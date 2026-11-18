Yarın başkentimizdeki Olimpiyat Şehri'nde Gençler Dünya Judo Şampiyonası müsabakaları resmen başlayacak. Özbekistan'da ilk kez düzenlenen bu prestijli dünya şampiyonası öncesinde, 78 ülkeden gelen toplam 574 sporcunun katılımıyla kura çekimi gerçekleştirildi.

Üst düzey organizasyon ve yetkililerin katılımı

Törensel kura çekimine Özbekistan Cumhuriyeti Spor Bakanı Adham Ikramov, Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Oybek Kasimov, Özbekistan Judo Federasyonu Başkanı ve Asya Judo Birliği Başkan Yardımcısı Azizjon Kamilov ile Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) yetkilileri katıldı.

Törende konuşan yetkililer, ülkemizin ev sahipliği yaptığı ilk gençler dünya şampiyonası için tüm şartların en üst düzeyde hazırlandığını vurgulayarak, tüm katılımcılara tatamideki kıyasıya mücadelelerinde başarılar dilediler.

Özbekistan milli takımı temsilcileri için kura sonuçları

Erkekler milli takımı:

Sıklet Özbekistan temsilcisi İlk rakip(ler) -60 kg Dilshod Karimov Raffaele Sodano (İtalya) / Lam Yuk Ngai (Hong Kong) galibi -60 kg Arapbay Daurbayev Yigtiyar Gurbanberdiyev (Türkmenistan) -60 kg Muhammadjon Masharipov Sun Jia Hao (Çin) / Nazar Batirov (Türkmenistan) galibi -66 kg Asadbek Misirov Batirxan Assanaliyev (İspanya) / Rolan Kairgali (Kazakistan) galibi -66 kg Izzatbek Ro‘zimatov Roman Kuznetsov (Belarus) -73 kg Muhriddin Ma’rufov Nikolas Gkinis (Yunanistan) -73 kg Inoyat Telmanov Ali Al-Shammari (Kuveyt) / Konstantinos Saparas (Yunanistan) galibi -81 kg Kamronbek Qodirov Mehdi Abbasov (Azerbaycan) / Edoardo Russo (İtalya) galibi -81 kg Sa’dulla Ravshanov Taichi Okudo (Japonya) -90 kg Dilshod Nashirov Aslan Kotsoyev (Azerbaycan) -90 kg Behruzbek Rustamboyev Mohammad Almazaydeh (Ürdün) -90 kg Inomjon Bahodirov Nikolas Zadvinskiy (ABD) -100 kg Muhammadali Sa’dullayev Mungun-Uchral Uuganbayar (Moğolistan) -100 kg Muhammadobid Mahmarayimov Tomoya Takeshita (Japonya) +100 kg Fazliddin Rafiqov Oleg Fesenko (Ukrayna) / Stefan Kovinich (Karadağ) galibi +100 kg Alibek Durdiyev Bayek Jong Vu (Kore Cumhuriyeti)

Kadınlar milli takımı:

Sıklet Özbekistan temsilcisi İlk rakip(ler) -48 kg Laziza Haydarova Rama Alhalayleh (Ürdün) -48 kg Zarina Jamalova Han Isabel Sharan Lu (Hong Kong) -52 kg Sabina Azamatova Ol Iroha (Japonya) -52 kg Nargiza Do‘stmamatova Madina Qurbonzoda (Tacikistan) -57 kg Maftuna Ahmedova Tibo Xayden (Kanada) -57 kg Rayhona Mamatova Gil Perri (İsrail) / Marlen Shinvold (Avusturya) galibi -57 kg Mohinur Allaberganova Varvara Kuchar (Litvanya) / Luka Veg (Macaristan) galibi -63 kg Nigina Saparboyeva Mubarak Menas (Ürdün) / Honoka Kimura (Japonya) galibi -63 kg Dinora Samandarova Emili Daniela (ABD) -63 kg Parizoda Yo‘ldosheva Ivett Fuentes (Venezuela) -70 kg Poshshajon Jumaboyeva Marta Navikayte (Litvanya) / Yang Yuan Ji (Çin) galibi -70 kg Durdona Tursunova Renata Sandoval (Meksika) / Diana Benkova (Polonya) galibi -78 kg Marjona Ko‘chimova Zina Shreyber (Almanya) / Lyusi Ruller (Fransa) galibi -78 kg Shoira Aminova Akmarjan Turdajiyeva (Kırgız Cumhuriyeti) +78 kg Zarina Bobonazarova Li Seung Jin (Kore Cumhuriyeti) +78 kg Yulianna Shubladze Tomoka Inoue (Japonya)

(Not: Verilen resmi listede Asadbek Misirov ve Izzatbek Ro‘zimatov'un yarışacağı sıklet teknik nedenlerle -60 kg olarak gösterilmiştir, müsabaka yönetmeliği gereği bu çift -66 kg sıkletinde mücadele edecektir).

Sizce Taşkent'teki Olimpiyat Şehri'nin ev sahipliği yaptığı bu dünya şampiyonasında Özbek genç judocular genel takım sıralamasında kaç altın madalya kazanabilir?

Tahminlerinizi ve iyi dileklerinizi yorumlarda paylaşın ve judo severlere temsilcilerimizin kura sonuçlarını hemen ulaştırın!