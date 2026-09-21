«Savunmaya çekildik»: Ulugbek Bakaev acı mağlubiyetin nedenlerini açıkladı

Özbekistan Süper Ligi'nin 22. haftasında oynanan çekişmeli mücadelede, Cizzah temsilcisi Sogdiana, Zomin'de Almalyk ekibi AGMK'yı konuk etti. Maçın son anlarında yaşanan beklenmedik dönüşle ev sahibi ekip 1-2'lik skorla sahadan mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın başında duran toptan bulduğu golle öne geçen Cizzah ekibi, maçın neredeyse sonuna kadar üstünlüğünü korudu. Ancak son dakikalarda rakibin artan baskısı karşısında kalesinde iki gol gören Sogdiana, galibiyeti elinden kaçırdı.

Bu mücadelenin ardından Sogdiana teknik direktörü Ulugbek Bakaev basın toplantısına katılarak maçın dramatik gidişatını, golden sonra savunmaya çekilme faktörlerini ve öğrencilerinin performansını tarafsız bir şekilde değerlendirdi. Mağlubiyete rağmen deneyimli çalıştırıcı, futbolcularının sahada ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını vurgulayarak, onlara karşı hiçbir sitemi olmadığını ve tüm odaklarını önlerindeki kritik maçlara çevireceklerini belirtti.

Peki, Sogdiana son dakikalarda konsantrasyonunu neden kaybetti, golden sonraki savunma taktiği ne kadar haklıydı ve bu mağlubiyet takımın sezon sonu hedeflerini nasıl etkileyecek?

«Golden sonra savunma ve son dakika dersi»: Bakaev basın toplantısında

Sogdiana hocasının değindiği en önemli noktalar ve açıklamalar:

İlk yarıdaki plan ve erken gol: «İki tarafta da pozisyonlar oldu, hem biz hem de AGMK ataklar geliştirdik. Duran toptan skoru açtık ancak sonrasında biraz savunmaya çekildik»;

İkinci yarıdaki zorluklar: «İkinci yarıda oyunumuz pek istediğimiz gibi gitmedi. Bazı pozisyonlarda hücum edip golü bulabilirdik ancak sonunda iki gol yedik»;

Futbol kuralı ve metanet: «Bu futbol. Sahada 90 dakika boyunca sonuna kadar oynamak gerekiyor. Buna rağmen çocuklara sitemim yok, ellerinden gelenin fazlasını yaptılar, hepsine teşekkür ederim»;

Gelecek planları: Milli ara döneminde takım, yapılan hatalar üzerinde çalışarak önümüzdeki önemli maçlara hazırlanacak.

Süper Lig 22. hafta: Sogdiana'nın Zomin'deki maçının detayları

Maç dinamiği ve teknik direktörün sonuçları:

Göstergeler ve yönler Sogdiana (Ev sahibi) Bakaev'in taktiksel değerlendirmesi İlk yarı senaryosu 1:0 (Duran toptan gol) Skor açıldıktan sonra takımın geri çekilmesi İkinci yarı senaryosu Son dakikalarda 2 gol yendi Konsantrasyon kaybı ve 90 dakika boyunca tam mücadele edememe Genel sonuç 1:2 (Mağlubiyet) «Bazı anlarda 2. golü bulabilirdik» Teknik direktörün takıma yaklaşımı Oyunculara teşekkür «Hiçbir sitemim yok, tüm güçlerini ortaya koydular» Bir sonraki aşama Hazırlıklara devam etmek Zor durumdan çıkış ve gelecek haftalara hazırlanma

Spor analizi: Uzmanlar Sogdiana'nın mağlubiyeti hakkında

Ulusal lig yorumcuları ve uzmanlarının temel sonuçları:

Erken savunmaya geçme riski: Duran toptan gelen golden sonra inisiyatifi rakibe vermek ve kendi ceza sahasına kapanmanın, AGMK gibi deneyimli takımlara karşı tehlikeli olduğunu gösterdi;

Fiziksel ve zihinsel baskı: Uzun süre minimal üstünlüğü korumak takımdan büyük güç talep eder; 80. dakikalardan sonra fiziksel yorgunluk nedeniyle savunma merkezinde boşluklar oluştu;

Bakaev'in soğukkanlı duruşu: Teknik direktörün mağlubiyetten sonra futbolcuları suçlamayıp onları desteklemesi, takım içindeki birliği korumaya ve psikolojik çöküşü önlemeye hizmet eder.

Sogdiana için bu maç acı bir ders oldu ancak sezonun kritik dönemi öncesinde yapılan hataları düzeltmek için önemli sonuçlar çıkarma imkanı sağladı.

Sizce Sogdiana'nın mağlubiyetine skoru korumak için aşırı savunmaya çekilmesi mi neden oldu, yoksa AGMK'nın baskısı mı buna mecbur bıraktı? Ulugbek Bakaev'in öğrencileri kalan haftalarda oyunlarını geliştirip üst sıralara tırmanabilir mi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolunun en ilginç analizlerini tüm futbolseverlerle paylaşın!