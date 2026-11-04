Sahadaki çarpışma sonucu forvetin hayatını kaybetmesinin ardından kaleci tüm hesaplarını kapattı

İspanyol futbolu büyük bir kayıp yaşadı. Segunda División'un 12. haftasında oynanan Tenerife ile Andorra arasındaki karşılaşma, futbol camiasını sarsan ağır bir trajediyle sonuçlandı. Sahada rakip kaleciyle çarpışan 28 yaşındaki forvet Jesús de Miguel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, maçın uzatma dakikalarının 7. dakikasında meydana geldi. Skoru eşitlemek için ileri çıkan Andorra ekibinin kalecisi Jesús Owono, orta saha yakınlarında de Miguel ile sert bir şekilde çarpıştı. Hakem kaleciye doğrudan kırmızı kart gösterdi, ancak Tenerife forveti darbenin etkisiyle sahada hareketsiz kaldı ve bilincini kaybetti.

20 dakika süren klinik ölüm ve hastaneden gelen acı haber

Doktorlar sahada acil müdahalelere başladılar:

Kalp ve solunum durması: Yerel basında çıkan haberlere göre, futbolcu sahada yatarken kalbi ve solunumu yaklaşık 20 dakika boyunca durdu ;

Hastanede verilen mücadele: Futbolcu acilen ambulansla en yakın sağlık merkezine kaldırıldı. Ancak uzmanların tüm çabalarına rağmen Jesús de Miguel, 3 Kasım sabahı hayatını kaybetti.

«Soyunma odasında durmadan ağladı»: Kalecinin psikolojik durumu

İspanya'nın saygın AS gazetesi haberine göre, trajik darbeye neden olan Andorra ve Ekvator Ginesi milli takımı kalecisi Jesús Owono, yaşanan olaydan dolayı son derece ağır bir psikolojik süreçten geçiyor:

Gözyaşları ve dualar: Oyundan hemen ihraç edilen kaleci, soyunma odasında uzun süre ağladı ve rakibinin hayatta kalması için dua etti;

Ailesinden özür dileme çabası: De Miguel'in ölüm haberi yayılmadan önce Owono, ailesiyle şahsen iletişime geçerek özür dilemeye ve her türlü maddi ve manevi yardımı teklif etmeye çalıştı;

Yakınlarının tepkisi: Kalecinin yakınları, olayın kasıtlı olmadığını vurguluyor: «O çok duyarlı ve iyi kalpli bir genç. Kalbinde rakibine zarar verme niyeti kesinlikle yoktu».

Sosyal medyadaki nefret ve hesapların kapatılması

Bu ölümcül çarpışmanın ardından Owono yoğun bir baskı altında kaldı:

Binlerce taraftar ve agresif kullanıcı, kaleciyi kasten sert oynamakla suçlayarak hakaret ve aşağılayıcı yorumlar yağdırmaya başladı;

Psikolojik baskı ve tehditleri önlemek amacıyla Jesús Owono, tüm sosyal medya hesaplarını geçici olarak tamamen kapatmak zorunda kaldı.

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu ve kulüpler, hayatını kaybeden sporcunun ailesine başsağlığı dileyerek, ligdeki tüm sonraki maçların bir dakikalık saygı duruşuyla başlatılması kararını aldı.