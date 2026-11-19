Wiñazki, «Messi, avukatlarına, Arjantin futboluyla ilgisi olmayan ticari projelerde imajından gelir elde edilmesini durdurmaları talebiyle AFA'ya resmi bir yazı hazırlamaları talimatını verdi» dedi.

A24 yayını, gazeteci Nicolás Wiñazki'nin WiFi programındaki açıklamalarına yer verdi. Wiñazki, Messi'nin avukatlarına, kendisinin onayı olmadan ticari projelerde imajının kullanılmasını durdurmaları için AFA'ya resmi bir ihtarname hazırlamaları talimatını verdiğini belirtti.

Anlaşmazlığın temelinde, futbolcunun fotoğrafının ticari amaçlarla izinsiz kullanılması yatıyor. İşin en ilginç yanı ise, bu durumun Messi'nin özel reklam anlaşmalarıyla çakışması oldu.

Lionel Messi ile Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) yönetimi arasında ciddi bir anlaşmazlık yaşandığı iddia ediliyor. Gazeteci Nicolás Wiñazki'nin aktardığına göre, Arjantinli yıldız, federasyon başkanı Claudio Tapia ve sayman Pablo Toviggino ile olan kişisel ve ticari ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.

Messi AFA'ya karşı harekete geçiyor: İsminin ve görselinin kullanımına kısıtlama talep ediyor

Ayrıca okuyun · 17 Kasım Messi AFA'ya karşı harekete geçiyor: İsminin ve görselinin kullanımına kısıtlama talep ediyor

Gazetecinin bilgilerine göre, futbolcu tam da bu konu nedeniyle federasyon yönetiminden rahatsızlık duyuyor.

Michelob ile yapılan anlaşma krizi derinleştirdi

Anlaşmazlığın ana nedenlerinden biri, Messi'nin Amerikan bira markası Michelob ile imzaladığı özel iş birliği anlaşması.

Ancak Arjantin milli takımına sponsor olan yerel bir şirket de futbolcunun fotoğrafını reklam amaçlı kullandı. Bu durum Michelob temsilcilerinin tepkisine yol açtı ve Messi'nin ekibinden konuyla ilgili açıklama talep ettiler.

Wiñazki'ye göre Messi, bu reklamdan önceden haberdar değildi. Fotoğrafının kullanılmasına ise AFA Başkanı Claudio Tapia izin vermişti.

Messi ve AFA arasındaki ilişkiler nasıl sonuçlanacak?

Arjantin Futbol Federasyonu yönetimi henüz bu haberlere ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle Messi ile kurum arasındaki anlaşmazlığın nasıl bir seyir izleyeceği belirsizliğini koruyor.

Hatırlatmak gerekirse, Messi Ağustos 2026'da Arjantin milli takımındaki kariyerini noktaladığını açıklamıştı.

Gazetecinin paylaştığı bilgiler doğrulanırsa, bu kriz sadece futbolcunun sportif kariyerini değil, aynı zamanda kişisel markasını ve ticari haklarını da ilgilendiren ciddi bir çatışmaya dönüşebilir. Zira Messi gibi dünya çapındaki bir yıldız için isminin ve imajının hangi amaçlarla kullanıldığı büyük önem taşıyor.