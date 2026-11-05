9 maçta 13 gol! Erling Haaland kariyerinin en korkutucu istatistiğine imza attı

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta kapsamında Almanya'da oynanan RB Leipzig — Manchester Citykarşılaşması (2-3), İngiliz kulübünün geri dönüş zaferinin yanı sıra Erling Haaland'ın yeni fenomenal rekoruyla tarihe geçti. 78. dakikada galibiyet golünü atan Norveçli golcü, Alman kulübünün adeta «kabus»u olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Maç oldukça çekişmeli ve zorlu geçse de, «City» deplasmandan üç puanla ayrıldı ve Haaland kişisel kariyerinin en verimli istatistiğini güncelledi.

Bir rakibe karşı en iyi sonuç: 9 maç ve 13 gol

Norveçli keskin nişancının Leipzig ağlarını havalandırması artık bozulmaz bir gelenek haline geldi:

Fenomenal istatistik: Haaland, tüm resmi turnuvalarda RB Leipzig'e karşı toplam 9 maçta sahaya çıktı ve rakip fileleri 13 kez havalandırmayı başardı;

Kariyerinin zirvesi: Bu rakam, Haaland'ın Avrupa'nın 5 büyük ligindeki tüm kariyeri boyunca tek bir rakibe karşı kaydettiği en iyi ve en üretken kişisel istatistiğidir;

İstikrarlı golcülük: Hangi kulüpte oynarsa oynasın (Borussia Dortmund veya Manchester City), Leipzig savunması için en büyük baş ağrısı olmaya devam ediyor.

Red Bull ailesinden Manchester City zirvesine

Haaland'ın bu kulübe karşı özel bir motivasyonla oynamasında geçmişinin de önemli bir rolü var:

Salzburg'daki çıkışı: Golcü oyuncu, zamanında Red Bull holdingine bağlı Avusturya'nın Red Bull Salzburg kulübünde parlayarak kıta devlerinin dikkatini çekmişti;

Almanya ve İngiltere dönemleri: Ardından Dortmund formasıyla Bundesliga'da golcülük becerilerini sergileyen oyuncu, 2022 yılında Manchester City'ye transfer oldu;

Avrupa'nın zirvesi: İngiliz kulübünde de yıldızlaşmaya devam eden forvet, takımıyla Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı ve şu anda kıtanın en tehlikeli golcüsü unvanını koruyor.

Almanya'daki başarılı maç, City'nin gruptaki puanını 9'a çıkarırken, Haaland'ın yeni bir «Altın Ayakkabı» yolculuğunu da sürdürdü.