13 final, 13 umut: boksörlerimiz Cakarta'da altın madalya için ringe çıkıyor
Endonezya'nın Cakarta şehrinde düzenlenen U19 ve U23 Asya Boks Şampiyonası final aşamasına girdi. 15 Temmuz'da 13 Özbek kadın boksör, kıta şampiyonluğu için ringe çıkacak.
Cakarta'da büyük final günü
Özbekistan Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın her iki yaş kategorisinde de kadınlar final maçları gerçekleştirilecek.
Final müsabakaları Taşkent saatiyle 11:00'de başlayacak. Maç saatleri, ödül törenleri ve yarışma programındaki değişikliklere bağlı olarak kayabilir.
Bu gün Özbek boksu için büyük bir sınav olacak. Çünkü bir günde 13 final, sadece bir sayı değil, aynı zamanda 13 altın madalya fırsatı anlamına geliyor.
U19: Altı boksörümüz finalde
U19 yaş kategorisinde Özbekistan'ı 6 kadın boksör temsil edecek. Aralarında Hindistan, Çin Taipeisi ve Kazakistan temsilcilerine karşı yapılacak maçlar bulunuyor.
Sıklet
Eşleşme
Saat
-51 kg
Nazokat Mardonova — Chandrika Pujari, Hindistan
11:15
-54 kg
Sabrina Chakomanova — Joyshreye Devi, Hindistan
11:30
-60 kg
Sevara Mamatova — Chahat, Hindistan
12:00
-65 kg
Rushanabonu Isoyeva — Yu-Tong Vong, Çin Taipeisi
12:15
-70 kg
Maftuna Yangiyeva — Kamila Ospanova, Kazakistan
12:30
-75 kg
Samira Turg‘unova — Anshika, Hindistan
12:45
Bu kategorideki en dikkat çekici nokta, rakiplerin çoğunun Hindistan ve Kazakistan'dan olması. Bu durum, finallerde gerçek bir Asya ekolü çatışması vaat ediyor.
U23: Yedi final ve büyük fırsat
U23 yaş kategorisinde ise 7 Özbek kadın boksör altın madalya için mücadele edecek.
Bu aşamada Kazakistan ve Hindistan temsilcileri ana rakipler olarak öne çıkıyor. Özellikle ağır sıklet maçları büyük ilgi çekiyor.
Sıklet
Eşleşme
Saat
-51 kg
Gulsevar Ganiyeva — Anita Adisheva, Kazakistan
13:45
-57 kg
Xumorabonu Mamajonova — Uljan Sarsenbek, Kazakistan
14:15
-60 kg
Mushtariybonu Ibrohimjonova — Nikita Chand, Hindistan
14:30
-65 kg
Sevinch Xurramova — Kajal, Hindistan
14:45
-70 kg
Rayhona Qurbonboyeva — Aziza Issina, Kazakistan
15:00
-80 kg
Ruxshona Parpiyeva — Kuralay Yeginbaikizi, Kazakistan
15:30
+80 kg
Sobiraxon Shaxobiddinova — Priyanka, Hindistan
15:45
Buradaki her maç sadece kişisel bir zafer değil, aynı zamanda takım puan durumunu da etkileyecek.
Özbekistan finalist sayısında lider
Cakarta'daki şampiyonada Özbekistan U19 ve U23 milli takımlarından 27 sporcu finale yükseldi. Bu göstergeyle Özbekistan turnuvada lider konumda.
O‘zA verilerine göre, final bileti sayısında Özbekistan'dansonra 22 finalist ile Kazakistan ikinci sırada yer alıyor. Hindistan'ın ise 18 finalisti bulunuyor.
Bu rakamlar, Özbek boksunun genç nesil rezervinin ne kadar güçlü şekillendiğini gösteriyor.
Ana rekabet kimlerle?
Yarınki kadınlar finallerinde Özbek boksörler ağırlıklı olarak Hindistan ve Kazakistan temsilcilerine karşı ringe çıkacak.
Bu iki ülke Asya boksunun her zaman güçlü ekollerine sahiptir. Bu nedenle finallerde kolay maç olmayacak.
Rakip Ülke
Final Maçı Sayısı
Hindistan
7
Kazakistan
5
Çin Taipeisi
1
Yani yarınki günün ana senaryosu belli: Özbek kızları, Asya'nın en güçlü boks ekollerine karşı altın madalya için mücadele edecek.
Bir günde tarih yazılabilir
13 kadın boksörün finale kadar gelmesi zaten büyük bir başarı. Ancak sporda final bambaşka bir dünya. Burada yarı finaldeki üstünlük, sıralama veya önceki zaferler değil; o 3 raunttaki hazırlık, irade ve soğukkanlılık belirleyicidir.
Özbek boks ekolü son yıllarda uluslararası arenada yüksek başarılarla tanınıyor. Şimdi bu geleneği genç kızlarımız Cakarta ringinde sürdürme şansına sahip.
Tüm gözler ringde
15 Temmuz'da Taşkent saatiyle 11:00'den itibaren Özbek taraftarların dikkati Cakarta'ya çevrilecek. 13 kızımız kıta şampiyonluğu için ringe çıkacak.
Bu maçlarda her yumruk, her savunma ve her raunt madalyanın rengini etkileyecek.
Şimdi asıl soru şu: Özbek boksörler Cakarta finallerini tarihi bir altın güne dönüştürebilecek mi?
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