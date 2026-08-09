Federico Valverde, Mourinho'nun dönüşüyle ilgili konuştu

Madrid'in Real Madrid kulübünün önde gelen orta saha oyuncularından Federico Valverde, takımın yeni teknik direktörü José Mourinho hakkındaki ilk izlenimlerini paylaştı.

28 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusunun sözlerini ünlü gazeteci ve spor muhabiri Fabrizio Romano aktardı.

“Onunla çalışmak özel bir fırsat”

Valverde, deneyimli Portekizli teknik direktörün yönetiminde antrenman yapmanın ve ondan deneyim kazanmanın takım için faydalı olduğunu vurguladı:

“José Mourinho ile çalışmanın özel bir fırsat olduğunu söyleyebilirim. Ondan çok şey öğrenebiliriz”dedi Real Madrid'in orta saha oyuncusu.

Mourinho'nun Santiago Bernabéu'ya dönüşü

Hatırlanacağı üzere, José Mourinho 1 Temmuz 2026 tarihinde resmen Real Madrid'in teknik direktörlüğüne geri döndü ve takımın başına geçti. Portekizli teknik direktörün kraliyet kulübüyle imzaladığı yeni sözleşme 30 Haziran 2029'a kadar geçerli olacak.

Deneyimli teknik direktör kariyeri boyunca Porto, Chelsea, Inter, “Manchester United”, Tottenham, Roma, Fenerbahçe, Benfica ve União de Leiria gibi birçok köklü ve tanınmış kulübü çalıştırdı.

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