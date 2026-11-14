Neftchi, Bunyodkor'u farklı mağlup ederek liderliğini pekiştirdi

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Neftchi, Bunyodkor'u farklı mağlup ederek liderliğini pekiştirdi

Özbekistan Süper Ligi 26. haftasından ertelenen önemli maçlardan biri Fergana şehrinde oynandı. Ev sahibi Neftchi takımı, Taşkent ekibi Bunyodkor'u konuk etti ve taraftarları önünde ikna edici ve farklı bir 4-0'lık galibiyet elde etti.

Gol düellosu şeklinde geçen maçın detayları

Maçın ilk dakikalarından itibaren hücum futbolu sergileyen Fergana ekibi, rakip savunma üzerinde büyük baskı kurdu. Sonuç olarak maçın skoru erken açıldı:

  • 7. dakika: Vladimir Yovovich skoru açtı ve takımını öne geçirdi.

  • 11. dakika: Xurshid G‘iyosov farkı açarak skoru 2-0'a getirdi.

  • 55. dakika: İkinci yarının başında tekrar sahneye çıkan Xurshid G‘iyosov duble yaptı.

  • 74. dakika: Deneyimli orta saha oyuncusu Jamshid Iskanderov maçın dördüncü golünü atarak maçın kaderini kesin olarak belirledi.

Maç istatistikleri

Bilgiler

Takımlar

Neftchi — Bunyodkor

Skor

4-0 (farklı galibiyet)

Gol atanlar

Yovovich (7'), G‘iyosov (11', 55'), Iskanderov (74')

Turnuvadaki durum

Neftchi 64 puanla lider, Bunyodkor 26 puanla 14. sırada

Sahadaki kadrolar

Her iki takımın teknik direktörü de bu önemli mücadeleye şu ilk 11'lerle başladı:

  • Neftchi ilk 11'i: Botirali Ergashev, Boyan Siger, Ikromjon Aliboyev, Vladimir Yovovich (Ibrohimxalil Yo‘ldoshev, 61), Xurshid G‘iyosov, Jamshid Iskanderov, Asilbek Jumayev (Bilolxon Toshmirzayev, 56), Anvarjon G‘ofurov, Zoran Marushich (Nurbek Sarsenbayev, 61), Farruh Sayfiyev (Muxsinjon Ubaydullayev, 61), Koffi Kuao (Izzatillo Po‘latov, 74).

  • Bunyodkor ilk 11'i: Abdumavlon Abduljalilov, Matiya Krivokapich (Islom Anvarov, 70), Amir To‘rakulov, Shahzodjon Nematjonov (Eldor Naimov, 60), Narimonjon Axmadjonov (Abdurahmon Sulaymonov, 79), Nosirjon Abdusalomov, Abdulhamid Ikromov (Sardor Abdunabiyev, 70), Alijon Bekmurotov, Shamsiddin Tursunmaxamadov, Ivan Bukrin, Mirkamol Annamatov (Muzaffar Olimjonov, 60).

Ayrıca maç sırasında Bunyodkor'dan Mirkamol Annamatov (41) ve Ivan Bukrin (68) hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Bu galibiyetin ardından Neftchi puanını 64'e yükselterek puan tablosundaki liderliğini daha da sağlamlaştırdı. Mağlup olan "kırlangıçlar" ise 26 puanla 14. sırada kalmaya devam ediyor.

Sizce Neftchi bu sezon şampiyonluğu koruyabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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