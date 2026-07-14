13 final, 13 umut: boksörlerimiz Cakarta'da altın madalya için ringe çıkıyor

Endonezya'nın Cakarta şehrinde düzenlenen U19 ve U23 Asya Boks Şampiyonası final aşamasına girdi. 15 Temmuz'da 13 Özbek kadın boksör, kıta şampiyonluğu için ringe çıkacak.

Cakarta'da büyük final günü

Özbekistan Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın her iki yaş kategorisinde de kadınlar final maçları gerçekleştirilecek.

Final müsabakaları Taşkent saatiyle 11:00'de başlayacak. Maç saatleri, ödül törenleri ve yarışma programındaki değişikliklere bağlı olarak kayabilir.

Bu gün Özbek boksu için büyük bir sınav olacak. Çünkü bir günde 13 final, sadece bir sayı değil, aynı zamanda 13 altın madalya fırsatı anlamına geliyor.

U19: Altı boksörümüz finalde

U19 yaş kategorisinde Özbekistan'ı 6 kadın boksör temsil edecek. Aralarında Hindistan, Çin Taipeisi ve Kazakistan temsilcilerine karşı yapılacak maçlar bulunuyor.

Sıklet Eşleşme Saat -51 kg Nazokat Mardonova — Chandrika Pujari, Hindistan 11:15 -54 kg Sabrina Chakomanova — Joyshreye Devi, Hindistan 11:30 -60 kg Sevara Mamatova — Chahat, Hindistan 12:00 -65 kg Rushanabonu Isoyeva — Yu-Tong Vong, Çin Taipeisi 12:15 -70 kg Maftuna Yangiyeva — Kamila Ospanova, Kazakistan 12:30 -75 kg Samira Turg‘unova — Anshika, Hindistan 12:45

Bu kategorideki en dikkat çekici nokta, rakiplerin çoğunun Hindistan ve Kazakistan'dan olması. Bu durum, finallerde gerçek bir Asya ekolü çatışması vaat ediyor.

U23: Yedi final ve büyük fırsat

U23 yaş kategorisinde ise 7 Özbek kadın boksör altın madalya için mücadele edecek.

Bu aşamada Kazakistan ve Hindistan temsilcileri ana rakipler olarak öne çıkıyor. Özellikle ağır sıklet maçları büyük ilgi çekiyor.

Sıklet Eşleşme Saat -51 kg Gulsevar Ganiyeva — Anita Adisheva, Kazakistan 13:45 -57 kg Xumorabonu Mamajonova — Uljan Sarsenbek, Kazakistan 14:15 -60 kg Mushtariybonu Ibrohimjonova — Nikita Chand, Hindistan 14:30 -65 kg Sevinch Xurramova — Kajal, Hindistan 14:45 -70 kg Rayhona Qurbonboyeva — Aziza Issina, Kazakistan 15:00 -80 kg Ruxshona Parpiyeva — Kuralay Yeginbaikizi, Kazakistan 15:30 +80 kg Sobiraxon Shaxobiddinova — Priyanka, Hindistan 15:45

Buradaki her maç sadece kişisel bir zafer değil, aynı zamanda takım puan durumunu da etkileyecek.

Özbekistan finalist sayısında lider

Cakarta'daki şampiyonada Özbekistan U19 ve U23 milli takımlarından 27 sporcu finale yükseldi. Bu göstergeyle Özbekistan turnuvada lider konumda.

O‘zA verilerine göre, final bileti sayısında Özbekistan'dansonra 22 finalist ile Kazakistan ikinci sırada yer alıyor. Hindistan'ın ise 18 finalisti bulunuyor.

Bu rakamlar, Özbek boksunun genç nesil rezervinin ne kadar güçlü şekillendiğini gösteriyor.

Ana rekabet kimlerle?

Yarınki kadınlar finallerinde Özbek boksörler ağırlıklı olarak Hindistan ve Kazakistan temsilcilerine karşı ringe çıkacak.

Bu iki ülke Asya boksunun her zaman güçlü ekollerine sahiptir. Bu nedenle finallerde kolay maç olmayacak.

Rakip Ülke Final Maçı Sayısı Hindistan 7 Kazakistan 5 Çin Taipeisi 1

Yani yarınki günün ana senaryosu belli: Özbek kızları, Asya'nın en güçlü boks ekollerine karşı altın madalya için mücadele edecek.

Bir günde tarih yazılabilir

13 kadın boksörün finale kadar gelmesi zaten büyük bir başarı. Ancak sporda final bambaşka bir dünya. Burada yarı finaldeki üstünlük, sıralama veya önceki zaferler değil; o 3 raunttaki hazırlık, irade ve soğukkanlılık belirleyicidir.

Özbek boks ekolü son yıllarda uluslararası arenada yüksek başarılarla tanınıyor. Şimdi bu geleneği genç kızlarımız Cakarta ringinde sürdürme şansına sahip.

Tüm gözler ringde

15 Temmuz'da Taşkent saatiyle 11:00'den itibaren Özbek taraftarların dikkati Cakarta'ya çevrilecek. 13 kızımız kıta şampiyonluğu için ringe çıkacak.

Bu maçlarda her yumruk, her savunma ve her raunt madalyanın rengini etkileyecek.

Şimdi asıl soru şu: Özbek boksörler Cakarta finallerini tarihi bir altın güne dönüştürebilecek mi?