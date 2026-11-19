İtalyan kulübü Empoli, futbol dünyasında nadir görülen bir karara imza atarak Maui adındaki bir köpekle resmi sözleşme imzaladı. Artık o sadece kulüp çevresinde dolaşan bir evcil hayvan değil, Empoli'nin resmi maskotu olarak görev yapacak.

Kulübün resmi sitesinde yayınlanan habere göre, Maui ile sözleşme imzalama töreni profesyonel futbolcuların tanıtımına benzer şekilde düzenlendi. Boynuna kulüp atkısı takıldı ve özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Maui'nin kulüpteki görevi ne olacak?

Anlaşma uyarınca Maui artık Empoli hayatının bir parçası haline gelecek. Kulübün düzenleyeceği çeşitli etkinliklere katılacak, stadyum tribünlerinde taraftarların karşısına çıkacak ve medya projelerinde yer alacak.

Kulüp yönetimi bu girişimle taraftarlarla daha yakın bir bağ kurmayı hedefliyor. Maui'nin takımın canlı bir sembolü olarak kulüp atmosferini canlandırması bekleniyor.

Empoli için sezon pek iyi geçmiyor

İlginç olan ise kulübün bu sıra dışı girişiminin, sportif sonuçların tatmin edici olmadığı bir döneme denk gelmesi.

Empoli, İtalya'nın ikinci ligi olan Serie B'de mücadele ediyor. Takım, sezonun ilk 11 haftasında sadece 9 puan toplayabildi ve puan tablosunun alt sıralarında yer alıyor.

Böyle bir durumda Maui'nin takım hayatına katılması, taraftarlar için moral verici bir girişim olabilir. Artık kulübün yeni maskotu sadece etkinliklerde değil, stadyumda da taraftarların ilgi odağı olacak.