«Robert, seninle arkadaş olabilirdik ama benimle dövüşmeyi sen seçtin.»

Ülke temsilcimiz, Instagram hesabından Avustralyalı eski şampiyona hitaben kısa ama vurucu şu cümleleri paylaştı:

UFC yarı ağır sıklet kategorisinde başarılı bir şekilde mücadele eden Özbek dövüşçü Bogdan Guskov, gelecekteki rakibi ve eski orta sıklet şampiyonu Robert Whittaker ile sosyal medya üzerinden ironik ve kendine has bir dille iletişime geçti.

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Hatırlatmak gerekirse, Bogdan Guskov ile Robert Whittaker arasındaki bu prensip meselesi haline gelen karşılaşma, 7 Şubat 2027 tarihinde Avustralya'nın Sidney şehrinde düzenlenecek olan UFC Fight Night 298 turnuvası kapsamında gerçekleşecek. Müsabaka yarı ağır sıklet kategorisinde yapılacak.

İstatistikler Detaylar ve bilgiler Dövüşçüler Bogdan Guskov (Özbekistan) vs Robert Whittaker (Avustralya) Dövüş tarihi 7 Şubat 2027 Yer Sidney, Avustralya Turnuva UFC Fight Night 298 Sıklet Yarı ağır sıklet (93 kg'a kadar)

Whittaker daha önce ne demişti?

Robert Whittaker daha önce kendi podcast'inde, 10 yılı aşkın bir süreden sonra ilk kez kendi şehri Sidney'de dövüşeceğini belirterek, Guskov'u uzun boylu, uzun kollu ve yarı ağır sıklet için oldukça güçlü, ağır yumruklara sahip tehlikeli bir rakip olarak tanımlamıştı. Şimdi ise Özbek nakavtçı, oktagona çıkmadan önce rakibi üzerinde psikolojik baskı kurmaya başladı.

Sizce Bogdan Guskov'un bu açıklamasından sonra Sidney'deki dövüş daha da şiddetli bir hal alacak mı ve temsilcimiz Whittaker'ı nakavt edebilecek mi?

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