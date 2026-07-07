Özbekistan U19 boks takımı Asya Şampiyonası'na galibiyetle başladı

·43·Spor
Özbekistan U19 boks takımı Asya Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Endonezya'nın Cakarta şehrinde U19 ve U23 yaş kategorilerinde Asya Boks Şampiyonası devam ediyor.

Bugün Özbekistan U19 milli takımı temsilcileri turnuvadaki ilk maçlarına çıktılar. Muhammadrizo Ukimov ikna edici bir galibiyet alırken, Ibrohim Shokirjonov bir sonraki tura yükselme şansını kaybetti.

Ukimov Japon rakibine şans tanımadı

-60 kg sıkletinde Muhammadrizo Ukimov, Japon boksör Rio Matsumoto'ya karşı ringe çıktı.

Sporcumuz maç boyunca rakibine karşı net bir üstünlük kurarak hakemlerin oybirliğiyle aldığı kararla 5:0 galip geldi.

Böylece Ukimov, Asya Şampiyonası'nda bir üst tura yükseldi.

Shokirjonov Kazak rakibine mağlup oldu

-65 kg sıkletinde Ibrohim Shokirjonov, Kazakistanlı Akjurek Kalabay ile karşılaştı.

Çekişmeli geçen mücadelenin sonunda hakemler galibiyeti Kazak sporcuya verdi. Shokirjonov 0:5'lik skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Günün sonucu: Bir galibiyet ve bir mağlubiyet

Özbekistan U19 milli takımının bugünkü sonuçları:

  • Muhammadrizo Ukimov — galibiyet, 5:0;

  • Ibrohim Shokirjonov — mağlubiyet, 0:5.

Bu gelişme Özbekistan Boks Federasyonu tarafından duyuruldu. Cakarta ringinde yapılacak bir sonraki maçlarda da boksörlerimizden yeni zaferler bekleniyor.

BoksAsya ŞampiyonasıÖzbekistanCakartaSpor
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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