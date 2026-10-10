Trent mi yoksa Dumfries mi? Real Madrid'in sağ kanadını kim devralacak?

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid, kendi sahasında Villarreal'i ağırlıyor. Bu kritik karşılaşma öncesinde "Eflatun-beyazlıların" teknik direktörü José Mourinho kadro seçimi konusunda ciddi bir taktiksel ikilemle karşı karşıya.

The Touchline kaynaklı haberlere göre, Portekizli çalıştırıcı savunmanın sağında ilk 11'de kime şans vereceği konusunda henüz kararını vermiş değil.

İlk 11 için iki yıldızın rekabeti

Mourinho'nun elinde dünya çapında iki kanat beki bulunuyor ve tercih doğrudan oyun planına bağlı olacak:

Trent Alexander-Arnold: İngiliz yıldız, eşsiz pas yeteneği, duran top ustalığı ve hücum organizasyonlarındaki etkinliğiyle öne çıkıyor. Mourinho topa sahip olmayı ve hücum futbolunu önceliklendirirse, Trent ana seçenek haline gelecek;

Denzel Dumfries: Hollandalı savunmacı ise fiziksel gücü, yüksek hızı, savunmadaki güvenilirliği ve kontra ataklardaki baskı gücüyle tanınıyor. Villarreal'in kanat hücumlarını durdurmak için Dumfries en uygun aday olarak görülüyor;

Karar saatler içinde açıklanacak: Teknik ekip, maçtan birkaç saat önce oyuncuların son antrenmanlardaki durumlarını değerlendirerek nihai kadroyu onaylayacak.

Maçın zamanı ve turnuva önemi

Santiago Bernabéu Stadyumu'nda gerçekleşecek bu mücadele, Real Madrid'in ligdeki liderlik yarışı için büyük önem taşıyor:

Maçın adresi: Santiago Bernabéu Stadyumu, Madrid;

Başlama saati: Bugün, 10 Ekim, Taşkent saatiyle 23:55 ;

Rakibin gücü: Villarreal, geleneksel olarak Madrid ekibine karşı direnç gösteren ve kontra ataklarda hızlı hareket edebilen tecrübeli bir takım.

José Mourinho'nun tercih edeceği sağ kanat taktiği takıma 3 puanı getirebilecek mi; bu sorunun cevabı bu geceki maçta belli olacak.