Xavi, Lamine Yamal'ı Ballon d'Or'a layık gördü

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Barcelona'nın yetenekli ismi Lamine Yamal'ı bu yılki prestijli Ballon d'Or ödülü için ana aday olarak gösterdi. Almanya maçı öncesindeki teknik direktörlük çıkışı öncesinde spor basınına demeç veren uzman, 19 yaşındaki kanat oyuncusunu gerçek bir nesil yeteneği olarak nitelendirdi ve gelecekte dünya futboluna hükmedeceğine olan inancını dile getirdi. Bu gelişmeyi Goal.com bildirdi. SPORT gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Zeist'teki KNVB merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Xavi, Yamal'ın kendine has özelliklerini özellikle vurguladı. Lionel Messi'nin Dünya Kupası'ndaki güçlü performansını takdir ederken, İspanyol oyuncuların turnuvadaki başarılarının öncelikle takdiri hak ettiğini belirtti. Eski orta saha oyuncusu, genç yıldızın bu yıl ödülü kazanmak için en iyi şansa sahip olduğunu kaydetti.

Barcelona ve Hansi Flick mirası

Sohbet sırasında Xavi, Katalan kulübündeki teknik direktörlük kariyerine ve kulüp tarihinin en zorlu mali dönemlerinden birinde takımı nasıl istikrara kavuşturduğuna değindi. Lamine Yamal, Fermin Lopez ve Pau Cubarsi gibi akademi ürünlerini A takıma kazandırmış olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Teknik direktöre göre, o zor zamanlarda atılan temeller bugünkü neslin başarılarına zemin hazırladı.

Ayrıca 46 yaşındaki uzman, mevcut teknik direktör Hansi Flick'in takımın güçlü dinamiklerini sürdürmesini takdirle karşıladı. Kulübün en zor döneminde toparlanmasına katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu belirten Xavi, bu neslin başarılarından duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Ona göre Barcelona bugün doğru yolda ve elde edilen sonuçlar tesadüf değil.

Hollanda'da yeni bir meydan okuma

Uluslararası arenadaki yeni görevine değinen Xavi, Hollanda futbolu ile Barcelona'nın geleneksel pozisyon oyunu arasında derin bir taktiksel bağ olduğunu vurguladı. Zeist'teki tesiste yaratılan uygun koşullara ve teknik ekip ile oyuncuların antrenmanlara bisikletle gitmesinin süreci daha ilginç kıldığına değindi.

Almanya'ya karşı oynanacak maç, uzman için Hollanda Milli Takımı teknik direktörü olarak ilk ciddi sınav olacak. Eski Barcelona hocası, yeni takımıyla da parlak sonuçlar elde etmeyi hedefliyor ve Hollanda futbolunun felsefesini kendi taktiksel vizyonuyla harmanlamaya başladı.

Germaniyaga qarshi boʻlajak oʻyin mutaxassis uchun Niderlandiya terma jamoasi bosh murabbiyi sifatidagi ilk jiddiy sinov boʻladi. Sobiq Barselona ustozi oʻzining yangi jamoasi bilan ham yorqin natijalarga erishishni maqsad qilgan va Niderlandiya futbolining falsafasini oʻzining taktik qarashlari bilan uygʻunlashtirishga kirishgan.