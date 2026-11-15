Gol şovu: Dinamo Semerkant'ta Sogdiana'yı 5-3 mağlup etti

Özbekistan Süper Ligi'ndeki kısa süreli arayı değerlendiren takımlar, resmi maçlara hazırlıklarını sürdürüyor. Semerkant'ın Dinamo kulübü, kendi sahasında Cizzah temsilcisi Sogdiana takımını ağırlayarak gol düellosuna sahne olan keyifli bir hazırlık maçı oynadı.

Afrosiyob Arena'daki nefes kesen mücadelenin detayları

Teknik direktörlerin karşılıklı anlaşmasıyla, bu karşılaşma alışılagelmiş formatın dışında, her biri 35 dakikadan oluşan dört devre şeklinde oynandı. Afrosiyob Arena stadyumuna gelen üç binden fazla taraftarın önünde gerçekleşen kıran kırana mücadelede Vadim Abramov'un öğrencileri irade ve beceri sergileyerek, 5-3'lük skorla galip geldi. Maç boyunca teknik heyet, genç takımın yetenekli oyuncularına da forma şansı tanıdı.

Maç istatistikleri Detaylar ve sonuçlar Tarih ve yer 15 Kasım, Afrosiyob Arena Stadyumu (Semerkant) Seyirci sayısı Üç binden fazla futbolsever stadyumdaki yerini aldı Oyun formatı Her biri 35 dakikalık dört devre Final skoru Dinamo — Sogdiana 5-3

Gol dolu ve çekişmeli geçen karşılaşma

Mücadele oldukça hareketli başladı. Karşılaşmanın 8. dakikasında Abdugofur Haydarov golü atarak ev sahibini öne geçirdi. Ancak Sogdiana oyuncuları pes etmedi: Jamshid Boltaboyev 53. dakikada dengeyi sağlarken, Filip Ivanović 70. dakikada Cizzah ekibini öne geçirdi.

Bundan sonra gol yağmuru başladı. Behruzbek Obloqulov 75. dakikada skoru eşitledi. Daha sonra Samandar Mavlonqulov konuk ekibi tekrar öne geçirse de, Dinamo'nun hücum futbolu meyvelerini verdi. Tigran Avanesyan (penaltıdan), tecrübeli Bahodir Nasimov ve Shahriyor Umrzoqov'un golleri Semerkant ekibine net bir galibiyet getirdi.

Sıradaki resmi maçlar

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, Dinamo kulübü Süper Lig'in bir sonraki önemli haftasında 22 Kasım'da kendi sahasında Taşkent ekibi Bunyodkor'u ağırlayacak. Bu hazırlık maçı, teknik direktörler için kadrodaki eksikleri gidermek ve oyuncuların fiziksel durumlarını test etmek adına önemli bir adım oldu.

Sizce şampiyonadaki bu ara ve hazırlık maçları, takımların bir sonraki hafta oynayacakları maçları nasıl etkiler? Yorumlarınızı bekliyoruz!