Rusya marşı çalarken ayağa kalkmayan iki kadına 2500 ruble para cezası verildi

Dağıstan'ın Kaspiysk şehrinde Rusya milli marşı çalındığı sırada ayağa kalkmayan iki kadın idari para cezasına çarptırıldı. Her birine 2500 ruble (372.944 Özbek somu) tutarında ceza kesildi. Kadınlardan biri yanında küçük bir çocuğu olduğunu, diğeri ise kendini kötü hissettiğini gerekçe gösterse de mahkeme savunmalarını kabul etmedi. Bu durum The Caucasian Knot tarafından bildirildi.

Her iki kadına da Rusya Federasyonu'nun devlet sembollerinin kullanım kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari tutanak tutulduğu belirtildi.

Dağıstan Yüksek Mahkemesi basın servisinden alınan bilgilere göre olay, 1 Eylül günü Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde Bilgi Günü'ne ithafen düzenlenen tören sırasında meydana geldi. Rusya milli marşı çalarken iki kadın da oturdukları yerden kalkmadı.

Mahkeme duruşmasında kadınlar kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediler. Kadınlardan biri kucağında küçük çocuğu olduğu için ayağa kalkamadığını ifade etti. Diğer kadın ise o sırada kendini kötü hissettiğini ve sağlık durumu nedeniyle kalkamadığını açıkladı.

Ancak hakimler sundukları gerekçeleri yeterli bulmadı ve her ikisini de idari suç işledikleri gerekçesiyle suçlu buldu. Cezaya çarptırılan kadınların mahkeme kararına itiraz edip etmeyecekleri konusunda henüz bir bilgi verilmedi.

Kafkasya bölgesinde benzer durumlar daha önce de yaşanmıştı.

Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinde devlet marşı çalınırken saygısızlık yapılması durumunda vatandaşların idari sorumluluğa çekilmesi daha önce de görülen bir durumdur. Bu tür olaylar özellikle eğitim kurumları ve spor etkinlikleri sırasında meydana gelmektedir.

Örneğin, 2024 yılının Temmuz ayında Nalçik şehrindeki bir okul mezuniyet töreninde Rusya milli marşı çalarken ayağa kalkmayan öğrencilerin ebeveynleri hakkında idari tutanak tutulmuştu.

Sonuç olarak Kabardey-Balkar'ın sekiz sakinine 3 bin ruble para cezası verildi. Cezalandırılanlar arasında "RusHydro" şirketi çalışanı da bulunuyordu. Bilgilere göre şirket, çalışandan yaşanan olay nedeniyle kamuoyu önünde özür dilemesini talep etti.

Ayrıca 2025 yılının Nisan ayında Kabardey-Balkar ve Karaçay-Çerkes cumhuriyetlerinde spor müsabakaları sırasında devlet marşına saygısızlık eden sekiz kişi para cezasına çarptırıldı.

Daha sonra Çerkesk şehrinde de benzer bir olay kaydedildi. Stadyumda Rusya milli marşı çalınırken ayağa kalkmayan 20 yaşındaki bir gence idari ceza verildi.

Böylece Dağıstan'daki son olay, Rusya'nın bazı bölgelerinde devlet marşına yönelik tutum ve devlet sembollerinin kullanım kurallarıyla ilgili idari süreçlerin devam ettiğini göstermektedir.