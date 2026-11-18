Bogdan Guskov, gelecekteki rakibi Robert Whittaker'a mesaj gönderdi
UFC yarı ağır sıklet kategorisinde başarılı bir şekilde mücadele eden Özbek dövüşçü Bogdan Guskov, gelecekteki rakibi ve eski orta sıklet şampiyonu Robert Whittakerile sosyal medya üzerinden ironik ve kendine has bir dille iletişime geçti.
«Benimle dövüşmeyi sen seçtin»
Ülke temsilcimiz, Instagram hesabından Avustralyalı eski şampiyona hitaben kısa ama vurucu şu cümleleri paylaştı:
«Robert, seninle arkadaş olabilirdik ama benimle dövüşmeyi sen seçtin.»
— Bogdan Guskov
Sidney'deki büyük karşılaşmanın detayları
Hatırlatmak gerekirse, Bogdan Guskov ile Robert Whittaker arasındaki bu prensip meselesi haline gelen karşılaşma, 7 Şubat 2027 tarihinde Avustralya'nın Sidney şehrinde düzenlenecek olan UFC Fight Night 298 turnuvası kapsamında gerçekleşecek. Müsabaka yarı ağır sıklet kategorisinde yapılacak.
İstatistikler
Detaylar ve bilgiler
Dövüşçüler
Bogdan Guskov (Özbekistan) vs Robert Whittaker (Avustralya)
Dövüş tarihi
7 Şubat 2027
Yer
Sidney, Avustralya
Turnuva
UFC Fight Night 298
Sıklet
Yarı ağır sıklet (93 kg'a kadar)
Whittaker daha önce ne demişti?
Robert Whittaker daha önce kendi podcast'inde, 10 yılı aşkın bir süreden sonra ilk kez kendi şehri Sidney'de dövüşeceğini belirterek, Guskov'u uzun boylu, uzun kollu ve yarı ağır sıklet için oldukça güçlü, ağır yumruklara sahip tehlikeli bir rakip olarak tanımlamıştı. Şimdi ise Özbek nakavtçı, oktagona çıkmadan önce rakibi üzerinde psikolojik baskı kurmaya başladı.
Sizce Bogdan Guskov'un bu açıklamasından sonra Sidney'deki dövüş daha da şiddetli bir hal alacak mı ve temsilcimiz Whittaker'ı nakavt edebilecek mi?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu sıcak haberi tüm Özbek MMA hayranlarına hemen ulaştırın!
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…