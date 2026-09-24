Xavi, Lamine Yamal'ı Ballon d'Or'a layık gördü

·15·Spor
Xavi, Lamine Yamal'ı Ballon d'Or'a layık gördü

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Barcelona'nın yetenekli ismi Lamine Yamal'ı bu yılki prestijli Ballon d'Or ödülü için ana aday olarak gösterdi. Almanya maçı öncesindeki teknik direktörlük çıkışı öncesinde spor basınına demeç veren uzman, 19 yaşındaki kanat oyuncusunu gerçek bir nesil yeteneği olarak nitelendirdi ve gelecekte dünya futboluna hükmedeceğine olan inancını dile getirdi. Bu gelişmeyi Goal.com bildirdi. SPORT gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Zeist'teki KNVB merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Xavi, Yamal'ın kendine has özelliklerini özellikle vurguladı. Lionel Messi'nin Dünya Kupası'ndaki güçlü performansını takdir ederken, İspanyol oyuncuların turnuvadaki başarılarının öncelikle takdiri hak ettiğini belirtti. Eski orta saha oyuncusu, genç yıldızın bu yıl ödülü kazanmak için en iyi şansa sahip olduğunu kaydetti.

Barcelona ve Hansi Flick mirası

Sohbet sırasında Xavi, Katalan kulübündeki teknik direktörlük kariyerine ve kulüp tarihinin en zorlu mali dönemlerinden birinde takımı nasıl istikrara kavuşturduğuna değindi. Lamine Yamal, Fermin Lopez ve Pau Cubarsi gibi akademi ürünlerini A takıma kazandırmış olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Teknik direktöre göre, o zor zamanlarda atılan temeller bugünkü neslin başarılarına zemin hazırladı.

Ayrıca 46 yaşındaki uzman, mevcut teknik direktör Hansi Flick'in takımın güçlü dinamiklerini sürdürmesini takdirle karşıladı. Kulübün en zor döneminde toparlanmasına katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu belirten Xavi, bu neslin başarılarından duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Ona göre Barcelona bugün doğru yolda ve elde edilen sonuçlar tesadüf değil.

Hollanda'da yeni bir meydan okuma

Uluslararası arenadaki yeni görevine değinen Xavi, Hollanda futbolu ile Barcelona'nın geleneksel pozisyon oyunu arasında derin bir taktiksel bağ olduğunu vurguladı. Zeist'teki tesiste yaratılan uygun koşullara ve teknik ekip ile oyuncuların antrenmanlara bisikletle gitmesinin süreci daha ilginç kıldığına değindi.

Almanya'ya karşı oynanacak maç, uzman için Hollanda Milli Takımı teknik direktörü olarak ilk ciddi sınav olacak. Eski Barcelona hocası, yeni takımıyla da parlak sonuçlar elde etmeyi hedefliyor ve Hollanda futbolunun felsefesini kendi taktiksel vizyonuyla harmanlamaya başladı.

Germaniyaga qarshi boʻlajak oʻyin mutaxassis uchun Niderlandiya terma jamoasi bosh murabbiyi sifatidagi ilk jiddiy sinov boʻladi. Sobiq Barselona ustozi oʻzining yangi jamoasi bilan ham yorqin natijalarga erishishni maqsad qilgan va Niderlandiya futbolining falsafasini oʻzining taktik qarashlari bilan uygʻunlashtirishga kirishgan.

Xavi HernandezLamine YamalBallon d'OrBarcelonaHollanda
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Hansi Flick, Lamine Yamal'ın Altın Top şansını desteklediHansi Flick, Lamine Yamal'ın Altın Top şansını destekledi16 Eylül 03:19Alvaro Morata, Lamine Yamal'ı Altın Top'a layık gördüAlvaro Morata, Lamine Yamal'ı Altın Top'a layık gördü15 Eylül 13:15Luis de la Fuente, İspanyol futbolcuların Altın Top ödülünü hak ettiğini söylediLuis de la Fuente, İspanyol futbolcuların Altın Top ödülünü hak ettiğini söyledi11 Eylül 10:39Raphinha, Lamine Yamal'ı Altın Top için ana aday olarak gösterdiRaphinha, Lamine Yamal'ı Altın Top için ana aday olarak gösterdi22 Eylül 02:11Xavi Hernández Hollanda Millî Takımı’nda nasıl bir proje hazırlıyor?Xavi Hernández Hollanda Millî Takımı’nda nasıl bir proje hazırlıyor?14 Ağustos 08:04Xavi Simons, Hollanda millî takımının yeni teknik direktörünü övdüXavi Simons, Hollanda millî takımının yeni teknik direktörünü övdü13 Ağustos 21:47
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?