Erling Haaland'ın babası, Manchester City'nin Premier Lig'den ihraç edilme riski hakkında konuştu
İngiliz futbol tarihindeki en büyük finansal skandal — Manchester Citykulübünün Premier Lig'den alt lige düşürülme ihtimali gündemdeyken, takımın yıldızı Erling Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland, kulüp etrafındaki tartışmalara ilk kez resmi bir yanıt verdi.
İngilizlerin ünlü The Sun gazetesine röportaj veren eski futbolcu, basındaki durumun tek taraflı yansıtıldığını belirterek, mevcut kadrodaki oyuncuları yıllar önceki hatalardan dolayı sorumlu tutmanın yanlış olduğunu vurguladı.
«Medya tek taraflı yansıtıyor»: Haaland'ın babası ne dedi?
Alf-Inge Haaland, oğlunun psikolojisi ve takımdaki durum hakkında görüşlerini belirtirken medyadaki baskıya değindi:
Bilgilerin tarafsızlığına şüphe: «Basında yazılanlardan başka bir şey bilmiyorum. Orada çok fazla bilgi var ve bence durum sadece tek taraflı yansıtılıyor. Bu yüzden kulübün davasının tam ve adil bir şekilde ele alınmasını umuyoruz», dedi baba Haaland;
Erling'in pozisyonu: Golcünün kulüpten ayrılma ihtimaliyle ilgili söylentilere yanıt olarak babası şu yorumu yaptı: «Erling şu anda sadece futbol oynamayı ve sahada elinden gelenin en iyisini yapmayı düşünüyor. Tüm odağı buna yönelmiş durumda».
«Yıllar önceki işler için bugün cezalandırmak adaletsizlik»
Alf-Inge Haaland, «City»ye uygulanabilecek olası sert yaptırımlardan bahsederken, ceza hedefinin yanlış seçildiğine işaret etti:
Mevcut neslin masumiyeti: «Evet, bir bakıma yıllar önce yapılan işler için mevcut oyuncuların ceza almasının adaletsizlik olduğunu düşünebilirsiniz», diye vurguladı;
Temyize güven: Ayrıca temyiz sürecinin sonuçlanmasını beklemenin gerektiğini ekledi: «City, tamamen haklı olduğunu kanıtlamak için çok ciddi delillere sahip olduğuna inanıyor. Bu yüzden acele etmeden nihai kararı beklemek lazım».
115 maddeden 114'ünde suçlu: Durum ne kadar ciddi?
Manchester Cityhakkındaki suçlamalar tüm futbol camiasını sarsıyor:
Finansal ihlallerin boyutu: Premier Lig soruşturmalarına göre, İngiliz devi 2009 ile 2018 yılları arasında Finansal Fair Play ve raporlama kurallarını düzenli olarak ihlal etti;
Bağımsız komisyon kararı: Şubat 2023'te Premier Lig tarafından öne sürülen 115 suçlama maddesiyle ilgili bağımsız komisyon incelemesi Eylül 2026'da tamamlandı. Komisyon, kulübü 115 maddeden 114'ünde suçlu buldu;
Temyiz ve alt lige düşme riski: «Manchester City» komisyon kararına karşı üst mahkemeye itirazda bulundu. Karar onanırsa, kulüp sadece büyük bir para cezası ve puan silme ile karşı karşıya kalmayacak, aynı zamanda doğrudan Championship veya alt liglere düşürülme riskiyle de karşı karşıya.
İngiliz futbol devinin etrafındaki bu skandalın, sadece kulübün statüsünü değil, Erling Haaland gibi dünya yıldızlarının Etihad'daki geleceğini de doğrudan etkilemesi bekleniyor.
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