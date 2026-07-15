De la Fuente cevap verdi: İspanya hakem tartışmalarına girmeyecek

İspanya milli takımı 2026 Dünya Kupası finaline yükseldikten sonra Fransa cephesinde hakem yönetimi üzerine tartışmalar başladı. Ancak Luis de la Fuente, Didier Deschamps'ın itirazlarına katılmadığını belirterek, ana odağının başka bir şey olduğunu, yani İspanya'nın gelişimini sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Deschamps hakem yönetiminden şikayetçiydi

Fransa, yarı finalde İspanya'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından Didier Deschamps hakem seviyesini sorguladı ve yarı final gibi büyük bir maçta kararların daha net olması gerektiğine işaret etti.

Özellikle maçtaki tartışmalı pozisyonlar ve ilk gole yol açan penaltı etrafındaki tartışmalar yoğunlaştı. Fransa cephesinde bu kararların maçın senaryosunu etkilediğine dair görüşler ortaya çıktı.

De la Fuente: “Bu görüşe katılmıyorum”

İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente ise Fransız meslektaşının hakemlik konusundaki fikirlerine katılmadığını belirtti.

“Bu görüşe katılmıyorum. Tartışmalı ofsaytlar ve birkaç şüpheli pozisyon oldu ancak hakemliği tartışma niyetinde değilim. Benim için İspanya milli takımının güçlenmeye devam etmesi daha önemli” dedi de la Fuente.

Bu cevap, İspanya kampının havasını iyi yansıtıyor: Tartışmalara girmeyi değil, finale hazırlanmayı öncelik haline getiriyorlar.

İspanya kendi yolunu seçti

De la Fuente için ana mesele hakemlik değil, takımın oyunudur. İspanya, Fransa'ya karşı yarı finalde top hakimiyeti, merkezdeki üstünlük ve savunmadaki disiplin ile finale çıktı.

Mikel Oyarzabal penaltıdan skoru açtı, Pedro Porro ise ikinci golü atarak İspanya'nın galibiyetini perçinledi.

Maç Sonuç İspanya — Fransa 2:0 İlk gol Mikel Oyarzabal İkinci gol Pedro Porro Sonuç İspanya finale yükseldi

De la Fuente neden tartışmaya girmedi?

Böyle bir durumda kazanan takımın teknik direktörü için hakemlik konusu hakkında uzun konuşmak risklidir. Çünkü her cevap yeni bir tartışmaya yol açabilir.

De la Fuente bunu anlayarak, dikkati İspanya'nın oyun kalitesine çevirdi. Ona göre takımın hala gelişmeye devam etmesi gerekiyor.

Bu, final öncesi önemli bir sinyal. İspanya kendini zaten hedefine ulaşmış bir takım olarak değil, hala yapacak işi olan bir takım olarak görüyor.

Fransa'nın üzüntüsü anlaşılabilir

Fransa için bu mağlubiyet ağır oldu. Deschamps'ın takımı turnuva boyunca favorilerden biri olarak görülüyordu, çoğu kişi onları tekrar finalde hayal ediyordu.

Ancak İspanya'ya karşı oynanan maçta Fransa en iyi futbolunu sergileyemedi. Mbappe, Dembele ve Olise gibi hücumcular beklenen etkiyi yaratamadı.

Bu nedenle hakem tartışmaları olsa da, Fransa'nın mağlubiyetini sadece bu faktörle açıklamak zor.

Finalde rakip kim olacak?

İspanya, 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin — İngiltere yarı finalinin galibiyle karşılaşacak.

Eğer Arjantin finale çıkarsa, “La Roja” Lionel Messi liderliğindeki son şampiyona karşı sahaya çıkacak. Eğer İngiltere kazanırsa, finalde Avrupa futbolunun iki büyük ekolü karşı karşıya gelecek.

Fransa ise 3.'lük maçında ikinci yarı finalde mağlup olan takımla kozlarını paylaşacak.

İspanya için en büyük sınav sırada

De la Fuente'nin cevabı kısa ama anlamlıydı: Hakem tartışmasını bir kenara bırakmak ve finale hazırlanmak.

İspanya Fransa'yı mağlup etti ancak henüz şampiyon olmadı. Şimdi takım için ana görev, yarı finaldeki soğukkanlılığı, top hakimiyetini ve savunma düzenini final maçına da taşımak.

Sizce İspanya finalde de Fransa'ya karşı gösterdiği seviyeyi koruyabilecek mi?