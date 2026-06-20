Arda Güler halkından özür diledi: Türkiye Dünya Kupası'na veda etti

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Arda Güler halkından özür diledi: Türkiye Dünya Kupası'na veda etti

Türkiye millî takımının genç yıldızı ve Real Madrid orta saha oyuncusu Arda Güler, Dünya Kupası'ndaki başarısız katılımın ardından taraftarlardan özür diledi. Paraguay karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet, Türkiye'nin turnuvadaki yolculuğunu resmen noktaladı. Vincenzo Montella'nın öğrencileri, grup aşamasının ilk iki maçında puan bir yana, gol atmayı bile başaramadılar. Goal.com haber veriyor.

Euro 2024'te çeyrek finale kadar yükselerek geniş kitlelerin sevgisini kazanan "ay-yıldızlılar", bu Dünya Kupası'na büyük umutlarla gelmişti. Ancak beklenmedik bir şanssızlık serisi takımı zor durumda bıraktı. Önce Avustralya'dan alınan 2-0'lık mağlubiyet, ardından Paraguay'a kaybedilen maç, Türkiye'nin play-off'a yükselme şansını matematiksel olarak ortadan kaldırdı.

Karşılaşmanın ardından 21 yaşındaki Arda Güler duygularını gizleyemedi. Kenan Yıldız ile birlikte Türk futbolunun yeni neslin liderleri olarak görülen futbolcu, TRT Spor'a verdiği röportajda takımın performansının beklenenin çok altında kaldığını itiraf etti. Güler'e göre, futbolcular kulüplerindeki prestijlerine uygun bir oyun sergileyemediler.

Tarihi antirekor ve etkisiz hücumlar

"Çok utanıyoruz ve tüm halkımızdan özür diliyoruz. Dünyanın en büyük takımlarında oynuyoruz ve bunu sahada kanıtlamamız gerekiyordu. İki maçta tek bir gol bile atamadık. Millî takımdaki kariyerim boyunca, taraftarların bu turnuvayı unutması için elimden gelen her şeyi yapacağım", dedi Real Madrid oyuncusu.

Goal.com tarafından sunulan istatistikler, Türkiye millî takımının hücumdaki sorunlarının ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. İki maç boyunca Türkler rakip kaleye toplam 62 şut çekti ancak bunların hiçbiri golle sonuçlanmadı. Opta analizlerine göre bu, 1966'dan beri Dünya Kupaları tarihinde üst üste iki maçta gol atamadan en çok şut çekme rekorudur.

Paraguay maçında Türkiye, sürenin %78,5'inde topa sahip oldu ve 33 şut çekti. Bu mutlak üstünlüğe rağmen ağları sarsmak mümkün olmadı. Bu etkisizlik, takımın turnuvadan erken elenmesinin temel nedeni oldu.

Grup aşamasının son maçında Türkiye, ABD millî takımıyla karşılaşacak olsa da bu maç turnuva tablosunu etkilemeyecek. Artık takımın temel amacı, son maçta galip gelerek onurunu kurtarmak ve taraftarların önünde hatasını bir nebze olsun telafi etmek olacak.

Arda GülerReal MadridTürkiyeDünya KupasıFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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