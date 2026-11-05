9 maçta 13 gol! Erling Haaland kariyerinin en korkutucu istatistiğine imza attı

·16·Spor
9 maçta 13 gol! Erling Haaland kariyerinin en korkutucu istatistiğine imza attı

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta kapsamında Almanya'da oynanan RB Leipzig — Manchester Citykarşılaşması (2-3), İngiliz kulübünün geri dönüş zaferinin yanı sıra Erling Haaland'ın yeni fenomenal rekoruyla tarihe geçti. 78. dakikada galibiyet golünü atan Norveçli golcü, Alman kulübünün adeta «kabus»u olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Maç oldukça çekişmeli ve zorlu geçse de, «City» deplasmandan üç puanla ayrıldı ve Haaland kişisel kariyerinin en verimli istatistiğini güncelledi.

Bir rakibe karşı en iyi sonuç: 9 maç ve 13 gol

Norveçli keskin nişancının Leipzig ağlarını havalandırması artık bozulmaz bir gelenek haline geldi:

  • Fenomenal istatistik: Haaland, tüm resmi turnuvalarda RB Leipzig'e karşı toplam 9 maçta sahaya çıktı ve rakip fileleri 13 kez havalandırmayı başardı;

  • Kariyerinin zirvesi: Bu rakam, Haaland'ın Avrupa'nın 5 büyük ligindeki tüm kariyeri boyunca tek bir rakibe karşı kaydettiği en iyi ve en üretken kişisel istatistiğidir;

  • İstikrarlı golcülük: Hangi kulüpte oynarsa oynasın (Borussia Dortmund veya Manchester City), Leipzig savunması için en büyük baş ağrısı olmaya devam ediyor.

Red Bull ailesinden Manchester City zirvesine

Haaland'ın bu kulübe karşı özel bir motivasyonla oynamasında geçmişinin de önemli bir rolü var:

  • Salzburg'daki çıkışı: Golcü oyuncu, zamanında Red Bull holdingine bağlı Avusturya'nın Red Bull Salzburg kulübünde parlayarak kıta devlerinin dikkatini çekmişti;

  • Almanya ve İngiltere dönemleri: Ardından Dortmund formasıyla Bundesliga'da golcülük becerilerini sergileyen oyuncu, 2022 yılında Manchester City'ye transfer oldu;

  • Avrupa'nın zirvesi: İngiliz kulübünde de yıldızlaşmaya devam eden forvet, takımıyla Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı ve şu anda kıtanın en tehlikeli golcüsü unvanını koruyor.

Almanya'daki başarılı maç, City'nin gruptaki puanını 9'a çıkarırken, Haaland'ın yeni bir «Altın Ayakkabı» yolculuğunu da sürdürdü.

Erling HaalandManchester CityRB LeipzigUEFA Şampiyonlar LigiFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

City'de en düşük puanı kim aldı? Husanov merkez savunmada nasıl oynadı? (video)City'de en düşük puanı kim aldı? Husanov merkez savunmada nasıl oynadı? (video)Bugün 08:41İngiliz basını Abdukodir Khusanov'un RB Leipzig karşısındaki performansını övdüİngiliz basını Abdukodir Khusanov'un RB Leipzig karşısındaki performansını övdüBugün 08:24Manchester City, Leipzig'e konuk oluyor — Maçı canlı olarak nereden izleyebilirsiniz?Manchester City, Leipzig'e konuk oluyor — Maçı canlı olarak nereden izleyebilirsiniz?Dün 16:12Husanov 90 dakika oynadı, Haaland galibiyeti getirdi: City'den Almanya'da gol şovuHusanov 90 dakika oynadı, Haaland galibiyeti getirdi: City'den Almanya'da gol şovuBugün 08:08Elliot Anderson, Brighton mağlubiyeti hakkında konuştuElliot Anderson, Brighton mağlubiyeti hakkında konuştu31 Ekim 23:13Erling Haaland'ın babası, Manchester City'nin Premier Lig'den ihraç edilme riski hakkında konuştuErling Haaland'ın babası, Manchester City'nin Premier Lig'den ihraç edilme riski hakkında konuştu3 Kasım 23:32
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü