2026 Dünya Kupası finalinin ardından AFA başkanı New York'ta gözaltına alındı

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) Başkanı Claudio Tapia'nın, Dünya Kupası finalinin ardından New York havaalanında ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Arjantin'in TN televizyonuna göre olay, AFA'nın mali ve ticari operasyonlarına ilişkin devam eden soruşturmalarla bağlantılı.

Tapia ve federasyonun diğer temsilcilerine ait dizüstü bilgisayarlar ile cep telefonlarına el konuldu. Ancak kendisine yönelik resmi suçlamaların neler olduğu henüz açıklanmadı.

Tapia havaalanında gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre Claudio Tapia, Arjantin milli takımının yer aldığı 2026 Dünya Kupası finalinin sona ermesinin ardından New York havaalanında yakalandı.

Müfettişler, AFA başkanı ve yanındakilerin elektronik cihazlarına el koydu. Bunlar arasında dizüstü bilgisayarlar ve cep telefonlarının bulunduğu belirtiliyor.

Bu cihazlarda kurumun mali işlemleri, ticari anlaşmaları ve ABD bankaları üzerinden gerçekleştirilen fon transferlerine ilişkin verilerin bulunabileceği tahmin ediliyor.

30 Temmuz'da mahkemede ifade vermesi gerekiyor

Mahkeme belgelerinde Claudio Tapia ile birlikte AFA Saymanı Pablo Tovigino ve iş insanı Javier Faroni'nin de isimleri geçiyor.

Söz konusu kişilerin 30 Temmuz'da Florida Güney Bölge Mahkemesi'nde ifade vermeleri gerektiği belirtildi.

Faroni, Arjantin Futbol Federasyonu yönetimine yakın bir iş insanı olarak anılıyor. Müfettişlerin, Faroni'nin AFA ile bağlantılı mali ve ticari operasyonlardaki olası katılımını araştırdığı ifade ediliyor.

11 milyon dolarlık gayrimenkuller inceleniyor

Son haftalarda müfettişlerin dikkati, Javier Faroni ve eşi tarafından Güney Florida'da satın alınan gayrimenkullere çevrildi.

Edinilen bilgilere göre, bu bölgede en az dört lüks mülk satın aldılar. Toplam değerlerinin 11 milyon doları aşabileceği düşünülüyor.

Soruşturma kapsamında, bu mülklerin satın alınmasında kullanılan fonların kaynağı, para transferleri ve işlemlere katılan şirketlerin incelendiği bildirildi.

Şu ana kadar bu mülklerin yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerle satın alındığı mahkeme tarafından kanıtlanmış değil.

ABD Adalet Bakanlığı neyi araştırıyor?

ABD Adalet Bakanlığı, AFA'nın mali faaliyetlerine ilişkin ön soruşturmayı sürdürüyor.

Müfettişler, federasyona veya bağlantılı kişilere ait fonların bir kısmının ABD bankacılık sistemi üzerinden geçip geçmediğini araştırıyor. Temel soru, bu işlemlerde mali dolandırıcılık, kara para aklama veya diğer yasa dışı faaliyetlerin izlerinin olup olmadığı.

ABD finansal sisteminin kullanılması durumunda, işlemler yabancı kuruluşlara ait olsa bile Amerikan kolluk kuvvetleri soruşturma başlatabiliyor.

AFA henüz resmi bir açıklama yapmadı

Arjantin Futbol Federasyonu, Tapia'nın gözaltına alınması ve el konulan elektronik cihazlar hakkında henüz detaylı bir resmi açıklama yapmadı.

Ayrıca Tapia, Tovigino ve Faroni'ye yönelik kesinleşmiş bir cezai suçlama olduğuna dair de bilgi bulunmuyor. Soruşturmanın devam etmesi, kişilerin suçlu olduğu anlamına gelmiyor; nihai hukuki değerlendirme mahkeme sürecinde yapılacak.

30 Temmuz'daki mahkeme duruşması, dava ile ilgili ilk önemli detayları ortaya çıkarabilir. Şu an için olay, 2026 Dünya Kupası finali sonrası Arjantin futbolu çevresindeki en büyük krizlerden biri haline geliyor.