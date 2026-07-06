Özbekistan U19 boks takımı yarın ringe çıkıyor
Endonezya'nın Cakarta şehrinde Asya Boks Şampiyonası devam ediyor. Yarın Özbekistan U19 milli takımı temsilcileri de turnuvadaki mücadelelerine başlayacak.
İlk gün iki genç boksörümüz ringe çıkacak.
Ukimov, Japon rakibine karşı dövüşecek
-60 kg sıkletinde Muhammadrizo Ukimov, Japon boksör Rio Matsumoto ile karşılaşacak.
Bu müsabakanın Taşkent saatiyle 11:30'da başlaması planlanıyor.
Shokirjonov'u Kazakistan temsilcisi bekliyor
-65 kg sıkletinde Ibrohim Shokirjonov, Kazakistan temsilcisi Akjurek Kalabay'a karşı ringe çıkacak.
Müsabaka Taşkent saatiyle 16:00'ya ayarlandı.
Yarınki maç programı
-60 kg: Muhammadrizo Ukimov — Rio Matsumoto (Japonya), 11:30.
-65 kg: Ibrohim Shokirjonov — Akjurek Kalabay (Kazakistan), 16:00.
Turnuvanın yarınki programı Taşkent saatiyle 10:00'da başlayacak.
Bu haber Özbekistan Boks Federasyonu tarafından duyuruldu. Şimdi tüm gözler genç boksörlerimizde; Cakarta ringindeki ilk adımlarının başarılı olmasını diliyoruz.
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