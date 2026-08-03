«Nasaf», Olmaliq’ta OKMK’yi mağlup etti: Lig tablosunda rekabet kızıştı!

Süper Lig’in 15. haftasında «Nasaf» önemli bir deplasman galibiyeti aldı. Qarshi ekibi, OKMK’yi 2:1 mağlup ederek puanını 24’e yükseltti ve lig tablosunda 6. sıraya çıktı.

Bobur Abduxoliqov’un erken golü maçın senaryosunu değiştirirken, Sharof Muhitdinov ikinci yarıda farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi ekip Avazbek O‘lmasaliyev’in golüyle maça yeniden ortak oldu ancak «ejderhalar» kalan dakikalarda skoru korudu.

Abduxoliqov’a yalnızca sekiz dakika yetti

Olmaliq’taki karşılaşma «Nasaf» için neredeyse kusursuz başladı. Bobur Abduxoliqov, 8. dakikada ev sahibi ekibin filelerini havalandırarak takımını öne geçirdi: 0:1.

Erken gelen golün ardından OKMK, skoru eşitlemek için daha fazla oyuncuyla ileri çıkmak zorunda kaldı. «Nasaf» ise savunmadaki düzenini koruyarak boş alanlardan yararlanmaya çalıştı.

Abduxoliqov’un formu tesadüf değil. Oyuncu temmuz ayında «Bunyodkor’a» karşı 3:1 sona eren maçta da iki gol atmıştı.

Muhitdinov farkı ikiye çıkardı

İlk yarı «Nasaf»ın asgari üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda OKMK baskısını artırsa da bir sonraki golü yine konuk ekip attı.

Sharof Muhitdinov, 61. dakikada skoru 2:0 yaptı. Bu gol, «Nasaf»a maçı daha rahat bir senaryoda sürdürme fırsatı verdi.

Muhitdinov bu sezon kupa maçlarında da etkili oldu: «Havoqand» ve «Sho‘rtan» karşılaşmalarında gol attı.

O‘lmasaliyev maça yeniden heyecan kattı

OKMK, iki farklı geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı. Avazbek O‘lmasaliyev, 70. dakikada ev sahibi ekibin tek golünü atarak skoru 1:2’ye getirdi.

Kalan bölümde Olmaliq ekibi beraberlik için baskısını artırmaya çalıştı. Ancak Abduvohid Ne’matov liderliğindeki «Nasaf» savunması kritik dakikalarda direncini korudu.

Karşılaşmadaki goller:

Dakika Futbolcu Skor 8 Bobur Abduxoliqov 0:1 61 Sharof Muhitdinov 0:2 70 Avazbek O‘lmasaliyev 1:2

Galibiyet, «Nasaf»ı üst sıralara yaklaştırdı

Olmaliq’ta alınan üç puanın ardından Ro‘ziqul Berdiyev’in ekibinin puanı 24’e yükseldi. «Nasaf» 6. sıraya çıkarak üst sıralar için mücadelesini sürdürdü.

OKMK ise 25 puanla 4. sırada bulunuyor. Böylece iki takım arasındaki fark yalnızca bir puana indi.

Takım Puan Sıra OKMK 25 4 «Nasaf» 24 6

15. hafta fikstüründe OKMK — «Nasaf» karşılaşmasının 3 Ağustos’ta oynanması planlanmıştı.

Berdiyev’in ekibi kritik dönemde hız kazandı

«Nasaf», sezonun temmuz bölümünde sonuçlarını iyileştirmeye başladı. Takım «Bunyodkor» sahasında 3:1 kazanırken, ardından «Mash’al» ile berabere kaldı.

OKMK karşısında ise Qarshi ekibi iki önemli özelliğini gösterdi:

fırsatı erken değerlendirmek;

rakip baskısını artırdığında sonucu korumak.

Özellikle Abduxoliqov ve Muhitdinov’un golleri, hücum hattındaki farklı oyuncuların skor üretebildiğini gösterdi.

«Nasaf»ın ilk 11’i

Ro‘ziqul Berdiyev karşılaşmaya şu kadroyla başladı:

Abduvohid Ne’matov, Alibek Davronov, G‘olib G‘aybullayev, Sardor Bahromov, Adenis Shala, Zafarmurod Abdirahmatov, Bobur Abduxoliqov, Sharof Muhitdinov, Oybek Rustamov, Murodbek Rahmatov ve Quvonchbek Xushvaqtov.

İkinci yarıda Abbos G‘ulomov, Bekjon Rahmatov, Diyorbek Abdunazarov, Yashnarbek Berdirahmonov ve Akrom Komilov oyuna girdi.

OKMK kadrosunda ise Javohir Ilyosov, Giorgi Papava, Avazbek O‘lmasaliyev, Dilshod Ahmadaliyev, Abubakr Rizo Turdialiyev, Aziz Xolmurodov, Asadbek Sobirjonov, Nodir Abdurazzoqov, Saidafzalxon Ahrorov, Abror Karimov ve Siyavash Haqnazariy forma giydi.

Tek galibiyet lig tablosundaki dengeleri değiştirdi

OKMK kendi sahasında kazanmış olsaydı «Nasaf»ın dört puan önüne geçecekti. Ancak Qarshi ekibinin 2:1’lik galibiyeti, üst sıralardaki rekabeti daha da sıkılaştırdı.

Artık «Nasaf»ı 4. sıradan yalnızca bir puan ayırıyor. Sezonun ikinci bölümünde her hafta lig tablosunda birkaç basamaklık değişime yol açabilir.

Olmaliq’ta belirleyici farkı ise «Nasaf»ın fırsatları etkili değerlendirmesi yarattı: Konuk ekip kritik anlarda iki gol attı ve ev sahibinin son bölümdeki baskısına rağmen üç puanı Qarshi’ye götürdü.

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