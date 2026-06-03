MS-21 ve SJ-100 Uçakları Wi-Fi ve Multimedya Sistemleriyle Donatılacak

·28·Teknoloji
MS-21 ve SJ-100 Uçakları Wi-Fi ve Multimedya Sistemleriyle Donatılacak

Rusya'nın yeni yolcu uçakları MS-21 ve SJ-100, uydu interneti, Wi-Fi ve eğlence sistemleriyle donatılacak. Bu teknolojilerin tamamen yerli donanım üzerinde çalışması planlanıyor. Ixbt.com'un haberine göre.

Birleşik Uçak Şirketi (OAK) Başkanı Vadim Badeha, ilgili teknik çözümlerin uçak tasarımına zaten entegre edildiğini açıkladı. Ona göre, uçuş sırasındaki internet bağlantısı tamamen Rus ekipmanlarıyla sağlanacak.

Bu önlem, yabancı teknolojilere bağımlılığı azaltmayı ve uçuş sırasında kesintisiz dijital hizmetler sunmayı mümkün kılacak. Ayrıca kabinin nihai konfigürasyonu — koltuk arkası ekranlar ve diğer konfor özellikleri — havayollarının taleplerine göre şekillendirilecek.

OAK yetkilileri, yeni uçakların geliştirilmesinde yolcu konforunun artırılmasına özel önem verildiğini vurguluyor. Modern multimedya sistemlerinin uçuş kalitesini yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.

HavacılıkTeknolojiMS-21SJ-100Wi-Fi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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