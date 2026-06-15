Josh Hocket, Derrick Lewis'i ikinci rauntta nakavt etti

ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü şerefine düzenlenen görkemli «UFC Freedom 250» turnuvası, karma dövüş sanatları tutkunlarını hayrete düşürmeye devam ediyor. Washington'daki prestijli Beyaz Saray kompleksinde gerçekleşen bu tarihi spor gecesi, erken biten şiddetli dövüşleriyle MMA tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Turnuva programında yer alan ağır sıklet karşılaşması da oktagon kenarındaki binlerce seyirciyi ayağa kaldırdı. Ağır sıkletin iki ünlü ve korkutucu Amerikalı devi Josh Hocket ve tecrübeli Derrick Lewis karşı karşıya geldi.

Ağır sıklet çarpışması: İkinci rauntta dehşet verici son

Toplam ağırlıkları iki yüz elli kilogramı aşan iki dev sporcunun ringe çıkmasıyla salonda gerçek bir dövüş atmosferi oluştu. Hayranlar, «The Black Beast» (Derrick Lewis) lakaplı dövüşçünün geleneksel sert yumruklarıyla rakibini mağlup etmesini bekliyordu. Ancak oktagonda bambaşka bir manzara yaşandı. İlk rauntta her iki dövüşçü de sert darbelerle birbirini test etti.

İkinci raunt devam ederken Josh Hocket, rakibinin yorgunluk belirtilerini ve savunmadaki hatasını ustalıkla değerlendirdi. Attığı isabetli, güçlü ve yıkıcı kombinasyon Lewis'in dengesini bozarak onu yere serdi. Hakem durumu değerlendirerek maçı derhal durdurdu ve Hocket'ın parlak zaferini tescilledi.

Aşağıdaki resmi MMA analiz tablosu aracılığıyla «UFC Freedom 250» kapsamındaki bu ağır sıklet karşılaşması ve turnuvanın eşsiz rekoru hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz:

Müsabaka ve maç statüsü Sıklet ve branş Kazanan Amerikalı yıldız Mağlup olan eski aday Maçın bittiği raunt ve yöntem Turnuvanın toplam nakavt serisi UFC Freedom 250

(Yıl dönümü kutlama şovu) Ağır sıklet

(Ağır siklet dövüşçüleri) Josh Hocket Derrick Lewis

(«The Black Beast») 2. raunt, Nakavt

(Erken bitiş) Üst üste 4 maç

(%100 nakavt oranı)

Dört maç — dört dehşet verici nakavt!

Bu karşılaşmanın sonucu sadece Josh Hocket'ın galibiyetiyle değil, aynı zamanda bu yıl dönümü turnuvasında kaydedilen eşsiz ve çarpıcı istatistiklerle de önem taşıyor. Müsabaka kapsamında şu ana kadar yapılan dört maçın tamamı erken bitişle, yani parlak nakavtlarla sonuçlandı. Josh Hocket ve Derrick Lewis maçı, bu şovdaki dördüncü maçta kaydedilen dördüncü güzel nakavt olarak tarihe geçti. Beyaz Saray'ın ev sahipliği yaptığı bayram tadındaki turnuva, hayranlara gerçek bir adrenalin yaşatmaya devam ediyor.

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