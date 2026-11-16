43 maçlık rekor sona erdi: İspanya evinde İngiltere'ye boyun eğdi

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının altıncı haftası Avrupa futbolunda büyük yankı uyandırdı. Madrid'e konuk olan İngiltere Milli Takımı, devlerden biri olan İspanya'yı 3:2'lik skorla mağlup ederek sadece 3 puanı hanesine yazdırmakla kalmadı, aynı zamanda dünya futbolundaki uzun soluklu bir rekora da son verdi.

Madrid'de gollere sahne olan kıran kırana mücadele

İlk yarının sonunda İngiltere kaptanı Harry Kane (45. dakika) penaltıdan attığı golle perdeyi açtı. İkinci yarının başında ise Ezri Konsa (53) ve Ben White (57) fileleri havalandırarak farkı üçe çıkardı.

İspanyollar buna Mikel Oyarzabal (65, penaltı) ve Nico Williams'ın (75) golleriyle karşılık verse de mağlubiyetten kurtulamadı. Karşılaşmanın 63. dakikasında İngiliz orta saha oyuncusu Elliot Anderson kırmızı kart görerek oyun dışı kalmasına rağmen, konuk ekip büyük bir direnç göstererek galibiyeti korumayı başardı.

Maç istatistikleri ve durum Detaylar Karşılaşma İspanya — İngiltere 2:3 İngiltere golleri Harry Kane (45 pen.), Ezri Konsa (53), Ben White (57) İspanya golleri Mikel Oyarzabal (65 pen.), Nico Williams (75) Kırmızı kart Elliot Anderson (63, İngiltere)

İspanya'nın 43 maçlık rekoru sona erdi

Bu mağlubiyet, İspanya Milli Takımı'nın eşsiz yenilmezlik serisine resmen nokta koydu. Tam 43 maçtan oluşan ve normal sürede mağlubiyet almadığı bu seri, milli takımlar düzeyinde bir rekor olarak kabul ediliyordu. İspanya, 90 dakika sonunda en son Mart 2024'te Kolombiya'ya (0:1) boyun eğmişti. Resmi maçlarda ise İspanyollar, Mart 2023'ten (İskoçya maçı) bu yana mağlubiyet yüzü görmemişti.

Gruptaki nihai sonuçlar

Bu galibiyetin ardından İngiltere ve İspanya'nın puanları 15'e yükseldi. Ancak averaj üstünlüğü İngilizlerde olduğu için, Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup lideri olarak çeyrek finale yükseldiler. Gruptaki diğer maçlarda Hırvatistan 6 puanla üçüncü, Çekya ise puansız olarak dördüncü sırada yer aldı.

Sizce İngiltere Milli Takımı'nın bu etkileyici performansı, Uluslar Ligi kupasını kazanmalarını sağlayacak mı? Yorumlarınızı bekliyoruz!