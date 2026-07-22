Ömer Borkan'ın seçtiği kadın kim? Yasmin hakkında ilginç gerçekler...

Bir zamanlar «dünyanın en yakışıklı Arabı» olarak ünlenen Ömer Borkan el-Gala'nın özel hayatı da en az dış görünüşü kadar çok konuşuldu. Milyonlarca hayranının gözü önündeki model, kalbini moda tasarımcısı Yasmin Oweidah'a kaptırdı.

Bazı internet kullanıcıları Yasmin'i Ömer'e «yakıştırmasa» da, o sadece kendine has bir güzelliğe sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda moda dünyasında kendi yerini edinmiş başarılı bir iş kadınıdır.

Ömer Borkan nasıl ünlü oldu?

Ömer Borkan el-Gala, Irak'ta doğup Dubai'de büyüdü. Okulunu bitirdikten sonra otel yönetimi alanında eğitim aldı ve aynı zamanda modellik kariyerini sürdürdü.

2013 yılında tüm dünyada tanındı. O dönemde internette ve yabancı basında Ömer'in Suudi Arabistan’daki bir etkinlikten «aşırı yakışıklı olduğu» gerekçesiyle çıkarıldığına dair haberler yayıldı.

Bu olayın resmi detayları farklı şekillerde yorumlansa da, tam olarak bu hikâye Ömer'i uluslararası düzeyde ünlü yaptı. Röportajlara davet edildi, moda dergilerinde yer aldı ve hayranları tarafından «dünyanın en yakışıklı Arabı» olarak anılmaya başlandı.

Kalbini çalan Yasmin kim?

Ömer şöhrete kavuştuktan sonra Yasmin Oweidah ile bir ilişkiye başladı. ABD'nin Pensilvanya eyaletinde doğan Yasmin, çocukluğundan beri moda ve kıyafet tasarımına ilgi duyuyordu.

Hayalini gerçekleştirmek için Paris'teki bir moda okulunda kıyafet tasarımı eğitimi aldı. Daha sonra Doğu tarzı ile modern tasarımı birleştiren kıyafetler yaratmaya başladı.

Yasmin, Ömer ile olan ilişkisi sayesinde geniş kitlelerce tanınsa da, bağımsız bir yaratıcı kariyeri ve kendi işi bulunmaktadır.

Evlilik ve aile hayatı

Ömer ve Yasmin 2015 yılında evlenmeye karar verdiler. Bir yıl sonra bir erkek çocukları dünyaya geldi.

Çiftin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları hayranları arasında büyük ilgi uyandırıyordu. Ancak Yasmin'in dış görünüşü, bazı internet kullanıcıları tarafından haksız eleştirilere maruz kaldı.

Birçok kişi, Ömer'in şöhreti ve dış görünüşü nedeniyle «daha farklı bir kadın seçmesi gerektiğini» savundu. Ancak bu tür yorumlar, Yasmin'in kişiliğini, yeteneğini ve çift arasındaki ilişkiyi göz ardı ediyordu.

Boşanma haberinden sonra ne oldu?

2018 yılında Ömer ve Yasmin'in boşandığına dair haberler çıktı. İlişkilerinin bitiş nedenlerini kamuoyuna detaylı bir şekilde açıklamadılar.

Bu yüzden sosyal medyada çeşitli tahminler yayıldı. Bazı hayranlar bu habere üzülürken, diğerleri Ömer'in tekrar bekâr kalmasından duydukları memnuniyeti gizlemedi.

Daha sonra çiftin ilişkilerini düzelttiğine dair bilgiler de yayıldı. Bir süre Vancouver'da yaşayıp ardından Dubai'ye taşındıkları söylendi.

Yasmin sadece ünlü bir modelin eşi değil

Yasmin Oweidah, sadece dış görünüşü tartışılan bir figür olarak kalmadı. Bir tasarımcı ve girişimci olarak kendi markasını geliştirdi.

Tasarladığı kıyafetlerde Doğu gelenekleri ile modern moda unsurlarını birleştiriyor. Bu yönüyle Yasmin, kendine has bir kitlesi ve müşterileri olan yaratıcı bir kadındır.

Ömer ise modellik ve sosyal medya çalışmalarına devam ediyor. Gür sakalı ve kendine has tarzı, hala onun temel imaj özelliklerinden biri olmaya devam ediyor.

Ömer ve Yasmin'in hikâyesi, dış görünüşe dayalı internet yorumlarının insanlar arasındaki gerçek ilişkileri tam olarak yansıtamayacağını bir kez daha gösteriyor.