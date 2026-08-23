Futbol haftası: 19. haftada Paxtakor, Nasaf ve Lokomotiv'i zorlu sınavlar bekliyor!

Özbekistan Süper Ligi'nde heyecan dorukta. Bugün, 23 Ağustos'ta şampiyonanın 19. hafta karşılaşmaları başlıyor.

Haftanın ilk maçı Fergana'da oynanacak. Neftchi, kendi sahasında So‘g‘diyona'yı ağırlayacak.

Ancak 19. haftanın programındaki heyecanlı maçlar sadece Fergana ile sınırlı değil. İlerleyen günlerde Semerkant'ta Dinamo ile Paxtakor, Taşkent'te ise Lokomotiv ile Bunyodkor karşı karşıya gelecek.

1. 19. hafta Fergana'da başlıyor

Haftanın açılış maçında Neftchi ve So‘g‘diyona sahaya çıkacak.

Fergana'daki mücadele her iki takım için de büyük önem taşıyor. Şampiyonanın final bölümüne yaklaştıkça her puanın değeri artıyor.

23 Ağustos, Pazar

19:00 — Neftchi — So‘g‘diyona

2. Paxtakor'u Semerkant'ta ciddi bir sınav bekliyor

25 Ağustos'ta haftanın dikkat çeken maçlarından biri Semerkant'ta oynanacak.

Dinamo, kendi evinde Paxtakor'u konuk edecek. Özbek futbolunda köklü bir yere sahip iki takım arasındaki mücadelenin 19. haftanın merkez karşılaşmalarından biri olması bekleniyor.

Semerkant'taki maçta sadece üç puan değil, takımların şampiyonanın geri kalanındaki moralleri de belirlenebilir.

25 Ağustos, Salı

20:00 — Dinamo — Paxtakor

3. Taşkent'te Lokomotiv ve Bunyodkor kozlarını paylaşacak

19. haftanın bir diğer önemli maçı 26 Ağustos'ta Taşkent'te oynanacak.

Lokomotiv, kendi sahasında Bunyodkor'u ağırlayacak. Başkent futbolu için kritik öneme sahip bu karşılaşmanın haftanın en çok izlenen maçlarından biri olacağı kesin.

Her iki takım da ligdeki konumlarını iyileştirmek için önemli puanlara ihtiyaç duyuyor.

26 Ağustos, Çarşamba

19:00 — Lokomotiv — Bunyodkor

4. Haftanın tam programı

Tarih Saat Karşılaşma 23 Ağustos 19:00 Neftchi — So‘g‘diyona 24 Ağustos 19:00 Qo‘qon-1912 — Buxoro 25 Ağustos 19:00 Surxon — OKMK 25 Ağustos 19:00 Andijon — Xorazm 25 Ağustos 20:00 Dinamo — Paxtakor 26 Ağustos 19:00 Lokomotiv — Bunyodkor 26 Ağustos 19:00 Mash’al — Navbahor 26 Ağustos 20:00 Qizilqum — Nasaf

5. Haftada başka hangi maçlar dikkat çekiyor?

19. haftada aynı anda birçok ilginç karşılaşma oynanacak.

Andijon kendi sahasında Xorazm'ı ağırlarken, Surxon OKMK ile güçlerini sınayacak. Aynı gün Dinamo ile Paxtakor arasındaki maçın haftanın ana olaylarından biri olması bekleniyor.

26 Ağustos'ta ise Lokomotiv — Bunyodkor maçının yanı sıra, Mash’al — Navbahor ve Qizilqum — Nasaf karşılaşmaları da oynanacak.

En önemli soru: 19. hafta şampiyonadaki durumu değiştirecek mi?

Şampiyona 19. haftaya ulaşırken, her maçın önemi giderek artıyor.

Neftchi — So‘g‘diyona ile başlayan hafta, Semerkant'taki Dinamo — Paxtakor ve Taşkent'teki Lokomotiv — Bunyodkor gibi önemli maçlarla devam edecek.

Ayrıca Nasaf, Navbahor, OKMK ve diğer takımların katıldığı maçlar da puan durumunu etkileyebilir.

Bu nedenle 19. hafta sadece sıradan bir maç haftası değil, Süper Lig'deki sonraki mücadeleler için önemli bir dönüm noktası olabilir. Futbolseverleri 23-26 Ağustos tarihleri arasında sekiz heyecanlı karşılaşma bekliyor.