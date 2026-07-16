Lionel Scaloni itiraf etti: Bu Arjantin'in en iyi maçıydı

Arjantin, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere karşısında mağlubiyetin kıyısından dönerek üst üste ikinci kez finale yükseldi. Maçın ardından takımının performansını özel olarak değerlendiren Lionel Scaloni, bu karşılaşmanın turnuvadaki en iyi oyunları olduğunu belirtti.

İngiltere finale çok yaklaşmıştı

İngiltere, ikinci yarıda Anthony Gordon'un golüyle öne geçti. Thomas Tuchel'in öğrencileri üstünlüğü korumaya çalışırken, Arjantin son dakikalarda büyük bir baskı kurdu.

85. dakikada Lionel Messi’nin pasından sonra Enzo Fernández skoru eşitledi. Uzatma dakikalarında ise Messi sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı ve oyuna sonradan giren Lautaro Martínez kafa vuruşuyla galibiyet golünü kaydetti.

Olay Dakika Anthony Gordon golü 55 Enzo Fernández golü 85 Lautaro Martínez golü 90+2 Final skoru Arjantin — 2:1

«Zorlukla karşılaştığımızda daha iyi oynuyoruz»

Scaloni'ye göre Arjantinli oyuncular baskı altında paniğe kapılmıyor. Aksine, zor durumlar takımın içsel gücünü daha da ortaya çıkarıyor.

«Hem futbolda hem de hayatta sonuna kadar savaşmalısınız. Bu takım zorlukla karşılaştığında daha iyi oynuyor.»

Başantrenör, Arjantin'in geride olduğu anlarda bile planından vazgeçmediğini vurguladı. Takım direkleri nişan aldı, altı-yedi net pozisyon yarattı ve son dakikaya kadar durmadı. Scaloni, bu karakteri galibiyetin ana sebebi olarak gösterdi.

Yedek kalanlar da galibiyetin bir parçası

Arjantin teknik direktörü sadece ilk 11 oyuncularını değil, sahaya girmeyen futbolcuları da özel olarak onurlandırdı.

Ona göre, takım içindeki atmosferi tam olarak bu oyuncuların tutumu belirliyor. Maç pratiği olmayan üyeler bile antrenmanlarda, soyunma odasında ve yedek kulübesinde arkadaşlarını destekliyor.

İngiltere maçında bu birliktelik sonuca da yansıdı. 81. dakikada oyuna giren Lautaro Martínez, sadece birkaç dakika sonra final biletini getiren golü attı.

Mısır'a karşı geri dönüş de geride kaldı

Arjantin bu Dünya Kupası'nda ilk kez zor durumdan çıkmıyor. Takım, son 16 turunda Mısır karşısında 0-2 geriye düşmüş, son dakikalarda üç gol atarak galibiyete uzanmıştı. O maçın ardından Scaloni duygularını gizleyememiş ve geri dönüşü «epik» olarak nitelendirmişti.

İngiltere'ye karşı oynanan yarı finalin ardından ise teknik direktör, yeni maçın önceki favorisini bile geride bıraktığını ifade etti.

«Daha önce Mısır maçının en iyisi olduğunu düşünmüştük, ancak bu karşılaşma onu da geride bıraktı.»

Bu sefer rakip de, baskı da, kaybedilen fırsatlar da farklıydı. Arjantin 85. dakikaya kadar elenmiş görünse de, yedi dakika içinde maçın senaryosunu tamamen değiştirdi.

Scaloni için övgü ana motivasyon değil

Arjantin başantrenörü, takımın sonuçlarını kişisel itibarıyla ilişkilendirmek istemedi. İnsanların kendisi hakkında ne düşündüğünün ana motivasyon olmadığını açıkça belirtti.

Scaloni için en önemli şey, oyuncuların sahada potansiyellerini göstermeleri, karmaşık durumlara çözüm bulmaları ve bir sonraki maça hazır olmaları.

Teknik direktörün bu yaklaşımı, Arjantin'de kurduğu sisteme de uyuyor. Reuters, Scaloni'nin takımını zor durumlardan çıkan ve kritik anlarda galibiyet yolunu bulan bütünleşik bir kolektif olarak tanımladı.

Şimdi İspanya'ya karşı son sınav

Arjantin finalde İspanya ile dünya şampiyonluğu için mücadele edecek. İspanya yarı finalde Fransa'yı 2-0 mağlup etti, Arjantin ise turnuvadaki yedi maçının tamamını kazandı.

Scaloni'nin öğrencileri üst üste ikinci şampiyonluğa odaklanmış durumda. Arjantin finali de kazanırsa, 1958 ve 1962'deki Brezilya'dan sonra erkeklerde Dünya Kupası unvanını koruyan ilk takım olacak.

Ancak İspanya; topa sahip olma, yüksek pres ve sağlam savunmasıyla turnuvanın en zorlu rakiplerinden biri olmaya devam ediyor. Arjantin, İngiltere'ye karşı gösterdiği karakteri finalde bir kez daha sergilemek zorunda kalacak.

Sizce Arjantin, İspanya'ya karşı finalde de zor durumdan çıkma yeteneğini gösterebilecek mi?