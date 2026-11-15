Danimarka mağlubiyeti ve liderin kaybı: Portekiz için büyük şok

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Danimarka mağlubiyeti ve liderin kaybı: Portekiz için büyük şok

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında Danimarka'ya karşı oynanan maç, Portekiz için ağır bir yenilgi ve büyük kayıplarla sona erdi. Beklenmedik bir şekilde 1-4'lük skorla mağlup olan Portekiz'de, yıldız orta saha oyuncusu Bernardo Silva sakatlanarak milli takım kampından erken ayrıldı. Bu gelişmeyi AS gazetesi duyurdu.

Danimarka maçı ve yaşanan sakatlık

İskandinav ekibine karşı oynanan zorlu mücadele sırasında Bernardo Silva sakatlık yaşadı. Maçın ardından tecrübeli orta saha oyuncusu hemen detaylı bir tıbbi kontrolden geçirildi ve doktorlar sakatlığı doğruladı. Şu an için oyuncunun sahalara dönüş süresi ve sakatlığın tam niteliği kulüp ve milli takım tarafından resmen açıklanmadı.

Durum ve İstatistikler

Detaylar

Son maç sonucu

Danimarka - Portekiz 4-1 (Uluslar Ligi)

Sakatlanan oyuncu

Bernardo Silva (Real Madrid orta sahası)

Kaçırılacak maç

Galler maçı (17 Kasım, Salı)

Gruptaki durum

Portekiz son hafta öncesinde liderliğini koruyor

Galler maçı öncesi kayıp

Sağlık sorunları nedeniyle Bernardo Silva, Portekiz milli takımına Uluslar Ligi grup aşamasının son maçında yardımcı olamayacak. Portekizliler Salı günü, 17 Kasım tarihinde Galler milli takımı ile karşı karşıya gelecek.

Belirtmek gerekir ki, son hafta öncesindeki başarısızlığa rağmen Portekiz milli takımı hala grubunda birinci sırada bulunuyor. Ancak yıldız oyuncunun sakatlanarak kulübüne dönmesi, taraftarları ve teknik heyeti endişelendiriyor.

Sizce Bernardo Silva'nın yokluğu Portekiz'in gelecekteki maçlarını ne kadar etkiler? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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