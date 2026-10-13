Olimpico'da süper maç: Real Madrid'in 23 kişilik kadrosunda kimler var?

·4·Spor
Olimpico'da süper maç: Real Madrid'in 23 kişilik kadrosunda kimler var?

Madrid'in Real kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftası kapsamında İtalya'nın başkentinde Roma ile karşılaşacak. Bu kritik mücadele öncesinde "kraliyet kulübü" teknik direktörü José Mourinho Roma'ya gidecek 23 kişilik genişletilmiş kadroyu resmen açıkladı.

Portekizli teknik adam, birkaç yıl çalıştırdığı ve yakından tanıdığı eski takımına karşı tüm yıldız oyuncularını kadroya dahil etti.

Real Madrid'in Roma maçı için tam kadrosu

Mourinho, yaklaşan karşılaşma için her bölgede güçlü bir seçim yaptı:

  • Kaleciler: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Sergio Mestre;

  • Defans: Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries;

  • Orta Sahalar: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Tiago;

  • Forvetler: Vinícius Júnior, Endrick, Kylian Mbappé, Carlos Espi, Brahim Díaz, Yan Diomande.

Maç detayları ve başlama saati

  • Turnuva: UEFA Şampiyonlar Ligi, 2. hafta;

  • Takımlar: Roma — Real Madrid;

  • Stadyum: Roma, Stadio Olimpico;

  • Tarih ve saat: 14 Ekim, Taşkent saatiyle 23:59'da başlayacak.

Mourinho'nun Roma'ya dönüşü ve Avrupa'nın iki devi arasındaki mücadelenin, bu haftanın en çekişmeli ve dikkat çekici maçlarından biri olması bekleniyor.

Real MadridRomaUEFA Şampiyonlar LigiJosé MourinhoFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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