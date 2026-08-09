Las Vegas’ta Nakavt Yağmuru: UFC Fight Night 284 Turnuvasının Tüm Sonuçları

·61·Spor
Las Vegas’ta Nakavt Yağmuru: UFC Fight Night 284 Turnuvasının Tüm Sonuçları

ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde UFC Fight Night 284 turnuvası sona erdi. Gecedeki 12 maçın 7’si erken bitti ve izleyicilere gerçek bir şölen yaşattı.

Sporcuların becerisi ve özverisi sayesinde organizatörler tam 7 dövüşçüyü özel para bonuslarıyla ödüllendirdi.

Quillan Salkilld’den korkunç nakavt ve Top 5 iddiası

Gecenin ana maçında Avustralyalı hafif sıklet Quillan Salkilld Polonyalı deneyimli rakibi Mateusz Gamrot’u daha ilk rauntta submission (arkadan boğma) ile pes ettirdi.

  • Maçın özeti: Salkilld, karşılaşmanın başında isabetli bir sol yumrukla Gamrot’un dengesini bozdu. Ardından yaklaşık dört dakika boyunca yerde tamamen üstünlük kurdu ve rakibini ilk raundun 4:25’inde boğarak pes ettirdi.

  • Dövüşçünün açıklaması: UFC’deki beşinci galibiyetini daha ilk rauntta alan 26 yaşındaki Avustralyalı yetenek, karşılaşmanın ardından şöyle konuştu: “Artık sıkletin ilk beşindeki (Top 5) herhangi bir rakiple mücadele etmeye hazırım” dedi.

Veteranların ve Orta Asya temsilcisinin zaferi

  • Ferreira’nın deneyimi: Gecenin ikinci ana maçında UFC emektarı 41 yaşındaki Brezilyalı Diego Ferreira, Amerikalı Billy Quarantillo’yu üç rauntluk zorlu mücadelede hakemlerin oybirliğiyle aldığı kararla (30-27, 30-27, 30-27) mağlup etti.

  • Nurgozhay’dan son saniyelerde nakavt: Kazakistanlı hafif ağır sıklet Diyar Nurgozhay, UFC’de üst üste ikinci galibiyetini aldı. İlk raundun bitimine yalnızca bir saniye kala (4:59) Brezilyalı Bruno Lopes’i teknik nakavtla mağlup etti.

Turnuvada ayrıca Yadier del Valle, Tai Miller, Jose Montañya, Miles Johns ve Juliana Miller gibi dövüşçüler de rakiplerini erken bitirdi.

UFC Fight Night 284: Tüm Maçların Sonuçları

Ana kart:

  • Quillan Salkilld — Mateusz Gamrot’u submission (arkadan boğma) ile mağlup etti (1. raunt, 4:25);

  • Diego Ferreira — Billy Quarantillo’yu hakem kararıyla yendi (30-27, 30-27, 30-27);

  • Yadier del Valle — Darren Elkins’i teknik nakavtla mağlup etti (1. raunt, 0:35);

  • Alexia Thainara — Amanda Lemos’u puan kararıyla yendi (30-27, 29-28, 29-28);

  • Tai Miller — Billy Goff’u teknik nakavtla mağlup etti (3. raunt, 0:15).

Ön maçlar:

  • Steven Asplund — Guilherme Pat’ı puan kararıyla yendi (29-28, 29-28, 29-28);

  • Diyar Nurgozhay — Bruno Lopes’i teknik nakavtla mağlup etti (1. raunt, 4:59);

  • Jose Montañya — Louis Sutherland’ı submission ile mağlup etti (1. raunt, 1:50);

  • Manoel Sousa — Richie Miranda’yı puan kararıyla mağlup etti (29-28, 29-28, 29-28);

  • Miles Johns — Jannie Vasquez’i teknik nakavtla mağlup etti (1. raunt, 3:09);

  • Juliana Miller — Ravena Oliveira’yı submission (arkadan boğma) ile yendi (2. raunt, 1:38);

  • Carol Foro — Giovanna Canuto’yu hakem kararıyla mağlup etti (29-28, 29-28, 29-28).

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Las VegasUFCQuillan SalkilldMateusz GamrotDiyar Nurgozhay
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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