Sindarov, Gukesh’in zayıf noktasını açıkladı: «En güçlü hâline hazırım»

Özbekistan satranç tarihinin en büyük mücadelesine yalnızca birkaç ay kaldı. Adaylar Turnuvası’nın galibi Javohir Sindarov, son dünya şampiyonu Gukesh Dommaraju ile oynayacağı maç öncesinde rakibinin oyununda fark ettiği önemli bir noktayı açıkça dile getirdi.

Sindarov, Gukesh’in son sonuçlarına fazla önem vermiyor. Aksine, Cenevre’de Hintli büyükustanın en güçlü versiyonuna karşı oynamaya hazırlanıyor ve rakibinin bir zayıf noktasını şimdiden belirlemiş durumda.

Sindarov, Gukesh’te hangi sorunu görüyor?

Javohir’e göre son dünya şampiyonu hâlâ üst düzey satranç oynuyor. Ancak iyi bir pozisyonu sonuna kadar başarıyla sürdürürken zaman zaman dengesini kaybedebiliyor.

«Bence Gukesh çok iyi oynuyor. Bana göre sorunu, iyi, hatta kazançlı bir pozisyona sahip olduğunda bile dengesini kaybetmesi. Bunun nedenini bilmiyorum ancak oyunlarına bakarsanız gerçekten çok iyi oynadığını görürsünüz».

Bu gözlem, Gukesh’in son dönemdeki bazı oyunlarında da görüldü. Örneğin temmuz ayında Chennai Grand Masters turnuvasında üstün pozisyonlara sahip olmasına rağmen art arda iki oyunda mağlup oldu.

Ancak Sindarov bu durumu rakibinin zayıfladığının bir işareti olarak görmüyor.

«Onun en güçlü versiyonuna hazırlanacağım»

Özbek büyükusta için asıl mesele Gukesh’in bugünkü formu değil, kasım ayında hangi durumda olacağı.

«Buna çok fazla dikkat etmiyorum. Çok güçlü bir satranç oyuncusu olduğunu biliyorum çünkü ona karşı oynadığımda bunu bizzat hissettim. Gukesh’in en güçlü versiyonuna hazırlanacağım ve Dünya Şampiyonası maçında en üst düzey formunda olacağına inanıyorum».

Bu sözler, Sindarov’un daha önceki tutumuyla da örtüşüyor. Haziran ayında Chess.com’averdiği röportajda Gukesh’i «son derece güçlü bir satranç oyuncusu» olarak nitelendirmiş ve rakibinin en önemli üstünlüklerinden birinin dinamik pozisyonlardaki oyunu olduğunu vurgulamıştı. Javohir aynı röportajda şampiyonluk mücadelesindeki şansları 50/50 olarak değerlendirmişti.

Yani Sindarov kendisini favori ilan etmeye ya da rakibinin son başarısızlıklarından psikolojik üstünlük çıkarmaya acele etmiyor.

Javohir, Cenevre’ye hangi statüyle gidecek?

Sindarov, şampiyonluk maçına tesadüfi bir aday olarak gelmiyor.

Nisan 2026’da Kıbrıs’ta düzenlenen Adaylar Turnuvası’nda şampiyonluğu bir tur önceden garantiledi. Javohir, turnuvayı mümkün olan 14 puanın 10’unu alarak tamamladı ve son yılların en ikna edici Adaylar Turnuvası sonuçlarından birine imza attı.

Bu sonuç ona Gukesh’in dünya şampiyonluğu tacı için resmi aday olma hakkı verdi.

Sindarov, nisan ayında FIDE’ye verdiği röportajda bir sonraki hedefinin artık net olduğunu da söylemişti:

«Bir sonraki adımım, Dünya Şampiyonası maçını kazanmaya çalışmak».

Adaylar Turnuvası’nın hemen ardından hazırlıklara başlamayı planladığını da belirtmişti.

Gukesh’in en büyük avantajı ne?

Gukesh’in, Javohir’in henüz sahip olmadığı önemli bir deneyimi var: dünya şampiyonluğu maçının nasıl geçtiğini zaten biliyor.

Hintli büyükusta, Aralık 2024’te Singapur’da Ding Liren’i 14 oyunluk maçta 7,5-6,5 mağlup ederek 18 yaşında tarihin en genç dünya şampiyonu olmuştu. Belirleyici galibiyet 14. oyunda gelmişti.

Sindarov da bu noktayı kabul ediyor. Ona göre Gukesh, bir şampiyonluk maçını daha önce yaşamış olması sayesinde psikolojik ve organizasyonel açıdan belirli bir avantaja sahip.

Ancak Javohir de son bir yıl içinde yüksek baskı içeren turnuvalarda olağanüstü bir gelişim gösterdi: 2025 Dünya Kupası’nı kazandı ve ardından Adaylar Turnuvası’nda da birinci oldu.

Tarihin en genç şampiyonluk maçı

Sindarov-Gukesh karşılaşması, maç başlamadan önce bile satranç tarihine geçti.

FIDE’nin resmen onayladığı üzere dünya şampiyonluğu mücadelesi 25 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenecek. Her iki büyükusta da maç başladığında 20 yaşında olacak. Bu da karşılaşmayı satranç tarihindeki en genç Dünya Şampiyonası maçı hâline getirecek.

Cenevre, tarafsız bir saha olarak seçildi. FIDE’ye göre ev sahipliği için Hindistan, ABD ve Kıbrıs’tan da teklifler vardı ancak sonunda mücadelenin tarafsız bir bölgede düzenlenmesine karar verildi.

Şampiyon nasıl belirlenecek?

Dünya Şampiyonası maçı 14 klasik oyundan oluşacak.

İlk olarak 7,5 puana ulaşan satranç oyuncusu kazanacak. 14 oyunun ardından skor 7-7 olursa dünya şampiyonu eşitlik bozma oyunlarıyla belirlenecek.

Böyle bir formatta tek bir hata maçın kaderini değiştirebilir. Bu nedenle Sindarov’un vurguladığı «kazançlı pozisyonda dengeyi kaybetme» meselesi, şampiyonluk mücadelesinde özel bir önem taşıyabilir.

Ancak Javohir’in yaklaşımı farklı: rakibinin hata yapmasını beklemek yerine Gukesh’in en iyi satrancını oynayacağısenaryoya hazırlanıyor.

Cenevre’de tek taç, iki 20 yaşındaki aday

Bir tarafta, 18 yaşında dünya şampiyonu olan ve şampiyonluk maçının baskısını daha önce yaşamış Gukesh var.

Diğer tarafta ise Dünya Kupası ve Adaylar Turnuvası’nı art arda kazanarak dünya tacına ulaşan Javohir Sindarov bulunuyor.

Javohir, rakibinin zayıf noktasını gördüğünü gizlemedi. Ancak en önemli sözü başkaydı: Gukesh’in hatalarını değil, en güçlü versiyonunu bekliyor.

25 Kasım’dan itibaren bu iki genç büyükusta arasındaki teorik mücadeleler satranç tahtasında çözülecek.

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