoruz. Bu mağlubiyet nedeniyle milli takımımız genel çevrimiçi sıralamada 59. sıradan 61. sıraya geriledi:

Özbekistan: Rusya maçında 3,86 sıralama puanı kaybetti ve güncel toplam puanı 1412,75 puana ulaştı.

Rusya: Valeriy Karpin yönetimindeki takım ise hanesine 3,86 sıralama puanı ekledi. Toplam puanları 1537,45 puandan 1541,31 puana yükseldi.

Buna rağmen Ruslar genel sıralamada 35. sıradaki yerini korudu ve bir basamak üstlerinde bulunan İsveç'in sadece 2,49 puan gerisinde kaldılar.

Milli Takım Önceki Sıra Yeni Sıra Sıralama Puanı Değişim Özbekistan 59. sıra 61. sıra 1412,75 puan -3,86 puan (2 basamak aşağı) Rusya 35. sıra 35. sıra 1541,31 puan +3,86 puan (sırası korundu)

Sırada Suudi Arabistanile önemli sınav

Hatırlatmak gerekirse, 12 Kasım'da oynanan maçta ev sahibi ekip önde olmasına rağmen, 70. dakikadan sonra Nikolay Komlichenko (dubl) ve Aleksey Miranchuk'un golleriyle konuk ekip geri dönüş yaparak galibiyete uzanmıştı.

Özbekistan milli takımı bu mağlubiyetten gerekli dersleri çıkararak bir sonraki hazırlık maçına hazırlanıyor. Temsilcilerimiz 17 Kasım günü Katar'ın başkenti Doha'daki Jassim bin Hamad Stadyumu'nda Suudi Arabistan'a karşı sahaya çıkacak. Karşılaşma Taşkent saatiyle 20:30'da başlayacak.

Sizce milli takımımız Suudi Arabistan ile oynayacağı bir sonraki maçta oyununu toparlayıp puan kaybetmemeyi başarabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!