Trump'tan şaşırtıcı teklif: Dana White'a Beyaz Saray Sözcülüğü teklif edildi

ABD siyasi sahnesinde ve dünya spor arenasında beklenmedik bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu «Truth Social» üzerinden yaptığı paylaşımda, UFC Başkanı Dana White'a Beyaz Saray Sözcülüğü görevini teklif etti.

Ancak başta CNN olmak üzere önde gelen yabancı medya kuruluşlarının haberlerine göre, organizasyonun başındaki isim bu üst düzey siyasi görevi kabul etmeyi resmen reddetti.

Trump'ın sıra dışı açıklaması ve Khabib ile Islam'a atıf

Beyaz Saray lideri, yakın dostu olan Dana White'ı ülkenin basın servisinin başında görmeyi gerçekten istediğini belirtti:

«Gerçek bir savaşçı»: Trump, White'ı «harika bir savaşçı ve organizatör» olarak tanımlayarak, medya ile ilişkilerde tam da böyle kararlı birine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı;

UFC yıldızlarını dahil etme şakası: ABD Başkanı, White'a kendisiyle birlikte eski ve mevcut UFC şampiyonları Khabib Nurmagomedov ve Islam Makhachev gibi yıldızları da «yardımcı» olarak Beyaz Saray'a getirmesini tavsiye etti;

25 yıllık dostluk: Trump ve Dana White 25 yılı aşkın süredir yakın dostluk ilişkilerine sahip ve devlet başkanının spor yıldızlarını hükümet kadrosuna davet etmesi ilk kez görülen bir durum değil.

Dana White'ın tepkisi ve reddetme nedeni

Teklifin ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal ağlarda büyük bir yankı uyandırdı:

«Yeni bir bölüme doğru» fotoğrafı: White, başlangıçta sosyal medya hesabında Beyaz Saray kürsüsünün arkasında durduğu esprili bir fotoğraf paylaştı ve altına «Yeni bir bölüme doğru» notunu düştü;

Siyasi hırsların olmaması: Ancak kısa süre sonra organizatörlük faaliyetlerinin onun için öncelikli olduğu anlaşıldı. White, UFC'deki planları, yoğunluğu ve siyasi bir görevde çalışma niyetinin olmaması nedeniyle teklifi reddetti.

Görev neden boşalmıştı?

Beyaz Saray basın servisindeki değişiklikler, beklenmedik bir şekilde oluşan boşlukla ilgili: