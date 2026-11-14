“Güç, hukukun üstüne konulursa...”: İran Dışişleri Bakanı'ndan çarpıcı açıklama

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, Japonya'nın önde gelen Kyodo News haber ajansı için özel bir makale yayımladı. Arakçi, yazısında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri eylemlerini uluslararası hukuk ve BM Şartı açısından derinlemesine analiz ederek küresel güvenlik sorunlarına dikkat çekti.

Uluslararası hukuk ve önleyici saldırı tehlikesi

Bakan, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan uluslararası düzenin en önemli ilkesinin, gücün hukukla sıkı bir şekilde sınırlandırılması olduğunu vurguladı. Hiçbir devlet, kendi çıkarlarını uluslararası hukukun zorunlu kurallarının üzerinde tutma hakkına sahip değildir.

Arakçi özellikle şu noktalara değindi:

Önleyici saldırı tehlikesi: Eğer devletlerin gelecekteki olası tehditler bahanesiyle birbirlerine saldırmalarına izin verilirse, tüm uluslararası hukuk sistemi tamamen çöker. Böyle bir durumda hiçbir ülkenin güvenliği garanti altında kalmaz.

BM Şartı'nın ihlali: ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılar, BM Güvenlik Konseyi'nin izni olmadan yapılmış olup, devlet egemenliğine yönelik saldırıları yasaklayan BM Şartı'nın 2(4). maddesine tamamen aykırıdır.

Meşru müdafaa hakkı: Tahran'ın, BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca herhangi bir silahlı saldırıya karşı meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğu belirtildi.

Açıklamanın ana hatları Temel kurallar ve hedefler Güç kullanımının sınırlandırılması Uluslararası düzeni korumak için gücün hukukla sınırlandırılması şarttır Hukuki sorumluluk Yasa dışı askeri eylemleri durdurmak ve zararı tazmin etmek bir yükümlülüktür Küresel güvenlik Bu mesele sadece İran'ı değil, tüm dünyanın istikrarını ilgilendirmektedir

Sorumluluk ve tazminat yükümlülüğü

İran Dışişleri Bakanı, yasa dışı askeri eylemlerin derhal durdurulması ve verilen zararın tazmin edilmesinin siyasi bir lütuf değil, kesin bir hukuki yükümlülük olduğunu vurguladı. Ona göre bu sorun sadece İran'ın çıkarlarıyla değil, tüm dünyada uluslararası hukukun üstünlüğünü korumakla ilgilidir.

Bu makale, uluslararası camiada ve diplomatik çevrelerde geniş yankı uyandırıyor.

Sizce mevcut jeopolitik durumda uluslararası kuruluşlar ve BM, devletler arası askeri çatışmaları önlemede yeterince etkili olabiliyor mu? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!