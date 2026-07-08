Mikel Arteta Arsenal'da Arsène Wenger'in rekorunu kırabilir mi: Eski yıldızdan tahmin

Londra ekibi Arsenal'in uzun süredir beklenen İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasının ardından uzmanlar ve taraftarlar, kulübün gelecekteki potansiyelini yüksek görüyor. Teknik direktör Mikel Arteta yönetimindeki takım, sadece tek seferlik bir başarı değil, Kuzey Londra'da yeni bir hegemonya kurmaya yakın görünüyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Kulübün eski orta saha oyuncusu Stefan Schwarz, GOAL'e verdiği röportajda Mikel Arteta'nın efsanevi Arsène Wenger'in sonuçlarını geride bırakabileceğini belirtti. Wenger, 22 yıllık görev süresi boyunca Arsenal ile üç kez İngiltere şampiyonu olmuştu. Schwarz'a göre Arteta, bu sayıyı dörde çıkarma potansiyeline sahip.

"En zoru her zaman ilk adımı atmaktı" diyor Schwarz. Ona göre, üst üste üç sezon gümüş madalya ile yetinen takımın nihayet şampiyonluk engelini aşması, oyuncuların psikolojisini tamamen değiştiriyor. Artık takım, baskı altında nasıl kazanılacağını ve zorlu maçlarda nasıl sonuç alınacağını çok iyi biliyor.

Yeni bir hanedanlığın temeli

Arsenal kadrosu şu anda Declan Rice, Bukayo Saka ve Gabriel Magalhaes gibi yıldızlarla dolu. Her transfer döneminde kadrosunu güçlendiren kulüp, sadece yerel ligde değil, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için de en büyük adaylardan biri olarak görülüyor. Bu durum, Arteta'ya Wenger dönemindeki başarıları tekrarlama ve hatta onları aşma fırsatı veriyor.

Schwarz, şampiyonluk yarışında sadece iyi oyunun değil, takımın "acı çekmeyi" bilmesinin ve oyunun işlemediği günlerde bile üç puanı almasının büyük önem taşıdığını vurguluyor. Arsenal tam olarak bu dayanıklılığı oluşturmayı başardı, bu da uzun vadeli istikrarı sağlıyor.

Mikel Arteta yönetimindeki takım, tarzı ve felsefesiyle 2003-04 sezonundaki "Yenilmezler" (Invincibles) dönemini anımsatıyor. Ancak modern futbolun rekabetçiliği ve Manchester City gibi devlerin varlığı, Arteta'dan daha fazla çalışma ve stratejik beceri gerektiriyor.

Sonuç olarak, Arsenal şu anda en parlak dönemlerinden birini yaşıyor. Arteta kadroyu şekillendirmeye devam ederse, sadece Wenger'i değil, İngiliz futbol tarihindeki birçok rekoru da kırma şansına sahip olacak.