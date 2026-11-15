Michael Morales'ten şok açıklama: "Islam Makhachev ile dövüşeceğim!"

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Michael Morales'ten şok açıklama: "Islam Makhachev ile dövüşeceğim!"

UFC dövüşçüsü, Ekvadorlu namağlup sporcu Michael Morales gelecek planları hakkında konuşurken, Brezilyalı Carlos Pratesi yendikten sonra yenilmez şampiyon Islam Makhachev ile oktagonda karşılaşacağına dair kesin inancını dile getirdi. New York'ta düzenlenen basın toplantısında dövüşçü hedeflerini açıkça belirtti.

Büyük maç ve şampiyonluk kemerine giden yol

Michael Morales bir sonraki önemli maçını 30 Ocak'ta Kanada'nın Toronto şehrinde gerçekleştirecek. Bu prestijli mücadelede Carlos Prates'e karşı UFC yarı orta sıklet geçici şampiyonluk kemeri ortada olacak. Sporcu, bu karşılaşmanın kariyerindeki en önemli adımlardan biri olduğunu vurguladı.

«Islam Makhachev ile dövüşeceğim. Bunda hiçbir şüphe yok, bu kesin. Kanada'daki işimi bitirdikten sonra şampiyonluk kemerini Ekvador'a götüreceğim», dedi Morales basın toplantısında.

Maç detayları ve planlar

Temel göstergeler

Maç tarihi ve yeri

30 Ocak, Toronto şehri (Kanada)

Rakipler

Michael Morales — Carlos Prates

Ortadaki ödül

UFC yarı orta sıklet geçici şampiyonluk kemeri

Ana hedef

Galip gelip Islam Makhachev ile dövüşmek ve kemeri Ekvador'a götürmek

Divizyondaki sert rekabet

Michael Morales'in bu açıklamaları MMA hayranları ve uzmanları arasında hararetli tartışmalara yol açıyor. Eğer Toronto'daki turnuvada Carlos Prates'i yenebilirse, yarı orta sıklette şampiyonluk unvanı için ana aday haline gelecek. Buna karşılık, Islam Makhachev ile olası bir maç, UFC tarihindeki en büyük ve en çok beklenen karşılaşmalardan biri olabilir.

Sizce Michael Morales, Carlos Prates'i yenip Islam Makhachev karşısında oktagona çıkabilir mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtin!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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