Taşkent'te Gençler Dünya Judo Şampiyonası için kura çekimi yapıldı
Yarın başkentimizdeki Olimpiyat Şehri'nde Gençler Dünya Judo Şampiyonası müsabakaları resmen başlayacak. Özbekistan'da ilk kez düzenlenen bu prestijli dünya şampiyonası öncesinde, 78 ülkeden gelen toplam 574 sporcunun katılımıyla kura çekimi gerçekleştirildi.
Üst düzey organizasyon ve yetkililerin katılımı
Törensel kura çekimine Özbekistan Cumhuriyeti Spor Bakanı Adham Ikramov, Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Oybek Kasimov, Özbekistan Judo Federasyonu Başkanı ve Asya Judo Birliği Başkan Yardımcısı Azizjon Kamilov ile Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) yetkilileri katıldı.
Törende konuşan yetkililer, ülkemizin ev sahipliği yaptığı ilk gençler dünya şampiyonası için tüm şartların en üst düzeyde hazırlandığını vurgulayarak, tüm katılımcılara tatamideki kıyasıya mücadelelerinde başarılar dilediler.
Özbekistan milli takımı temsilcileri için kura sonuçları
Erkekler milli takımı:
Sıklet
Özbekistan temsilcisi
İlk rakip(ler)
-60 kg
Dilshod Karimov
Raffaele Sodano (İtalya) / Lam Yuk Ngai (Hong Kong) galibi
-60 kg
Arapbay Daurbayev
Yigtiyar Gurbanberdiyev (Türkmenistan)
-60 kg
Muhammadjon Masharipov
Sun Jia Hao (Çin) / Nazar Batirov (Türkmenistan) galibi
-66 kg
Asadbek Misirov
Batirxan Assanaliyev (İspanya) / Rolan Kairgali (Kazakistan) galibi
-66 kg
Izzatbek Ro‘zimatov
Roman Kuznetsov (Belarus)
-73 kg
Muhriddin Ma’rufov
Nikolas Gkinis (Yunanistan)
-73 kg
Inoyat Telmanov
Ali Al-Shammari (Kuveyt) / Konstantinos Saparas (Yunanistan) galibi
-81 kg
Kamronbek Qodirov
Mehdi Abbasov (Azerbaycan) / Edoardo Russo (İtalya) galibi
-81 kg
Sa’dulla Ravshanov
Taichi Okudo (Japonya)
-90 kg
Dilshod Nashirov
Aslan Kotsoyev (Azerbaycan)
-90 kg
Behruzbek Rustamboyev
Mohammad Almazaydeh (Ürdün)
-90 kg
Inomjon Bahodirov
Nikolas Zadvinskiy (ABD)
-100 kg
Muhammadali Sa’dullayev
Mungun-Uchral Uuganbayar (Moğolistan)
-100 kg
Muhammadobid Mahmarayimov
Tomoya Takeshita (Japonya)
+100 kg
Fazliddin Rafiqov
Oleg Fesenko (Ukrayna) / Stefan Kovinich (Karadağ) galibi
+100 kg
Alibek Durdiyev
Bayek Jong Vu (Kore Cumhuriyeti)
Kadınlar milli takımı:
Sıklet
Özbekistan temsilcisi
İlk rakip(ler)
-48 kg
Laziza Haydarova
Rama Alhalayleh (Ürdün)
-48 kg
Zarina Jamalova
Han Isabel Sharan Lu (Hong Kong)
-52 kg
Sabina Azamatova
Ol Iroha (Japonya)
-52 kg
Nargiza Do‘stmamatova
Madina Qurbonzoda (Tacikistan)
-57 kg
Maftuna Ahmedova
Tibo Xayden (Kanada)
-57 kg
Rayhona Mamatova
Gil Perri (İsrail) / Marlen Shinvold (Avusturya) galibi
-57 kg
Mohinur Allaberganova
Varvara Kuchar (Litvanya) / Luka Veg (Macaristan) galibi
-63 kg
Nigina Saparboyeva
Mubarak Menas (Ürdün) / Honoka Kimura (Japonya) galibi
-63 kg
Dinora Samandarova
Emili Daniela (ABD)
-63 kg
Parizoda Yo‘ldosheva
Ivett Fuentes (Venezuela)
-70 kg
Poshshajon Jumaboyeva
Marta Navikayte (Litvanya) / Yang Yuan Ji (Çin) galibi
-70 kg
Durdona Tursunova
Renata Sandoval (Meksika) / Diana Benkova (Polonya) galibi
-78 kg
Marjona Ko‘chimova
Zina Shreyber (Almanya) / Lyusi Ruller (Fransa) galibi
-78 kg
Shoira Aminova
Akmarjan Turdajiyeva (Kırgız Cumhuriyeti)
+78 kg
Zarina Bobonazarova
Li Seung Jin (Kore Cumhuriyeti)
+78 kg
Yulianna Shubladze
Tomoka Inoue (Japonya)
(Not: Verilen resmi listede Asadbek Misirov ve Izzatbek Ro‘zimatov'un yarışacağı sıklet teknik nedenlerle -60 kg olarak gösterilmiştir, müsabaka yönetmeliği gereği bu çift -66 kg sıkletinde mücadele edecektir).
Sizce Taşkent'teki Olimpiyat Şehri'nin ev sahipliği yaptığı bu dünya şampiyonasında Özbek genç judocular genel takım sıralamasında kaç altın madalya kazanabilir?
Tahminlerinizi ve iyi dileklerinizi yorumlarda paylaşın ve judo severlere temsilcilerimizin kura sonuçlarını hemen ulaştırın!
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