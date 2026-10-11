Liverpool ve Manchester City maçını bizimle takip edin

·4·Spor
Liverpool ve Manchester City maçını bizimle takip edin

İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool ve Manchester Cityarasındaki karşılaşma için hazırlıklar tamamlanıyor. Takımların ilk 11'leri açıklandı. Her iki teknik direktör de 4-2-3-1 taktik dizilişini tercih etti. Maçta forvetlerin performansı ve orta saha mücadelesinin belirleyici olması bekleniyor.

Liverpool kalesini Alisson Becker koruyacak. Savunmada Conor Bradley, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk ve Milos Kerkez görev alacak. Ryan Gravenberch ve Alexis Mac Allister orta sahanın merkezinde yer alacak. Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz ve Mohamed Salah hücuma destek verecek. Alexander Isak ise takımın merkez forveti olarak sahaya çıkacak.

Manchester City'nin ilk 11'inde Gianluigi Donnarumma, Nathan Ake, Ruben Dias, Josko Gvardiol ve Matheus Nunes bulunuyor. Rodri ve Bernardo Silva merkezde görev yapacak. Jeremy Doku, Phil Foden ve Savinho hücum bölgesinde oynayacak. Erling Haaland rakip kaleye en yakın isim olacak.

Yedek kulübesindeki oyuncular da maçın kaderini değiştirebilir. Liverpool'da Joe Gomez, Wataru Endo, Federico Chiesa, Konstantinos Tsimikas ve Jeremie Frimpong yer alıyor. Manchester City'de ise Mateo Kovacic ve Vitor Reis gibi oyuncular oyuna dahil olma şansına sahip.

Artık takımların sahadaki performansını izleme vakti. Liverpool ataklarını Salah ve Wirtz üzerinden geliştirmeye çalışırken, Manchester City ise Haaland'a gol pozisyonları yaratmayı hedefleyecek.

Liverpool ile Manchester City arasındaki karşılaşmayı bu sayfa üzerinden canlı metin anlatımıyla bizimle takip edin. Maçın başından sonuna kadar golleri, tehlikeli atakları, hakem kararlarını ve skor değişimlerini anlık olarak aktaracağız.

LiverpoolManchester CityPremier LeagueFlorian WirtzErling Haaland
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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