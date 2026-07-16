Messi, İngiltere karşısındaki geri dönüş zaferinden sonra neler söyledi?

Arjantin, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi dramatik bir şekilde mağlup ederek bir kez daha finale yükseldi. Maçın ardından Lionel Messi takımının elde ettiği sonucu 'gerçek bir mucize' olarak nitelendirdi ve bu galibiyetin Arjantinliler için özel bir anlam taşıdığını gizlemedi.

İngiltere galibiyete yakındı

Yarı finalde gol perdesini İngiltere açtı. 55. dakikada Anthony Gordon'un golü, Thomas Tuchel'in öğrencilerini finale yaklaştırdı.

Ancak İngiltere üstünlüğünü korumak için savunmaya çekildi. Arjantin ise maçın sonuna kadar baskıyı artırarak üst üste tehlikeli pozisyonlar üretmeye başladı.

85. dakikada Messi'nin pasında Enzo Fernández skoru eşitledi. Uzatma dakikalarında ise Messi sağ kanattan topu ceza sahasına gönderdi ve Lautaro Martínez kafa vuruşuyla galibiyet golünü kaydetti.

Olay Dakika Anthony Gordon golü 55 Enzo Fernández golü 85 Lautaro Martínez golü 90+2 Maç sonucu 2:1

«Her final kendine hastır»

Maç sonu Messi, bir kez daha Dünya Kupası finaline çıkma duygusunu tarif etmenin kolay olmadığını belirtti.

«Her final kendine hastır. Bu bir Dünya Kupası finali ve her biri ayrı bir öneme sahip. Yine aynı duyguları yaşamak inanılmaz derecede harika».

Arjantin, 2022 Katar Dünya Kupası'nda şampiyon olmuştu. Şimdi Lionel Scaloni'nin ekibi üst üste ikinci kez finale çıkarak unvanını koruma şansı yakaladı.

Messi için ise bu, kariyerindeki üçüncü Dünya Kupası finali olacak. Daha önce 2014 ve 2022 yıllarında finalde boy göstermişti.

«Bu takımın başarısı bir mucize»

Messi, Arjantin'in katettiği yolun kolay olmadığını vurguladı. Takım play-off aşamasında birkaç kez zor durumda kalsa da her seferinde maçı çevirmeyi başardı.

«Üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline çıkmayı hayal etmek zor. Bu takımın elde ettiği sonuç gerçek bir mucize».

İngiltere maçı da bu karakterin bir devamı niteliğindeydi. Arjantin 85. dakikaya kadar geride götürdüğü maçı, son dakikalarda bulduğu iki golle çevirerek finale adını yazdırdı.

Reuters'ın aktardığına göre, Messi, İngiltere'ye karşı gol atamasa da her iki golün de hazırlayıcısı oldu. Bu iki asistiyle Dünya Kupalarındaki toplam asist sayısını rekor seviye olan 12'ye çıkardı.

Marş sırasında duygular değişti

Maç öncesinde Arjantin cephesi, tarihi rekabete odaklanmak yerine karşılaşmayı sıradan bir yarı final olarak görmeye çalışmıştı.

Ancak Messi, milli marş çalındıktan sonra futbolcuların maçın Arjantin halkı için ne kadar büyük bir anlam taşıdığını hissettiklerini söyledi.

«Bunun sadece bir futbol maçı olduğunu söylesek de, milli marş çalındığında bambaşka duygular hissettik».

Buna rağmen Arjantinli oyuncular, duyguların taktik disiplini bozmaması gerektiğinin de bilincindeydi.

«Kimse İngiltere'ye yenilmek istemedi»

İngiltere ile Arjantin arasındaki maçlar her zaman sıradan bir futbol karşılaşmasından daha fazlası olmuştur. Messi de takımın ve taraftarların bu rakibe kaybetmek istemediğini açıkça ifade etti.

«Takımda kimse kaybetmek istemiyordu, Arjantin halkı da bu zaferi çok istiyordu. Kimse İngiltere'ye yenilmek istemedi».

Atlanta'daki stadyumda Arjantinli taraftarlar çoğunluktaydı. Reuters'a göre, taraftarların desteği takımın son dakikalardaki baskısını daha da artırdı.

Şimdi rakip İspanya

Arjantin finalde İspanya ile karşılaşacak. İspanya, ilk yarı finalde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek finale yükselmişti.

Finalde iki farklı stil karşı karşıya gelecek: Turnuvanın en üretken takımlarından biri olan Arjantin, İspanya'nın topa sahip olma oyunu ve sağlam savunmasına karşı mücadele edecek. İspanya turnuvada şimdiye kadar sadece bir gol yedi, Arjantin ise oynadığı yedi maçın tamamını kazandı.

Messi için bu, dünya futbolundaki efsanevi kariyerini bir şampiyonlukla daha taçlandırma fırsatı. İspanya için ise 2010'dan sonra ikinci kez kupayı kazanma yolunda son adım.

Son mucizeye bir adım kala

Arjantin, İngiltere'ye karşı son dakikalarda mağlubiyeti galibiyete çevirdi. Messi gol atamadı ancak iki kritik asistle yine oyunun merkezindeydi.

Şimdi son şampiyonu İspanya karşısında büyük bir sınav bekliyor. Messi'nin dediği gibi, her final kendine hastır. Ancak bu final, hem kendisi hem de Arjantin futbolu için hepsinden daha özel olabilir.

Sizce Messi, Arjantin'i üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğuna taşıyabilecek mi?