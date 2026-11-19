Çin'deki Beihang Üniversitesi'nden bilim insanları, saç dökülmesiyle mücadele etmek ve saçın yeniden uzamasını teşvik etmek amacıyla «Detangle» adlı elektronik bir tarak geliştirdi. İlk deneylerde cihaz fareler üzerinde olumlu sonuçlar verdi.

Tarağın dişleri, farklı yüksekliklerdeki elektrotlar ve özel maddeleri ileten küçük rezervuarlarla donatılmıştır. Cihaz, saç tarandığında elektrik darbeleri üretir. Bu darbeler, özel moleküllerin saç köklerinin bulunduğu derin katmanlara ulaşmasına yardımcı olur.

Araştırmacılar bunun için iki farklı biyolojik madde kullandı. Bunlardan biri saç kökleri çevresinde yeni kan damarlarının oluşumunu teşvik ederken, diğeri saç dökülmesiyle ilişkili hormonal süreci baskılamayı amaçlıyor.

Fareler üzerinde yapılan 28 günlük deneyde, «Detangle» ile tedavi edilen deri bölgesinin yaklaşık %98'inde saçlar yeniden uzadı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, geleneksel yöntemle minoksidil uygulanan hayvanlarda bu oran yaklaşık %70 olarak gerçekleşti. Araştırma sonuçları 3 Kasım'da «Nature Communications» bilimsel dergisinde yayımlandı.

Bununla birlikte, yeni cihaz henüz sadece laboratuvar ortamında, erkek fareler üzerinde test edilmiştir. İnsanlarda ne kadar etkili ve güvenli olduğu henüz belirlenmemiştir. Bunun için ek araştırmalar ve klinik deneyler gereklidir.

Bilgi olarak, günümüzde saç dökülmesinin tedavisinde minoksidil, finasterid gibi ilaçlar ve saç ekimi yöntemi kullanılmaktadır. Yeni elektronik tarak ise henüz deneysel aşamada olan bilimsel bir çalışma olup, insanlar üzerinde kullanılabileceğine dair sonuç çıkarmak için henüz erkendir.