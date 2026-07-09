Arsene Wenger Dünya Kupası'nın ana favorisini ve tek rakibini açıkladı

·75·Spor
Arsene Wenger Dünya Kupası'nın ana favorisini ve tek rakibini açıkladı

Futbol dünyasının tanınmış uzmanı ve FIFA Küresel Futbol Geliştirme Direktörü Arsene Wenger, bir sonraki Dünya Kupası favorileri hakkındaki görüşlerini paylaştı. Efsanevi teknik direktöre göre, Fransa milli takımı şu anda dünyanın en güçlü ve durdurulamaz gücü haline geldi. Kylian Mbappe ve takım arkadaşlarının bir kez daha şampiyonluk kupasını kazanacağına inanıyor. Bu haber Goal.com tarafından bildirildi.

Wenger, analizlerini Felix ve Toni Kroos'un sunduğu podcast'te dile getirdi. Didier Deschamps yönetimindeki takımın fiziksel hazırlığı ve sahadaki hızıyla diğer rakiplerinden önemli ölçüde üstün olduğunu vurguladı. Uzman, bu tahmininin sadece vatanseverlik duygularına değil, tamamen teknik analizlere dayandığını belirtti.

Goal.com'un haberine göre Arsene Wenger, turnuva tablosundaki diğer takımların şanslarını da yüksek değerlendirdi ancak sadece bir takımın Fransa'ya ciddi şekilde karşı koyabileceğini söyledi. Ona göre İngiltere, Arjantin veya Fas gibi güçlü takımlar bile son şampiyonların hızını kesemeyebilir.

İspanya — tek gerçek tehdit

Wenger'e göre, sadece Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya milli takımı Fransızları mağlup edebilir. İspanya'nın takım oyunu kültürü ve teknik seviyesinin dünyada eşsiz olduğunu özellikle vurguladı. Uzman, "Eğer birisi Fransa'yı yenebilirse, bu İspanya'dır. Başka kimsede olmayan bir takım oyunu sistemine sahipler" dedi.

İspanya milli takımının Lamine Yamal ve Mikel Oyarzabal gibi yeni nesil oyuncularla güçlenmesi, onları taktiksel açıdan çok tehlikeli bir rakip haline getirdi. Wenger'in analizine göre, bu iki takım karşı karşıya gelirse maçın kaderini fiziksel dayanıklılık ve kadro derinliği belirleyecek.

Aynı zamanda Fransa milli takımının çeyrek finalde Fas'a karşı zorlu bir maç oynaması bekleniyor. Faslılar, 2022 yarı finalindeki mağlubiyetin rövanşını almaya çalışacaklar. Ancak Wenger, Fransa'nın "treninin" çoktan yüksek hıza ulaştığını ve ona yetişmenin çok zor olduğunu ekledi.

Sonuç olarak, İspanya ile Fransa arasındaki rekabet her zaman yüksek teknik futbol gösterisi olduğundan, bu tahminler futbolseverler için oldukça ilgi çekici. Turnuvanın belirleyici aşamalarında bu iki takımın karşılaşması, dünya futbolunun yeni standartlarını belirleyebilir.

FutbolDünya KupasıArsene WengerFransaİspanya
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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