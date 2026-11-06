Valencia maçı öncesi özet: José Mourinho takımından ne talep ediyor?

Olumsuz tecrübeden ders: Geçmiş maçları örnek gösterdi: “Örneğin Santander'deki durum gibi: devre arasına girildiğinde skor 0-3'tü. Elbette skoru kısmen veya tamamen kurtarmak takım iradesi açısından olumlu bir durum, ancak bunun ciddi olumsuz tarafları da var.”

Talep edilen istikrar: “Böyle durumlarda kendine güven, yedek kulübesindeki güçlü oyuncular, takımın savaşçı ruhu ve hangi büyük kulübün onurunu koruduğunun bilincinde olmak çok önemlidir. Ancak üzerinde çalışmamız gereken başka bir taraf daha var: maçların başından itibaren daha istikrarlı ve kusursuz bir oyun sergilemeyi başarmalıyız.”