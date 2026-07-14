13 final, 13 umut: boksörlerimiz Cakarta'da altın madalya için ringe çıkıyor

·44·Spor
13 final, 13 umut: boksörlerimiz Cakarta'da altın madalya için ringe çıkıyor

Endonezya'nın Cakarta şehrinde düzenlenen U19 ve U23 Asya Boks Şampiyonası final aşamasına girdi. 15 Temmuz'da 13 Özbek kadın boksör, kıta şampiyonluğu için ringe çıkacak.

Cakarta'da büyük final günü

Özbekistan Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın her iki yaş kategorisinde de kadınlar final maçları gerçekleştirilecek.

Final müsabakaları Taşkent saatiyle 11:00'de başlayacak. Maç saatleri, ödül törenleri ve yarışma programındaki değişikliklere bağlı olarak kayabilir.

Bu gün Özbek boksu için büyük bir sınav olacak. Çünkü bir günde 13 final, sadece bir sayı değil, aynı zamanda 13 altın madalya fırsatı anlamına geliyor.

U19: Altı boksörümüz finalde

U19 yaş kategorisinde Özbekistan'ı 6 kadın boksör temsil edecek. Aralarında Hindistan, Çin Taipeisi ve Kazakistan temsilcilerine karşı yapılacak maçlar bulunuyor.

Sıklet

Eşleşme

Saat

-51 kg

Nazokat Mardonova — Chandrika Pujari, Hindistan

11:15

-54 kg

Sabrina Chakomanova — Joyshreye Devi, Hindistan

11:30

-60 kg

Sevara Mamatova — Chahat, Hindistan

12:00

-65 kg

Rushanabonu Isoyeva — Yu-Tong Vong, Çin Taipeisi

12:15

-70 kg

Maftuna Yangiyeva — Kamila Ospanova, Kazakistan

12:30

-75 kg

Samira Turg‘unova — Anshika, Hindistan

12:45

Bu kategorideki en dikkat çekici nokta, rakiplerin çoğunun Hindistan ve Kazakistan'dan olması. Bu durum, finallerde gerçek bir Asya ekolü çatışması vaat ediyor.

U23: Yedi final ve büyük fırsat

U23 yaş kategorisinde ise 7 Özbek kadın boksör altın madalya için mücadele edecek.

Bu aşamada Kazakistan ve Hindistan temsilcileri ana rakipler olarak öne çıkıyor. Özellikle ağır sıklet maçları büyük ilgi çekiyor.

Sıklet

Eşleşme

Saat

-51 kg

Gulsevar Ganiyeva — Anita Adisheva, Kazakistan

13:45

-57 kg

Xumorabonu Mamajonova — Uljan Sarsenbek, Kazakistan

14:15

-60 kg

Mushtariybonu Ibrohimjonova — Nikita Chand, Hindistan

14:30

-65 kg

Sevinch Xurramova — Kajal, Hindistan

14:45

-70 kg

Rayhona Qurbonboyeva — Aziza Issina, Kazakistan

15:00

-80 kg

Ruxshona Parpiyeva — Kuralay Yeginbaikizi, Kazakistan

15:30

+80 kg

Sobiraxon Shaxobiddinova — Priyanka, Hindistan

15:45

Buradaki her maç sadece kişisel bir zafer değil, aynı zamanda takım puan durumunu da etkileyecek.

Özbekistan finalist sayısında lider

Cakarta'daki şampiyonada Özbekistan U19 ve U23 milli takımlarından 27 sporcu finale yükseldi. Bu göstergeyle Özbekistan turnuvada lider konumda.

O‘zA verilerine göre, final bileti sayısında Özbekistan'dansonra 22 finalist ile Kazakistan ikinci sırada yer alıyor. Hindistan'ın ise 18 finalisti bulunuyor.

Bu rakamlar, Özbek boksunun genç nesil rezervinin ne kadar güçlü şekillendiğini gösteriyor.

Ana rekabet kimlerle?

Yarınki kadınlar finallerinde Özbek boksörler ağırlıklı olarak Hindistan ve Kazakistan temsilcilerine karşı ringe çıkacak.

Bu iki ülke Asya boksunun her zaman güçlü ekollerine sahiptir. Bu nedenle finallerde kolay maç olmayacak.

Rakip Ülke

Final Maçı Sayısı

Hindistan

7

Kazakistan

5

Çin Taipeisi

1

Yani yarınki günün ana senaryosu belli: Özbek kızları, Asya'nın en güçlü boks ekollerine karşı altın madalya için mücadele edecek.

Bir günde tarih yazılabilir

13 kadın boksörün finale kadar gelmesi zaten büyük bir başarı. Ancak sporda final bambaşka bir dünya. Burada yarı finaldeki üstünlük, sıralama veya önceki zaferler değil; o 3 raunttaki hazırlık, irade ve soğukkanlılık belirleyicidir.

Özbek boks ekolü son yıllarda uluslararası arenada yüksek başarılarla tanınıyor. Şimdi bu geleneği genç kızlarımız Cakarta ringinde sürdürme şansına sahip.

Tüm gözler ringde

15 Temmuz'da Taşkent saatiyle 11:00'den itibaren Özbek taraftarların dikkati Cakarta'ya çevrilecek. 13 kızımız kıta şampiyonluğu için ringe çıkacak.

Bu maçlarda her yumruk, her savunma ve her raunt madalyanın rengini etkileyecek.

Şimdi asıl soru şu: Özbek boksörler Cakarta finallerini tarihi bir altın güne dönüştürebilecek mi?

CakartaÖzbekistanHindistanKazakistan
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Mbappe İspanya'ya karşı sakat sakat mı oynayacak? Fransa'da endişe hakimMbappe İspanya'ya karşı sakat sakat mı oynayacak? Fransa'da endişe hakimBugün, 17:17Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...Bugün, 16:38Brighton transfer rekorunu kırdı: Luka Vuskovic, Tottenham'dan transfer edildiBrighton transfer rekorunu kırdı: Luka Vuskovic, Tottenham'dan transfer edildiBugün, 16:34Arsenal Kadın Futbol Takımı Almanya'nın en yetenekli genç yıldızlarından birini transfer ettiArsenal Kadın Futbol Takımı Almanya'nın en yetenekli genç yıldızlarından birini transfer ettiBugün, 16:14Aston Villa, Emiliano Martinez ve Juventus arasındaki transfer söylentilerine son noktayı koyduAston Villa, Emiliano Martinez ve Juventus arasındaki transfer söylentilerine son noktayı koyduBugün, 15:40Adrien Rabiot: "Lamine Yamal için özel bir planımız yok"Adrien Rabiot: "Lamine Yamal için özel bir planımız yok"Bugün, 15:33
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı