Özbekistanlı U23 ve U19 Kadın Boksörler Cakarta'da Asya'yı Salladı

Cakarta'da düzenlenen 2026 Asya Boks Şampiyonası'nda Özbekistanlı kadın boksörler büyük bir başarıya imza attı. Hem U23 hem de U19 kategorilerinde temsilcilerimiz genel klasmanda birinci sırayı elde etti.

İki yaş kategorisi, tek sonuç: Özbekistan birinci

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 19 ve 23 yaş altı kadın boksörlerin katıldığı Asya Şampiyonası sona erdi.

En sevindirici yanı ise her iki yaş kategorisinde de ilk üç sıranın aynı olmasıydı: Özbekistan birinci, Kazakistan ikinci, Hindistan üçüncü.

Bu sonuç, Özbek kadın boksunda yedek kulübesinin ne kadar güçlü bir şekilde oluşturulduğunu bir kez daha gösterdi. Artık sadece tek bir nesilden bahsetmiyoruz; hem U19 hem de U23 Asya'da liderliği elinde tutuyor.

U23: 6 altın madalya ile mutlak liderlik

23 yaş altı sporcular arasında Özbekistan milli takımı 6 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile birinci oldu.

Kazakistan 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz ile ikinci oldu. Hindistan ise 1 altın, 4 gümüş ve 4 bronz ile üçüncü sıraya yükseldi.

Sıra Takım Altın Gümüş Bronz Toplam 1 Özbekistan 6 1 2 9 2 Kazakistan 3 3 2 8 3 Hindistan 1 4 4 9 4 Japonya 0 1 2 3 5 Moğolistan 0 1 0 1 6 Güney Kore 0 0 3 3 7 Endonezya 0 0 2 2 8 Kırgızistan 0 0 1 1 8 Vietnam 0 0 1 1

Bu tablodaki en önemli rakam 6 altın madalyadır. Özbekistan sadece çok sayıda madalya almakla kalmadı, aynı zamanda en değerli madalya sayısında rakiplerini geride bıraktı.

U19: Gençler de podyumun zirvesinde

19 yaş altı kızlar arasında da Özbekistan birinci oldu. Bu kategoride temsilcilerimiz 4 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Kazakistan 3 altın ve 3 bronz ile ikinci, Hindistan ise 2 altın ve 6 gümüş ile üçüncü oldu.

Sıra Takım Altın Gümüş Bronz Toplam 1 Özbekistan 4 2 0 6 2 Kazakistan 3 0 3 6 3 Hindistan 2 6 0 8 4 Endonezya 1 1 0 2 5 Tayvan 0 1 3 4 6 Japonya 0 0 4 4 6 Vietnam 0 0 4 4 8 Kırgızistan 0 0 2 2 9 Tayland 0 0 1 1 9 Tacikistan 0 0 1 1 9 Güney Kore 0 0 1 1 9 Moğolistan 0 0 1 1

U19 kategorisindeki bu sonuç daha da önemli. Çünkü bugünün genç şampiyonları yarın U23 ve yetişkin milli takımının ana gücü olabilir.

Toplam 10 altın madalya: Büyük bir sinyal

U19 ve U23 kategorilerinin sonuçları toplandığında, Özbekistanlı kızlar Cakarta'da 10 altın madalya kazandı.

Bu sadece bir istatistik değil. Bu, Özbek kadın boksörlerin Asya ölçeğinde istikrarlı bir sisteme dönüştüğünü gösteriyor.

Kategori Altın Gümüş Bronz Toplam U23 6 1 2 9 U19 4 2 0 6 Toplam 10 3 2 15

15 madalya, bunların 10'u altın; bu çok güçlü bir sonuç. Böyle bir gösterge her spor okulu için büyük bir güven kaynağıdır.

Kazakistan ve Hindistan ana rakipler olmaya devam ediyor

Her iki yaş kategorisinde de Kazakistan ikinci, Hindistan üçüncü oldu. Bu, Asya kadın boksundaki ana rekabetin tam olarak bu üç ülke etrafında şekillendiğini gösteriyor.

Kazakistan'da boks okulu geleneksel olarak güçlüdür. Hindistan ise son yıllarda kadın boksunda büyük bir büyüme gösteriyor. Böyle rakiplerin olduğu bir ortamda Özbekistan'ın her iki kategoride de birinci olması özel bir takdiri hak ediyor.

Bu sonuç neden önemli?

Birincisi, Özbekistanlı kızların sadece belirli kilolarda değil, farklı kategorilerde de madalya aldığı görüldü.

İkincisi, U19 ve U23'te aynı anda birinci olmak, yedekleme sisteminin doğru çalıştığı anlamına geliyor.

Üçüncüsü, bu sonuç yetişkin milli takımı için yeni isimlerin, yeni rekabetin ve yeni fırsatların ortaya çıktığını gösteriyor.

Erkekler finalleri sırada

Bilgi için belirtelim, Cakarta'da erkekler 19 ve 23 yaş altı Asya Boks Şampiyonası da devam ediyor.

Final maçlarının 16 Temmuz'da yapılması planlanıyor. Yani Özbekistan boks delegasyonu için Cakarta'daki madalya sayısı daha da artabilir.

Cakarta: Yeni neslin güçlü bir beyanı

Özbekistanlı kızlar Cakarta ringlerinde güçlü bir beyanda bulundu: Ülkemiz boksunun sadece bugün için değil, yarın için de büyük bir potansiyeli var.

U23'te birincilik, U19'da birincilik ve toplam 10 altın madalya; bu tesadüfi bir sonuç değil. Bu emek, hazırlık, karakter ve ringdeki özgüvenin sonucudur.

Şimdi asıl soru: Cakarta'da kendini gösteren bu nesil, yetişkin milli takımında da Asya ve dünya podyumunu fethedebilecek mi?