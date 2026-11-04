Sahadaki çarpışma sonucu forvetin hayatını kaybetmesinin ardından kaleci tüm hesaplarını kapattı

·22·Spor
Sahadaki çarpışma sonucu forvetin hayatını kaybetmesinin ardından kaleci tüm hesaplarını kapattı

İspanyol futbolu büyük bir kayıp yaşadı. Segunda División'un 12. haftasında oynanan Tenerife ile Andorra arasındaki karşılaşma, futbol camiasını sarsan ağır bir trajediyle sonuçlandı. Sahada rakip kaleciyle çarpışan 28 yaşındaki forvet Jesús de Miguel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, maçın uzatma dakikalarının 7. dakikasında meydana geldi. Skoru eşitlemek için ileri çıkan Andorra ekibinin kalecisi Jesús Owono, orta saha yakınlarında de Miguel ile sert bir şekilde çarpıştı. Hakem kaleciye doğrudan kırmızı kart gösterdi, ancak Tenerife forveti darbenin etkisiyle sahada hareketsiz kaldı ve bilincini kaybetti.

20 dakika süren klinik ölüm ve hastaneden gelen acı haber

Doktorlar sahada acil müdahalelere başladılar:

  • Kalp ve solunum durması: Yerel basında çıkan haberlere göre, futbolcu sahada yatarken kalbi ve solunumu yaklaşık 20 dakika boyunca durdu;

  • Hastanede verilen mücadele: Futbolcu acilen ambulansla en yakın sağlık merkezine kaldırıldı. Ancak uzmanların tüm çabalarına rağmen Jesús de Miguel, 3 Kasım sabahı hayatını kaybetti.

«Soyunma odasında durmadan ağladı»: Kalecinin psikolojik durumu

İspanya'nın saygın AS gazetesi haberine göre, trajik darbeye neden olan Andorra ve Ekvator Ginesi milli takımı kalecisi Jesús Owono, yaşanan olaydan dolayı son derece ağır bir psikolojik süreçten geçiyor:

  • Gözyaşları ve dualar: Oyundan hemen ihraç edilen kaleci, soyunma odasında uzun süre ağladı ve rakibinin hayatta kalması için dua etti;

  • Ailesinden özür dileme çabası: De Miguel'in ölüm haberi yayılmadan önce Owono, ailesiyle şahsen iletişime geçerek özür dilemeye ve her türlü maddi ve manevi yardımı teklif etmeye çalıştı;

  • Yakınlarının tepkisi: Kalecinin yakınları, olayın kasıtlı olmadığını vurguluyor: «O çok duyarlı ve iyi kalpli bir genç. Kalbinde rakibine zarar verme niyeti kesinlikle yoktu».

Sosyal medyadaki nefret ve hesapların kapatılması

Bu ölümcül çarpışmanın ardından Owono yoğun bir baskı altında kaldı:

  • Binlerce taraftar ve agresif kullanıcı, kaleciyi kasten sert oynamakla suçlayarak hakaret ve aşağılayıcı yorumlar yağdırmaya başladı;

  • Psikolojik baskı ve tehditleri önlemek amacıyla Jesús Owono, tüm sosyal medya hesaplarını geçici olarak tamamen kapatmak zorunda kaldı.

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu ve kulüpler, hayatını kaybeden sporcunun ailesine başsağlığı dileyerek, ligdeki tüm sonraki maçların bir dakikalık saygı duruşuyla başlatılması kararını aldı.

Jesús de MiguelTenerifeAndorraİspanya FutboluSegunda División
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Korkunç trajedi: Tenerife forveti kaleciyle çarpışma sonucu hayatını kaybetti (video)Korkunç trajedi: Tenerife forveti kaleciyle çarpışma sonucu hayatını kaybetti (video)Dün 20:49Babasının kanı çekti: Koeman'ın kaleci oğlu 2 gol atarak 0:2'den 2:2'ye getirdiBabasının kanı çekti: Koeman'ın kaleci oğlu 2 gol atarak 0:2'den 2:2'ye getirdi7 Eylül 06:17Sıra Neftchi'de mi? Cristiano Ronaldo, Al-Nassr galibiyeti sonrası açıklama yaptıSıra Neftchi'de mi? Cristiano Ronaldo, Al-Nassr galibiyeti sonrası açıklama yaptı10 Ekim 14:37Lionel Messi, Arjantin milli takımındaki kariyerini noktalamak için ülkesine döndüLionel Messi, Arjantin milli takımındaki kariyerini noktalamak için ülkesine döndü3 Ekim 11:16Manchester City, Norwich'i dağıttı — Son 16 turunda Manchester United'ın celladıyla eşleşti!Manchester City, Norwich'i dağıttı — Son 16 turunda Manchester United'ın celladıyla eşleşti!18 Eylül 05:31“Küçük Messi” Katalonya’ya mı taşınıyor? Barcelona yönetiminden beklenmedik açıklama“Küçük Messi” Katalonya’ya mı taşınıyor? Barcelona yönetiminden beklenmedik açıklama1 Ekim 12:32
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü