Messi 33. maçında: Dünya Kupası rekorlarını altüst etti

Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere karşısında sahaya çıkarak dünya kupaları tarihindeki bir başka rekorunu daha kırdı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız için bu, dünya kupalarındaki 33. maçı oldu; artık en yakın takipçisi bile oldukça geride kalmış durumda.

İngiltere maçı yeni bir tarih yazdı

Arjantin, yarı finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline yükseldi. Lionel Messi bu maçta gol atamasa da, takımının her iki golünde de asist yaparak geri dönüşün baş mimarlarından biri oldu.

Bu karşılaşma, Messi'nin dünya kupalarındaki 33. maçı olarak tarihe geçti. 2022 finalinde 26. maçına çıkarak Lothar Matthäus'un önceki rekorunu kırmıştı. 2026 Dünya Kupası'ndaki performansı ise bu çıtayı çok daha yüksek bir noktaya taşıdı.

Ronaldo ve Matthäus kaç maç oynadı?

Cristiano Ronaldo 2026 Dünya Kupası'ndaki mücadelesini tamamladığında, dünya kupalarındaki maç sayısı 27'ye ulaştı. Portekizli futbolcu bu turnuvaya altı kez katılmış olsa da, Messi'nin altı maç gerisinde kaldı.

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İspanya'ya karşı finalde sahaya çıkarsa, Messi kendi rekorunu 34 maça taşıyacak. Mevcut format ve futbolcunun yaşı göz önüne alındığında, bu rekorun yakın gelecekte kırılması oldukça zor görünüyor.

21 golle tarihte de ilk sırada

Messi'nin rekorları sadece maç sayısıyla sınırlı değil. 2026 Dünya Kupası boyunca dünya kupalarındaki gol sayısını 21'e çıkaran yıldız, dünya kupaları tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Reuters verilerine göre, Alman efsane Miroslav Klose'nin 16 gollük rekorunu çoktan geride bıraktı.

39 yaşındaki futbolcu, 2026 turnuvasında tek başına 8 gol attı. Bu sonuç, sadece uzun yıllar üst düzeyde kaldığını değil, aynı zamanda kritik maçlarda Arjantin için ana güç olmaya devam ettiğini gösteriyor.

İngiltere'ye karşı iki asist yeni bir rekor getirdi

Messi, İngiltere'ye karşı oynanan yarı finalde Enzo Fernández ve Lautaro Martínez'in gollerine asist yaptı. Böylece dünya kupalarındaki toplam asist sayısı 12'ye ulaştı ve bu, turnuva tarihindeki en yüksek rakam oldu.

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Messi ayrıca altı farklı Dünya Kupası'nda forma giyen az sayıdaki futbolcudan biri. Dünya Kupası serüveni 2006'da başladı ve 20 yıl sonra hala final aşamasında devam ediyor.

Kariyerindeki üçüncü Dünya Kupası finali

İspanya maçı, Messi için dünya kupalarındaki üçüncü final olacak. 2014'te Almanya'ya karşı finali kaybetmiş, 2022'de ise Fransa'yı penaltılarla geçerek kupaya uzanmıştı.

Arjantin şimdi üst üste ikinci kez şampiyon olma şansına sahip. Eğer Scaloni'nin öğrencileri İspanya'yı yenerse, 1958 ve 1962'de üst üste şampiyon olan Brezilya'dan sonra bu başarıyı tekrarlayan ilk takım olacaklar.

Finalde Messi ve Yamal karşılaşması

2026 Dünya Kupası finalinde son şampiyon Arjantin, Avrupa'nın en istikrarlı takımlarından biri olan İspanya ile kozlarını paylaşacak. İspanya yarı finalde Fransa'yı 2-0 mağlup ederken, Arjantin ise İngiltere karşısında son dakikalarda galibiyeti kaptı.

Kritik maçta 39 yaşındaki Messi ile 19 yaşındaki Lamine Yamal karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin, futbolun iki farklı dönemini; tarih yazmış bir efsane ile sahneye yeni çıkan bir yeteneği temsil eden sembolik bir düello olması bekleniyor.

Son maç daha kaç rekor getirecek?

Messi, 2026 Dünya Kupası'nda maç sayısı, goller ve asistler konusunda rekorları çoktan eline aldı. İspanya'ya karşı finalde 34. maçına çıkabilir ve gol veya asist sayılarını daha da artırabilir.

Ancak en büyük hedef kişisel istatistikler değil. Arjantin kaptanı için asıl görev, takımını üst üste ikinci kez dünya şampiyonu yapmak.

Sizce Lionel Messi, İspanya finalinde yeni bir rekor daha kırabilir mi?