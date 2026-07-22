Algoritmasız ve reklamsız yeni sosyal ağ: Yope projesi 12,3 milyon dolar yatırım aldı

Modern sosyal ağlar arkadaşlarınızla iletişim kurduğunuz yerlerden devasa eğlence platformlarına dönüşürken, Yope girişimi dijital iletişim için tamamen yeni bir format sunuyor. Algoritmalardan, reklamlardan ve herkese açık içeriklerden arındırılmış bu platform, yakın zamanda Northzone liderliğindeki yatırım turunda 12,3 milyon dolar fon toplamayı başardı. Projenin yaratıcılarına göre, geleceğin sosyal ağları kitleselliğe değil, dar kapsamlı gizli topluluklara dayanacak. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Yope uygulaması, Facebook, TikTok ve Instagram gibi devlere karşı farklı bir stratejiyle ortaya çıkıyor. Ana odağı, yakın arkadaşlar ve aile üyeleri arasındaki özel iletişim olan "mikro topluluklar". Burada kullanıcılar birbirleriyle fotoğraf, video ve mesaj paylaşabilecek, ayrıca yakında eklenecek mini oyunları birlikte oynayabilecekler. TechCrunch'ın haberine göre, platformdaki tüm hesaplar varsayılan olarak gizli olacak.

Yapay zeka ve genç kitle

Projenin kurucusu Bahram Ismailau ve ekibi, bu fikri geliştirmeden önce yapay zeka kullanarak 100 binden fazla görüşmeyi analiz etti. Araştırmalar, gençlerin yaklaşık yüzde 30'unun özel hayatlarını geniş kitlelere göstermek istemediğini ve sadece dar bir çevre için tasarlanmış "spam" veya gizli hesaplar kullandığını gösterdi. Yope, blogger veya influencer olmak istemeyen ancak kendini özgürce ifade etmek isteyen gençler için güvenli bir alan yaratmayı hedefliyor.

Yope ekibi, yapay zekayı içerik oluşturmak için değil, kullanıcılar arasındaki bağları güçlendirmek için bir araç olarak kullanmayı planlıyor. Örneğin, AI yardımıyla arkadaşlarla oynanabilecek mini oyunlar oluşturulacak. Ayrıca gelecekte sistemin, kullanıcıların gerçek hayatta buluşmak için uygun yerler bulmalarına, restoran rezervasyonu yapmalarına veya futbol maçlarını birlikte izlemek için mekan seçmelerine yardımcı olması bekleniyor.

Reklamsız model ve özgün tasarım

Platformun bir diğer önemli yönü, geleneksel reklam modelinden vazgeçmesidir. Bunun yerine, ek özelliklere sahip olmak isteyen kullanıcılar için ücretli bir abonelik sistemi getirilecek. Bu, kullanıcıları sıkıcı reklamlardan ve kişisel verilerin satılmasından koruyacak. Uygulamadaki kullanıcı profilleri de özgün bir şekilde oluşturulmuş: fotoğraflar albüm şeklinde değil, düzensiz bir kolaj şeklinde "duvar"a yerleştiriliyor.

Yope, kullanıcılara kişisel alanlarını maksimum düzeyde kişiselleştirme imkanı veriyor. Platformun gelecek planları şunları içeriyor:

Favori müzikleri ve ilgi alanlarını profile ekleme;

Arayüz renklerini ve arka plan resimlerini kişiselleştirme;

Fotoğraflardan çıkartmalar (sticker) yapma ve bunları arkadaşlarla paylaşma;

Gerçek hayattaki etkinlikler için bilet satın alma özelliği.

Özbekistan pazarında da gençlerin Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarında kapalı gruplar aracılığıyla iletişim kurmasının yaygınlaştığı göz önüne alındığında, Yope gibi gizlilik odaklı platformlar gelecekte yerel kullanıcıların da ilgisini çekebilir. Şu anda girişim, AI-native (yapay zeka tabanlı) doğasını koruyarak küresel ölçekte genişlemeye devam ediyor.