Valencia maçı öncesi özet: José Mourinho takımından ne talep ediyor?

·74·Spor
Valencia maçı öncesi özet: José Mourinho takımından ne talep ediyor?

Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, takımının mevcut oyun analizine değinerek, oyuncuların acilen hangi yönler üzerinde çalışması gerektiğini açıkça belirtti.

Marca gazetesinin haberine göre, deneyimli teknik adam maçların ilk dakikalarında konsantrasyon kaybı yaşayıp sonrasında zorlu geri dönüşlere (comeback) bel bağlama pratiğine son verilmesi gerektiğini kesin bir dille vurguladı.

“Santander'deki hatalar tekrarlanmamalı”

José Mourinho, maçları ilk dakikalardan itibaren kontrol etmenin ve inisiyatifi rakibe bırakmamanın önemine dikkat çekti:

  • Erken üstünlük: “En iyi yol, sonradan skoru kurtarmak zorunda kalmadan, maçı başından itibaren tamamen kontrol altına almak ve üstünlük sağlamaktır,” dedi teknik direktör.

  • Olumsuz tecrübeden ders: Geçmiş maçları örnek gösterdi: “Örneğin Santander'deki durum gibi: devre arasına girildiğinde skor 0-3'tü. Elbette skoru kısmen veya tamamen kurtarmak takım iradesi açısından olumlu bir durum, ancak bunun ciddi olumsuz tarafları da var.”

  • Talep edilen istikrar: “Böyle durumlarda kendine güven, yedek kulübesindeki güçlü oyuncular, takımın savaşçı ruhu ve hangi büyük kulübün onurunu koruduğunun bilincinde olmak çok önemlidir. Ancak üzerinde çalışmamız gereken başka bir taraf daha var: maçların başından itibaren daha istikrarlı ve kusursuz bir oyun sergilemeyi başarmalıyız.”

Mestalla'da zorlu sınav: Valencia maçı

Mourinho'nun öğrencileri için bu eksiklikleri giderme fırsatı çok yakında geliyor:

  • Önemli maç tarihi: “Kralın Kulübü” La Liga kapsamındaki bir sonraki resmi maçını 7 Kasım'da deplasmanda Valencia'ya karşı oynayacak.

  • Deplasman baskısı: Mestalla Stadyumu'nda gerçekleşecek şiddetli karşılaşma, Real'in maç başındaki dikkat ve zihinsel hazırlığı için gerçek bir sınav olacak.

Real MadridJosé MourinhoLa LigaValenciaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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