İngiltere karşısında alınan ağır mağlubiyetten sonra Luis de la Fuente neler söyledi?
İspanya milli takımı teknik direktörü Luis de la Fuente UEFA Uluslar Ligi kapsamında kendi sahasında İngiltere'ye karşı oynanan oldukça çekişmeli ve gollü maçın (2:3) ardından düşüncelerini paylaştı. İspanyol çalıştırıcı, takımının gösterdiği azimden memnun olduğunu gizlemedi.
«0:3'lük skor bizim için ağır bir darbe oldu»
Madrid'deki karşılaşmadan sonra Teledeporte yayınına konuşan de la Fuente, maçın başından itibaren zorluklar yaşadıklarını vurguladı. Ona göre İngilizler ilk yarıda kendilerini göstermeyi başardılar:
«İlk 30 dakikada rakip üstünlük kurdu ve bizi kendi yarı sahamıza hapsetti. 0:3'lük skor bizim için ağır bir darbe oldu. Ancak hücuma çıkmaya da çalıştık. Maçın başında sorunlar arttı: Pubill'in ayak bileği, Cubarsí ve Zubimendi'nin ise kas problemleri baş gösterdi», dedi teknik direktör.
Karşılaşma ve takım istatistikleri
Detaylar
Turnuva ve aşama
UEFA Uluslar Ligi, 6. hafta
Merkezi maç
İspanya — İngiltere (2:3)
Teknik direktörün tepkisi
Maçın başındaki sorunlara ve ağır mağlubiyete rağmen takımın cesaretiyle gurur duymak
Önemli kayıplar
Pubill, Cubarsí ve Zubimendi'nin sakatlıkları
Taktiksel değişiklikler ve mağlubiyeti kabullenme
Aynı zamanda teknik direktör, takımın daha sonra taktik değiştirdiğini ve skoru daraltmayı başardığını, ancak sonunda mağlubiyetten kaçınmanın mümkün olmadığını üzülerek belirtti:
«Sonra taktiğimizi değiştirdik, oyuncular tüm güçlerini ortaya koydu. En azından beraberliği alamadığımız için üzgünüm. Yine de bu harika takımla gurur duyuyorum. Önceki başarıların kıymetini bilmek lazım. Bizden sonrakiler bu sonuçları aşmaya çalışsın. Hem kazanmayı hem de mağlubiyeti kabullenmeyi bilmek gerekir», diye ekledi de la Fuente.
Sizce Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya milli takımı, bu mağlubiyetten doğru dersleri çıkarıp sonraki aşamalarda oyununu geliştirebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!
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