Erling Haaland'ın babası, Manchester City'nin Premier Lig'den ihraç edilme riski hakkında konuştu

Bilgilerin tarafsızlığına şüphe: «Basında yazılanlardan başka bir şey bilmiyorum. Orada çok fazla bilgi var ve bence durum sadece tek taraflı yansıtılıyor. Bu yüzden kulübün davasının tam ve adil bir şekilde ele alınmasını umuyoruz», dedi baba Haaland;

Erling'in pozisyonu: Golcünün kulüpten ayrılma ihtimaliyle ilgili söylentilere yanıt olarak babası şu yorumu yaptı: «Erling şu anda sadece futbol oynamayı ve sahada elinden gelenin en iyisini yapmayı düşünüyor. Tüm odağı buna yönelmiş durumda».