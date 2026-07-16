Messi 33. maçında: Dünya Kupası rekorlarını altüst etti

·29·Spor
Messi 33. maçında: Dünya Kupası rekorlarını altüst etti

Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere karşısında sahaya çıkarak dünya kupaları tarihindeki bir başka rekorunu daha kırdı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız için bu, dünya kupalarındaki 33. maçı oldu; artık en yakın takipçisi bile oldukça geride kalmış durumda.

İngiltere maçı yeni bir tarih yazdı

Arjantin, yarı finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline yükseldi. Lionel Messi bu maçta gol atamasa da, takımının her iki golünde de asist yaparak geri dönüşün baş mimarlarından biri oldu.

Bu karşılaşma, Messi'nin dünya kupalarındaki 33. maçı olarak tarihe geçti. 2022 finalinde 26. maçına çıkarak Lothar Matthäus'un önceki rekorunu kırmıştı. 2026 Dünya Kupası'ndaki performansı ise bu çıtayı çok daha yüksek bir noktaya taşıdı.

Ronaldo ve Matthäus kaç maç oynadı?

Cristiano Ronaldo 2026 Dünya Kupası'ndaki mücadelesini tamamladığında, dünya kupalarındaki maç sayısı 27'ye ulaştı. Portekizli futbolcu bu turnuvaya altı kez katılmış olsa da, Messi'nin altı maç gerisinde kaldı.

Futbolcu

Dünya Kupası Maçları

Lionel Messi

33

Cristiano Ronaldo

27

Lothar Matthäus

25

İspanya'ya karşı finalde sahaya çıkarsa, Messi kendi rekorunu 34 maça taşıyacak. Mevcut format ve futbolcunun yaşı göz önüne alındığında, bu rekorun yakın gelecekte kırılması oldukça zor görünüyor.

21 golle tarihte de ilk sırada

Messi'nin rekorları sadece maç sayısıyla sınırlı değil. 2026 Dünya Kupası boyunca dünya kupalarındaki gol sayısını 21'e çıkaran yıldız, dünya kupaları tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Reuters verilerine göre, Alman efsane Miroslav Klose'nin 16 gollük rekorunu çoktan geride bıraktı.

39 yaşındaki futbolcu, 2026 turnuvasında tek başına 8 gol attı. Bu sonuç, sadece uzun yıllar üst düzeyde kaldığını değil, aynı zamanda kritik maçlarda Arjantin için ana güç olmaya devam ettiğini gösteriyor.

İngiltere'ye karşı iki asist yeni bir rekor getirdi

Messi, İngiltere'ye karşı oynanan yarı finalde Enzo Fernández ve Lautaro Martínez'in gollerine asist yaptı. Böylece dünya kupalarındaki toplam asist sayısı 12'ye ulaştı ve bu, turnuva tarihindeki en yüksek rakam oldu.

İstatistik

Messi'nin Sonucu

Dünya Kupası Maçları

33

Goller

21

Asistler

12

Katıldığı Dünya Kupaları

6

Finaller

3

Messi ayrıca altı farklı Dünya Kupası'nda forma giyen az sayıdaki futbolcudan biri. Dünya Kupası serüveni 2006'da başladı ve 20 yıl sonra hala final aşamasında devam ediyor.

Kariyerindeki üçüncü Dünya Kupası finali

İspanya maçı, Messi için dünya kupalarındaki üçüncü final olacak. 2014'te Almanya'ya karşı finali kaybetmiş, 2022'de ise Fransa'yı penaltılarla geçerek kupaya uzanmıştı.

Arjantin şimdi üst üste ikinci kez şampiyon olma şansına sahip. Eğer Scaloni'nin öğrencileri İspanya'yı yenerse, 1958 ve 1962'de üst üste şampiyon olan Brezilya'dan sonra bu başarıyı tekrarlayan ilk takım olacaklar.

Finalde Messi ve Yamal karşılaşması

2026 Dünya Kupası finalinde son şampiyon Arjantin, Avrupa'nın en istikrarlı takımlarından biri olan İspanya ile kozlarını paylaşacak. İspanya yarı finalde Fransa'yı 2-0 mağlup ederken, Arjantin ise İngiltere karşısında son dakikalarda galibiyeti kaptı.

Kritik maçta 39 yaşındaki Messi ile 19 yaşındaki Lamine Yamal karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin, futbolun iki farklı dönemini; tarih yazmış bir efsane ile sahneye yeni çıkan bir yeteneği temsil eden sembolik bir düello olması bekleniyor.

Son maç daha kaç rekor getirecek?

Messi, 2026 Dünya Kupası'nda maç sayısı, goller ve asistler konusunda rekorları çoktan eline aldı. İspanya'ya karşı finalde 34. maçına çıkabilir ve gol veya asist sayılarını daha da artırabilir.

Ancak en büyük hedef kişisel istatistikler değil. Arjantin kaptanı için asıl görev, takımını üst üste ikinci kez dünya şampiyonu yapmak.

Sizce Lionel Messi, İspanya finalinde yeni bir rekor daha kırabilir mi?

Lionel MessiCristiano RonaldoLothar MatthäusMiroslav KloseReuters
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lionel Scaloni itiraf etti: Bu Arjantin'in en iyi maçıydıLionel Scaloni itiraf etti: Bu Arjantin'in en iyi maçıydıBugün, 10:10Tuchel mağlubiyet sonrası: «Hiçbir şeyden pişman değilim»Tuchel mağlubiyet sonrası: «Hiçbir şeyden pişman değilim»Bugün, 10:06Kane, Messi'ye karşı oynanan maçın ardından neler itiraf ettiğini açıkladıKane, Messi'ye karşı oynanan maçın ardından neler itiraf ettiğini açıkladıBugün, 09:56Messi, İngiltere karşısındaki geri dönüş zaferinden sonra neler söyledi?Messi, İngiltere karşısındaki geri dönüş zaferinden sonra neler söyledi?Bugün, 09:38İngiltere'nin Arjantin'e yenilmesine neden olan "anti-kahramanlar"İngiltere'nin Arjantin'e yenilmesine neden olan "anti-kahramanlar"Bugün, 09:31İngiltere ve Arjantin maçının en iyisi belli olduİngiltere ve Arjantin maçının en iyisi belli olduBugün, 03:22
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı